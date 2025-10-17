জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকীয়নি ছাত্ৰ সমাজৰ

জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকীয়নি ছাত্ৰ সমাজৰ
প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে আয়োজন কৰিলে ন্যায় সমদল ।
Published : October 17, 2025 at 9:56 AM IST
ডিব্ৰুগড়: অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী । প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই যেন স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ ।
প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এই মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদো অব্যাহত আছে । শিল্পীজনৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰা আৰু দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে বুলি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দাবী উত্থাপিত হৈছে ।
চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ আশ্বাস দিছে যদিও চৰকাৰক আশ্বাসত ল'ব পৰা নাই ৰাইজে ! ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে জুবিন অনুৰাগীসকল । ইয়াৰ মাজতে নিশা জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে আয়োজন কৰিলে ন্যায় সমদল । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ২৭ দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো ন্যায় নোপোৱাত প্ৰতিবাদত ওলাই আহিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ । সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হাতে হাতে মমবাতি লৈ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে এই বৃহৎ সমদল উলিয়ায় ।
বৃহৎ সমদলত অংশ লৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰই সংবাদ মাধ্যমত কয়, "ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভা আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে যে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে মাত মাতিব লগা হৈছে ই বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি অসম চৰকাৰক সকীয়নি দিব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে যদি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰক । জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰাটো উচিত নহয় । জুবিন গাৰ্গক লৈ যিসকল ৰাজনৈতিক নেতাই ৰাজনীতি কৰিছে তেওঁলোক অসমৰ শৈক্ষিক সমাজখনৰ চকুত তললৈ গৈ আছে । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে হ'ব লাগে । অসমৰ ৰাইজে ভৱিষ্যতে ন্যায় ক্ষেত্ৰখন আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক বিশ্বাসত ল'ব সেয়া জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ ওপৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব ।"