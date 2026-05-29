আকৌ চিপকো আন্দোলন? মৰাণত কিহৰ উকমুকনি

প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ বিৰোধিতাৰে মৰাণত যুৱ সমাজৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ ৷ কটা গছত পোষ্টাৰিং কৰি বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিলে ৰাইজে ৷

Dibrugarh Moran youth protest against VKV for cutting down trees
আকৌ হ'ব নেকি চিপকো আন্দোলন ?
Published : May 29, 2026 at 12:11 PM IST

ডিব্ৰুগড় : এইবাৰ অসমত আৰম্ভ হ'ব নেকি ঐতিহাসিক চিপকো আন্দোলন ? তেনে এক পৰিৱেশেই দেখা গৈছে ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণৰ তিলৈনগৰত । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ আদিপাঠ দিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ।

শুকুৰবাৰে মৰাণৰ যুৱ সমাজে কটা গছত পোষ্টাৰিং কৰি তিলৈনগৰস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ লগতে এই ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত কৰিবলৈ যুৱ সমাজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনায় ৷

স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে যুৱ সমাজৰ প্ৰতিবাদ

ঘটনাৰ অভিযোগ অনুসৰি, মৰাণৰ তিলৈনগৰস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ বাহিৰত থকা প্ৰায় ৬ জোপা প্ৰকাণ্ড গছ কাটি পেলায় । যোৱা ২৬ মে'ত সন্ধিয়া আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ৭০/৮০ বছৰীয়া পুৰণি গছসমূহ স্থানীয় প্ৰশাসন অথবা বন বিভাগৰ অনুমতি অবিহনে কাটি পেলোৱাৰ পাছত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ।

ইয়াৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ কটা গছৰ কুণ্ডাসমূহ জব্দ কৰিছিল । তদুপৰি স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই পূৰ্বে কটা দুজোপা গছৰ কুণ্ডা গজপুৰীয়াৰ এটা কাঠমিলৰ পৰা জব্দ কৰাৰ লগতে কাঠফলা মিল জব্দ কৰিছিল বন বিভাগে ।

প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ বিৰোধিতাৰে মৰাণত যুৱ সমাজৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ

স্থানীয় ৰাইজে প্ৰকৃতি ধ্বংসত জড়িত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে যোৱা ২৬ মে'ত নিশাই খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্য্যালয়ত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত কটা গছত পোষ্টাৰিং কৰি বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ বিৰোধিতাৰে ন্যায় বিচাৰি শুকুৰবাৰে কৰা এই অভিনৱ প্ৰতিবাদৰ পাছত বন বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব ।

প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ বিৰোধিতাৰে মৰাণত যুৱ সমাজৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ
প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ বিৰোধিতাৰে মৰাণত যুৱ সমাজৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ

স্থানীয় এজন সচেতন যুৱকে কয়, "বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সমীপত থকা বহু পুৰণি অতি মূল্যৱান গছ কাটি পেলাইছিল । আমি অনুসন্ধান কৰি গম পাইছিলো তেওঁলোকে বন বিভাগৰ অনুমতি অবিহনেই এই গছখিনি কাটি পেলাইছিল । এই ঘটনাকলৈ অঞ্চলৰ ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বন বিভাগক এজাৰৰ দাখিল কৰিছিলো । কিন্তু গছ কাটি তহিলং কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে আজি পৰ্যন্ত বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নাপালো ।’’

কটা গছত পোষ্টাৰিং কৰি যুৱ সমাজৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ
প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ বিৰোধিতাৰে মৰাণত যুৱ সমাজৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ৰাজহুৱা স্থানত থকা এই গছ কাটি পেলোৱাসকলক শাস্তি নিদিয়া পৰ্যন্ত আমাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব । আমি এতিয়া বেনাৰ পোষ্টাৰিং কৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছো, যদি বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ’ম । কিয়নো বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ গছ কটাৰ লগতে এটা কাঠ ফলা মিলক গছৰ কুণ্ডাসমূহ বিক্ৰী কৰিছিল ৷"

উল্লেখযোগ্য যে, এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে বন বিভাগৰ দলে কটা গছৰ কুণ্ডাসমূহ জব্দ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছিল ৷ কিন্তু ৰাইজৰ অভিযোগ আৰু প্ৰতিবাদৰ পাছত অবৈধভাৱে গছকটা বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তাক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।

