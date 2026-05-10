আলফা স্বাধীনৰ নামত ৬০ লাখ টকা ধন দাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত ৩ যুৱক
মৰাণৰ চিকিৎসক পবিত্ৰ বৰগোহাঁইক SMS আৰু আলফা স্বাধীনৰ পেডত লিখি অভিযুক্তই ধন দাবী কৰিছিল৷লেঙেৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয় ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী সঞ্জয় গগৈ এই ঘটনাৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল ৷
Published : May 10, 2026 at 12:20 PM IST
ডিব্ৰুগড় : উজনিত আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই থকাৰ মাজতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণত আলফা স্বাধীনৰ নামত এজন চিকিৎসকক ৬০ লাখ টকা ধন দাবী কৰি তিনি যুৱক ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল । মৰাণৰ লেঙেৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত চিকিৎসক পবিত্ৰ বৰগোহাঁইক ৮ মে' তাৰিখৰ পৰা তিনি যুৱক ক্ৰমে খোৱাং বাঁহনীপথাৰৰ কৃষ্ণমণি চেতিয়া, ডিমৌ নহাট মাজগাঁৱৰ জিন্টু গগৈ, খোৱাং মুৰামৰা থান গাঁৱৰ সঞ্জয় গগৈ নামৰ যুৱক কেইজনে SMS আৰু ফোন যোগে ৬০ লাখ টকা দাবী কৰিছিল ।
দাবী কৰা ধন নিদিলে চিকিৎসকগৰাকীৰ পৰিয়ালক বিপদ হ'ব বুলি ভয়-ভাবুকি দি অসীম অসম ছদ্ম নামেৰে স্বাক্ষৰিত আলফা পেডত ইংৰাজীত লিখা ৬০ লাখৰ ধন দাবী এখন পত্ৰ চিকিৎসকজনৰ মৰাণস্থিত ঘৰৰ সন্মুখত পেলাই থৈ গৈছিল । শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ চিকিৎসকগৰাকীয়ে SMS আৰু দাবী পত্ৰ ভুৱা বুলি অনুমান কৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল ।
চিকিৎসকগৰাকীৰ অভিযোগ লাভ কৰা পাছতেই শনিবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষীয়ে তিনিওজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । এই তিনিজনৰ ভিতৰত সঞ্জয় গগৈ নামৰ যুৱকজনে চিকিৎসকজনৰ কৰ্মৰত লেঙেৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়তে ঠিকাভিত্তিকভাৱে কৰ্মৰত হৈ আছিল ।
জানিব পৰা অনুসৰি, শনিবাৰে চিকিৎসালয়ত দায়িত্ব পালন কৰি থকা অৱস্থাৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । আৰক্ষীয়ে চিকিৎসকগৰাকীক জনোৱা অনুসৰি চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত সঞ্জয় গগৈয়েই আছিল সমগ্ৰ ঘটনাৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড আৰু সহজ ধন ঘটাৰ বাবেই তিনি যুৱকে এই কাম কৰিছিল । আৰক্ষীৰ তদন্তহে পোহৰলৈ আহিব তিনি অভিযুক্তৰ সৈতে আৰু কোন কোন জড়িত আছে ।
সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ চিকিৎসকগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমত কয়, "যোৱা ৮ তাৰিখে পুৱতি নিশা ফোন কৰিছিল যদিও অচিনাকী নম্বৰ কাৰণে ধৰা নাছিলো, কিন্তু পুৱা ফোন মেচেজ পাইছো, তাত তেওঁলোকে লিখিছিল মই আপোনাৰ গেটত এখন নটিচ থৈ আহিছো, নটিচখনৰ মতে কাম কৰিব লাগিব । আমি আপোনাক কোনো ক্ষতি নকৰো ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আপোনাৰ ল'ৰা বাহিৰত পঢ়ি আছে, ছোৱালী চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিপদ চপাই নল'ব । কিন্তু তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰে গেটত নটিচ পোৱা নাছিলো । কিন্তু ৯ মে’ তাৰিখে তেওঁলোকে আকৌ মেছেজ দি কৈছিল আপুনি নিজৰ বিপদ চপাই লৈছে । ডিমাণ্ড কৰা মতে ধন আদায় দিয়ক ।’’
চিকিৎসকগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘তেওঁলোকে ৬০ লাখ টকা বিচাৰিছিল । কিন্তু ৯ তাৰিখে গেটত এটা খাম পৰি আছিল । আলফা স্বাধীনৰ পেডত ইংৰাজীত লিখি ৬০ লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিছিল । সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছে । কালি গধূলি খবৰ পালো তেওঁলোকক আৰক্ষী ধৰিছে । গম পোৱা মতে তিনিজনক ধৰিছে । ইয়াৰ এজন সঞ্জয় গগৈ আমাৰ লেঙেৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ দেৰমাহ আগতে ঠিকাভিত্তিক কামত জইন কৰিছিল । কালি ডিউটি কৰি থকাৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে ধৰি আনিছে । আৰক্ষীয়ে অৱগত কৰা মতে, মোৰ চিকিৎসালয়ত কাম কৰা সঞ্জয় গগৈ সমগ্ৰ ঘটনা মাষ্টাৰমাইণ্ড ৷’’