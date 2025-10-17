ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকীয়নি ছাত্ৰ সমাজৰ

প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে আয়োজন কৰিলে ন্যায় সমদল ।

Zubeen Garg death case
জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকীয়নি ছাত্ৰ সমাজৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2025 at 9:56 AM IST

ডিব্ৰুগড়: অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ।‌ প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই যেন স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ ।

প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এই মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদো অব্যাহত আছে । শিল্পীজনৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰা আৰু দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে বুলি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দাবী উত্থাপিত হৈছে ।‌

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ সমদল (ETV Bharat)

চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ আশ্বাস দিছে যদিও চৰকাৰক আশ্বাসত ল'ব পৰা নাই ৰাইজে !‌ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে জুবিন অনুৰাগীসকল । ইয়াৰ মাজতে নিশা জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে আয়োজন কৰিলে ন্যায় সমদল । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ২৭‌ দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো ন্যায় নোপোৱাত প্ৰতিবাদত ওলাই আহিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ । সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হাতে হাতে মমবাতি লৈ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে এই বৃহৎ সমদল উলিয়ায় ।

Zubeen Garg death case
শীঘ্ৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ (ETV Bharat)

বৃহৎ সমদলত অংশ লৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰই সংবাদ মাধ্যমত কয়, "ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভা আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে যে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে মাত মাতিব লগা হৈছে ই বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমি অসম চৰকাৰক সকীয়নি দিব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে যদি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰক । জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰাটো উচিত নহয় । জুবিন গাৰ্গক লৈ যিসকল ৰাজনৈতিক নেতাই ৰাজনীতি কৰিছে তেওঁলোক অসমৰ শৈক্ষিক সমাজখনৰ চকুত তললৈ গৈ আছে । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে হ'ব লাগে । অসমৰ ৰাইজে ভৱিষ্যতে ন্যায় ক্ষেত্ৰখন আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক বিশ্বাসত ল'ব সেয়া জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ ওপৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব ।"

