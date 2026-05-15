ETV Bharat / state

জিলা আয়ুক্তৰ নিমন্ত্ৰণৰ পাছতো পৰ্যালোচনা সভাত উপস্থিত নথকা দুই শিক্ষকক নিলম্বন শিক্ষা বিভাগৰ

টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক অশোক গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ সাৰ্বজনীন হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক ইন্দ্ৰ কোঁৱৰক নিলম্বন ।

DIBRUGARH NEWS
পৰ্যালোচনা সভাত উপস্থিত নথকা দুই শিক্ষকক নিলম্বন শিক্ষা বিভাগৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 15, 2026 at 9:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: সদ্যঘোষিত উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আশা কৰা ধৰণেৰে ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল । যাৰ বাবে একাংশ বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষইৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ শিক্ষা বিভাগ ।

২০ এপ্ৰিলত ডিব্ৰুগড়ত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এই বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ নিম্ন হোৱা বিদ্যালয়সমূহক লৈ পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰীয়ে ।

পৰ্যালোচনা সভাত উপস্থিত নথকা দুই শিক্ষকক নিলম্বন শিক্ষা বিভাগৰ (ETV Bharat Assam)

ফলাফল বেয়া হোৱাৰ কাৰকসমূহ বিশ্লেষণ কৰি শৈক্ষিক ফলাফল উন্নত কৰাৰ ব্যৱস্থা চিনাক্তকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ এই পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল যদিও দুখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক সেই সভাত উপস্থিত নাছিল । জিলা আয়ুক্তৰ নিমন্ত্ৰণৰ পাছতো পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ নকৰাত দুই বিদ‍্যালয়ৰ মুৰব্বীক নিলম্বন কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ৷ জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক অশোক গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ সাৰ্বজনীন হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক ইন্দ্ৰ কোঁৱৰক নিলম্বন কৰিছে ।

শুকুৰবাৰে জিলাখনৰ দুজনকৈ শিক্ষকক নিলম্বন কৰা খবৰ ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক বিষয়া কবিতা ডেকাই কয়, ‘‘সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ডিব্ৰুগড়ৰ ফলাফল ভালেই যদিও কিছুমান বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তীৰ্ণ ৬০ শতাংশৰো কম আৰু কিছুমান বিদ্যালয় ফলাফল যোৱা বৰ্ষতকৈ চলিত বৰ্ষত বেয়া হৈছিল । সেই বিদ্যালয়সমূহক লৈ ২০ এপ্ৰিলত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰ্যালোচনা সভা । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ সাৰ্বজনীন হাইস্কুলৰ প্ৰধান এই পৰ্যালোচনা সভাত উপস্থিত নাছিল ।’’

তেওঁ লগতে কয়, "গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত উপস্থিত নথকাসকলৰ বিৰুদ্ধে বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি সেই সভাতেই জিলা আয়ুক্তই নিৰ্দেশ দিছিল । জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশত টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক অশোক গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ সাৰ্বজনীন হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক ইন্দ্ৰ কোঁৱৰক নিলম্বন কৰা হৈছে । প্ৰথম অৱস্থাত তিনিমাহৰ বাবে দুইজনক নিলম্বন কৰা হৈছে । তিনিমাহৰ ভিতৰত হোৱা তদন্তৰ পাছত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"

উল্লেখ‍্য যে, টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক অশোক গগৈৰ বিৰুদ্ধে চিএম ভিজিলেঞ্চে তদন্ত চলাই আছে । বিদ‍্যালয়ৰ চৰকাৰী ভূমি নিজৰ নামত পঞ্জীয়ন কৰাৰ অভিযোগত আছে শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৷

লগতে পঢ়ক: আপোন হাত জগন্নাথ ! কৃষিকৰ্মৰে উজলিছে মাজুলীৰ যুৱক পংকজ শইকীয়া

TAGGED:

ডিব্ৰুগড়
টিংখাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
ডিব্ৰুগড়ৰ সাৰ্বজনীন হাইস্কুল
ETV BHARAT ASSAM
DIBRUGARH NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.