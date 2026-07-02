দ্বিতীয় ৰাজধানী চহৰত প্ৰশাসনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অবৈধভাৱে বাস কৰা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত চলিল বুলড’জাৰ ৷
Published : July 2, 2026 at 5:32 PM IST
ডিব্ৰুগড়: চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱাৰ ইংগিত দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । কথামতেই কাম ৷ বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড় চহৰত প্ৰশাসনে পুনৰ চলালে এক বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান ।
অবৈধ সন্দেহযুক্ত পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে দয়া নাই, ক্ষমা নাই নীতিৰে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰশাসনে চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ, মাৰোৱাৰীপট্টী, পূজাঘাটৰ কাষত বুলড'জাৰেৰে চলাই এই উচ্ছেদ অভিযান ।
অভিযোগ মতে, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এচাম লোকে ট্ৰিপালৰ চালি দি গৃহ নিৰ্মাণ কৰি উক্ত ভূমি দখল কৰি আছিল । এইসকল লোকক প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ নৈ কাষৰ ভূমি খালি কৰি দিবলৈ জাননী প্ৰদান কৰি আহিছিল ৷ কিন্তু তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল ৷ ফলত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰশাসনে বুলড’জাৰ লৈ উচ্ছেদ অভিযান চলাই নৈ কাষৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰে ।
অবৈধভাৱে বাস কৰা এইসকল লোক ডিব্ৰুগড়লৈ ক'ৰ পৰা আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ঘৰ সাজি আছিল সেই তথ্য নাই ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰশাসনৰ হাতত ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উচ্ছেদ চলোৱাক লৈ প্ৰশাসনিক বিষয়াই কয়, "ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনে আজি প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ উচ্ছেদ চলায় । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ সংৰক্ষিত অঞ্চলত চলোৱা হয় এই উচ্ছেদ । কিছুদিনৰ পৰা অবৈধ লোকে বেদখল কৰা দেখা গৈছিল, সেয়ে আজি উচ্ছেদ কৰা হৈছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ যাতে প্ৰাকৃতিকভাৱে সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰি তাৰ বাবে উচ্ছেদ কৰা হৈছে । এই অভিযান চলি থাকিব । উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত যাতে কোনেও পুনৰ দখল কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে ।’’