শিক্ষক নহ'লেও হ'ব, ৰবটে পঢ়ুৱাব শিক্ষাৰ্থীক !

শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষকে নিৰ্মাণ কৰিলে এটা ৰবট । যি ৰবটে শিক্ষকৰ সমানে সমানে পঢ়ুৱাইছে ।

Dibrugarh teacher amazing creation
শিক্ষকৰ ৰূপত পাৰ্থ ছাৰৰ ৰবাৰ্টো (ETV Bharat)
ডিব্ৰুগড় : এটা বিশেষ ৰবটক লৈ সম্প্ৰতি ৰাজ্যত ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । ই সাধাৰণ ৰবট নহয় ! শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰে ৰবটোৱে । গান গাই, সাধু কথা কয়, কুইজ, সাধাৰণ জ্ঞানৰ উপৰিও শিক্ষাৰ্থীক প্ৰশ্নও কৰে ৰবটে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ পৰিৱৰ্তে ৰবটে পঢ়ুওৱা দেখা গৈছে । অৱশ্যে এই ৰবট কোনো গৱেষক বা বিজ্ঞানী বা অভিযন্তাই বনোৱা নাই । প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰে শিক্ষকে বনাইছে আৰু শ্ৰেণীকোঠাত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছে ।

প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ চমৎকাৰী সৃষ্টি

আচলতে আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ ফলত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰবটৰ দ্বাৰা বহু কাম সমাধান হোৱা আমি দেখিছোঁ । কিন্তু এইখন অসমত প্ৰথমবাৰলৈ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান কৰোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এটা ৰবট । ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণেৰে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে । কিন্তু এতিয়াও যেন সফলতাৰ দৌৰত পিছপৰি আছে । তাৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ৰ এখন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে নিজৰ সৃষ্টিশীলতাৰে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে নতুন সম্ভাৱনাৰ । ‌শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ কথা ক'ব পৰা ৰবট সাজি উলিয়ালে জিলাখনৰ জকাই চামগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক পাৰ্থজ্যোতি বৰুৱাই । শিক্ষকগৰাকীৰ এই চমৎকাৰী সৃষ্টিয়ে এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত ।

শিক্ষকৰ ৰূপত পাৰ্থ ছাৰৰ ৰবাৰ্টো (ETV Bharat)

শিক্ষক পাৰ্থজ্যোতি বৰুৱাই একক প্ৰচেষ্টাৰে সাজি উলিওৱা ৰবটটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত কৰিছে । শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষণ-শিকন সামগ্ৰী হিচাপে এই ৰবটটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও সম্প্ৰতি ইয়াক শিক্ষকৰ অনুপস্থিতিত 'ক' শ্ৰেণী, প্ৰথম শ্ৰেণী আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সাধু কোৱা, গান শিকোৱা, কথা পতা আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

Dibrugarh teacher amazing creation
জকাই চামগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ চমৎকাৰী সৃষ্টি (ETV Bharat)

শিক্ষকৰ অভাৱৰ পৰাই আহিল চিন্তা

পাৰ্থজ্যোতি বৰুৱাই শিক্ষকতা কৰা জকাই চামগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ৫২ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে দুজন শিক্ষক আছে । যাৰ বাবে পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আছিল । সেই সময়তে শিক্ষকজনৰ মনলৈ এটা নতুন চিন্তা আহিল । কাগজৰ কাৰ্টনত এটা ব্লুটুথ স্পীকাৰ ভৰাই এটা ৰবটৰ আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে শিক্ষকজনে । ইয়াৰ লগতে মোবাইলৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰবটটোৱে কথা কোৱাৰ দৰে এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে । যাৰ দ্বাৰা কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক নাথাকিলেও ৰবটৰ সৈতে কথা পাতি কিছু কথা শিকাৰ লগতে ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰিলে । ইফালে কথা পতা, গান শিকোৱা, সাধু কোৱা পাৰ্থ ছাৰৰ এই ৰবটক লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো যথেষ্ট আনন্দিত । এই ৰবটটো কেৱল চৰ্চিত হোৱাই নহয় শিক্ষকজনে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ভিতৰতে শিক্ষণ শিকন সামগ্ৰী (TLM) হিচাপে ইয়াক লৈ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পাবলৈও সক্ষম হৈছে ।

Dibrugarh teacher amazing creation
সাধু ক'ব পৰা, গান শিকাব পৰা ৰবট (ETV Bharat)

সাংবাদিকৰ পৰা শিক্ষক হোৱা পাৰ্থ ছাৰ :

সামাজিক মাধ্যমত খুবেই চৰ্চিত পাৰ্থজ্যোতি বৰুৱা অৰ্থাৎ পাৰ্থ ছাৰ । ডিব্ৰুগড়ৰ আমোলাপট্টীৰ স্বৰ্গীয় প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পুত্ৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰুৱাই উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত কৰি অসমৰ এটা আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত টেলিভিছন চেনেলত কৰ্মৰত আছিল । সাংবাদিক হিচাপে মৰাণ চহৰত এটা চিনাকি নাম আছিল পাৰ্থজ্যোতি বৰুৱাৰ । সাংবাদিকতা কৰি থকা সময়তেই তেওঁ লাভ কৰিছিল শিক্ষকৰ চাকৰি । ২০১২ চনৰ পৰা তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা শিক্ষাখণ্ডত শিক্ষকতা কৰি ২০২৫ চনত ডিব্ৰুগড় জিলালৈ বদলি হৈ আহিল ।

Dibrugarh teacher amazing creation
শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষকৰ বঁটা লাভ কৰিছিল পাৰ্থজ্যোতি বৰুৱাই (ETV Bharat)

তিনিচুকীয়া জিলাত শিক্ষকতা কৰি থকা সময়ত তেওঁ ২০২৪ বৰ্ষত তিনিচুকীয়া জিলাৰ শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষকৰ বঁটাও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । শিক্ষকতাৰ উপৰিও এজন সুবক্তা হিচাপে পৰিচিত পাৰ্থজ্যোতি বৰুৱা । সদায় যোগাত্মক বক্তৃতা প্ৰদান কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰা সমাদৃত হোৱা পাৰ্থজ্যোতি বৰুৱা এতিয়া পাৰ্থ ছাৰ হিচাপে পৰিচিত । সম্প্ৰতি নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ অনুবাদক হিচাপে কাম কৰি এতিয়ালৈকে ৭ খন শিশু গ্ৰন্থ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছে পাৰ্থ ছাৰে ।‌

শিক্ষাৰ্থীক ব্যস্ত ৰাখিব পাৰে ৰবটে

পাৰ্থ ছাৰে সৃষ্টি কৰা ৰবটটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ তেওঁ কৰ্মৰত বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হ'ল ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক । সেই সময়ত ৰবটটোৰ বৰ্ণনা কৰি পাৰ্থ ছাৰে কয়, "এইটো সকলোৰে বাবে ৰবট নহ'লেও প্ৰথম, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ই এটা ৰবট । ইয়াৰ নাম 'ৰবাৰ্টো' দিয়া হৈছে । আচলতে ই এটা শিক্ষণ- শিকন সামগ্ৰী । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ৰবটৰ এটা অনুভৱ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । ব্লুটুথ স্পীকাৰ আছে আৰু কিছুমান ৰেকৰ্ডেড চাউণ্ড মোবাইলত প্লে কৰি যাওঁ । ৰবটটোক প্ৰশ্ন সুধিলে উত্তৰ দিব পাৰে আৰু দীঘলীয়া সময়লৈ সাধু ক'ব পাৰে । সেয়ে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইযাক ৰবট বুলি ভাবি থাকে । এটা শ্ৰেণীকোঠাত আধাঘণ্টা পৰ্যন্ত ৰবটটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ব্যস্ত কৰি ৰাখিব পাৰে ।"

Dibrugarh teacher amazing creation
শিক্ষণ-শিকন সামগ্ৰী হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰবটটো (ETV Bharat)

ৰবট নিৰ্মাণৰ আঁৰৰ কথা

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষণ-শিকন সামগ্ৰী অৰ্থাৎ টি এল এমৰ প্ৰতিযোগিতা এটা চলি আছিল । ব্লক, জিলা পৰ্যায়ত এই প্ৰতিযোগিতা শেষ হৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত হ'বলৈ বাকী আছে । সেয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'বলৈ অলপ ব্যতিক্ৰমী কিবা এটা কৰাৰ চিন্তা মনলৈ আহিছিল আৰু এই ৰবটটো নিৰ্মাণ কৰিলোঁ । সাধাৰণতে চাবলৈ গ'লে ৰেকৰ্ড কৰি বজাই দিবলৈ সহজ কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ৰবটৰ অনুভৱ কৰিব পৰাকৈ কাৰিকৰীভাৱে সজাই তোলাটো কিছু জটিলতা আছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভাবিব পৰাকৈ ৰবটটোৰ কিছুমান দিশ সুন্দৰ কৈ কৰা হৈছে ।"

Dibrugarh teacher amazing creation
বিভিন্ন ধৰণে ৰবাৰ্টোৱে ব্যস্ত কৰি ৰাখিব পাৰে শিক্ষাৰ্থীক (ETV Bharat)

শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰ কৰিছে ৰবটে

পাৰ্থ ছাৰে সৃষ্টি কৰা ৰবটে বিদ্যালয়খনত সৃষ্টি হোৱা শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "আমাৰ বিদ্যালয়ৰ দুজন শিক্ষকে ৬ টা শ্ৰেণীত পাঠদান কৰিব লাগে ।‌ তেনে পৰিস্থিতিত 'ক' আৰু 'প্ৰথম শ্ৰেণী' প্ৰায়ে উপেক্ষিত হৈ থাকে । সেই সময়ত ৰবটটোৱে সাধু কথা, কুইজ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ ব্যস্ত কৰি ৰাখে । আমি পাঠদান কৰাতকৈ ৰবটৰ সৈতে শ্ৰেণীকোঠাত ব্যস্ত থাকি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বেছি আমোদ পায় ।"

ৰবট শিক্ষকৰ ক্লাছ কৰি আনন্দিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী

পাৰ্থ ছাৰে সাজি উলিওৱা ৰবটৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে । এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়, "ৰবটটোৰ সৈতে ক্লাছ কৰি বহুত ভাল লাগে । ৰবটটোৱে আমাক বহুত নজনা কথা শিকায় । আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ সাধু কয়, নেওঁতা পঢ়াই, গীত গাবলৈ শিকায় । ছাৰ সকলৰ দৰে ৰবটৰ ক্লাছ কৰি ভাল লাগে ।"

Dibrugarh teacher amazing creation
শিক্ষক পাৰ্থজ্যোতি বৰুৱাৰ একক প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মাণ ৰবট (ETV Bharat)

ৰবটৰ কথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও মনোযোগেৰে শুনে

পাৰ্থজ্যোতি বৰুৱাই শিক্ষকতা কৰা জকাই চামগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ঘনকান্ত কুৰ্মীয়ে কয়, "পাৰ্থ ছাৰে যিটো ৰবট বনালে ইয়াৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উপকৃত হৈছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মোবাইল ফোন ভাল পোৱাৰ দৰে এই ৰবটটো ভাল পাবলৈ ধৰিছে । ৰবটটোৰ কথা বিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে গুৰুত্ব দিয়ে । ৰবটটো হোৱাৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰ হৈছে । ৰবটটো শ্ৰেণীকোঠাত ৰাখিলে অতি মনোযোগ দি কথা শিকি থাকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ।"

এক কথাত ক'বলৈ গ'লে পাৰ্থ ছাৰৰ 'ৰবাৰ্টো'ৱে বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশে যথেষ্ট পৰিমাণে সলনি কৰিছে । পূৰ্বৰ তুলনাত শিক্ষাৰ্থীসকলৰো বিদ্যালয়লৈ অহাৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছে । নতুন কিবা এটা শিকাৰ মানসেৰে এতিয়া তেওঁলোকে দৈনিক বিদ্যালয়লৈ আহিছে । শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ লগতে ৰবটটোৱে শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক পৰিৱৰ্তনতো অৰিহণা যোগাইছে ।

Dibrugarh teacher amazing creation
শ্ৰেণীকোঠাত পাৰ্থ ছাৰৰ ৰবাৰ্টোৱে পঢ়ুৱাইছে শিক্ষাৰ্থীক (ETV Bharat)

আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শিক্ষকৰ অভাৱৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ অচলাৱস্থাৰ নেতিবাচক খবৰৰ মাজতে জকাই চামগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এই খবৰে নিশ্চিতভাৱে শিক্ষা বিভাগক নতুন চিন্তাৰ বাবে আগ্ৰহী কৰিব । পাৰ্থ ছাৰৰ এই উদ্ভাৱনীমূলক চিন্তাই চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ গতানুগতিক শিক্ষাৰ ধাৰাৰো পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব বুলি এতিয়া বহুতে আশা কৰিছে ।

