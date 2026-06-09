মডেল হোৱাৰ সপোন দেখি অপহৰণৰ নাটক ৰচনা যুৱতীৰ, ৰহস্য ভেদ আৰক্ষীৰ
২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যুৱতী অপহৰণৰ ৰহস্য ভেদ কৰিলে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ৷
Published : June 9, 2026 at 5:03 PM IST
ডিব্ৰুগড়: সোমবাৰে ডিব্ৰুগড় নগৰৰ শান্তিপাৰা অঞ্চলৰ পিএন ৰোডৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য লাভ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে সোমবাৰে প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ বাবে যোৱা যুৱতীক অপহৰণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই ৷ ঘটনাৰ দিনাই তিনিচুকীয়া ৰে'লৱে ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অপহৃত যুৱতীগৰাকীক ৷ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক গতাই দিয়াৰ পাছতে যুৱতীগৰাকীয়ে অপহৰণৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা কৰিছিল ৷
কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ মন্তব্য কিমান সঁচা সেই সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷ তদন্তত পোহৰলৈ আহিল যুৱতীগৰাকীৰ ভাষ্যৰ বিপৰীত দৃশ্য ৷ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিলে বাণীপুৰ ষ্টেচনৰ লগতে আন আন স্থানত যুৱতীগৰাকীয়ে অকলে ঘূৰি ফুৰাৰ চিচিটিভি ফুটেজ ৷ যুৱতীগৰাকীয়ে নিজে ৰচনা কৰা অপহৰণ নাটকৰ অন্ত পেলালে আৰক্ষীয়ে ৷
ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, "যুৱতীগৰাকীয়ে মডেলিং কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে স্ব-ইচ্ছাই ঘৰৰ পৰা ওলাই অট' ৰিক্সাৰে বাণীপুৰ ৰে'লৱে ষ্টেচনলৈ যাত্ৰা কৰে । পিতৃ-মাতৃ যুৱতীগৰাকীৰ মডেল হোৱাৰ ইচ্ছাত সন্মত হোৱা নাছিল । সেয়েহে তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত নকৰাকৈয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ।"
আৰক্ষীয়ে লগতে কয়, "যুৱতীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ষ্টেচনৰ পৰা ৰে’লত উঠি তিনিচুকীয়া ৰে’লৱে ষ্টেচন পোৱাৰ পিছত ভয় খাই ৰে’লৰ পৰা নামি দিছিল । ইয়াৰ পিছতে ফোন যোগে দেউতাকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি অচিনাকি ব্যক্তিয়ে অপহৰণ কৰা বুলি মিছাকৈ জনাইছিল । যুৱতীগৰাকীৰ শৰীৰত নাছিল কোনোধৰণৰ বান্ধি নিয়া চিহ্ন । যুৱতীগৰাকীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে ।"
প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ সময়তে দুৰ্বৃত্তই পিছফালৰ পৰা ধৰি নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰে অচেতন কৰি ডিব্ৰুগড়ৰৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল বুলি অভিযোগ কৰিছিল ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে ৷ কিন্তু যুৱতীগৰাকীয়ে নিজে ৰচনা কৰা অপহৰণৰ নাটকীয় ৰূপ ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হ'ল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী ৷
লগতে পঢ়ক:ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অপহৰণ প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ যোৱা যুৱতী, তিনিচুকীয়া ৰে'ল ষ্টেচনত উদ্ধাৰ