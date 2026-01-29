ETV Bharat / state

পাঁচহাজাৰ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি কৰ্মীয়ে

কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচী লৈ আজি মাজনিশা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমৃত শ্বাহ । এই কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি কৰ্মীয়ে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 29, 2026 at 10:46 PM IST

ডিব্ৰুগড় : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উন্নয়নৰ নতুন বাৰ্তা লৈ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব লগা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমৃত শ্বাহ আজি (বৃহস্পতিবাৰ) মাজ নিশা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব ।‌ ডিব্ৰুগড়লৈ আহি ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো বিধানসভা ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে ।

লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা অত্যাধুনিক বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব অমিত শ্বাহে । গৃহমন্ত্ৰী অমৃত শ্বাহক আদৰিবলৈ সাজু অসম চৰকাৰ ।

ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ত বাহৰ পাতিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আন কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু শীৰ্ষক বিষয়াসকল ।‌ আজি নিশা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব লগা গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে খনিকৰ খেলপথাৰত বৃহৎ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি উজনিৰ ৰাইজক সম্বোধন কৰিব ।

ডিব্ৰুগড়ৰ সচিবালয়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমৃত শ্বাহৰ আগমনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ''আজি পুৱতি নিশা গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব । পুৱা ১১ বজাত ডিব্ৰুগড়ত অসম বিধানসভাৰ দ্বিতীয়টো সভা চৌহদৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।''

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ''৮০০ আসন যুক্ত এটা প্ৰেক্ষাগৃহৰ আধাৰশিলা কৰিব আৰু MLA হোষ্টেলৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । তাৰ লগে লগে wildlife rehabilitation center ৰ আধাৰশিলা কৰিব । গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীৰ সময়ত পানী সংৰক্ষণ কৰিব‌ পৰাকৈ ১৫ টা ডাঙৰ জলাশয়ৰ ৭০০ কোটি টকাৰ এটা প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিছো, তাৰো তেওঁ শুভাৰম্ভ কৰিব ।''

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ''খনিকৰ ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তেওঁ শুভাৰম্ভণি কৰিব আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । বিয়লি ১ বজাত তেওঁ ধেমাজিলৈ যাব আৰু মিচিং সাংস্কৃতিক মহোৎসৱত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিব । সন্ধিয়া গুৱাহাটীলৈ উভতি যাব ।''

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ''গুৱাহাটীত ‌দুঘণ্টা সময় তেওঁ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত থাকিব আৰু পশ্চিমবংগলৈ যাত্ৰা কৰিব । আনহাতে গৃহমন্ত্ৰী অমৃত শ্বাহক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিজেপি নেতা কৰ্মীসকল ।‌''

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ''ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথ বিজেপি পতাকা আৰু তোৰণেৰে সজাই তোলা হৈছে । পাঁচ হাজাৰ বন্তি প্ৰজ্বলনৰে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে ।''

লগতে পঢ়ক : নিশা ৯ বজাত ডিব্ৰুগড়ত নামিব অমিত শ্বাহৰ বিমান : শুকুৰবাৰে ধেমাজি-গুৱাহাটী হৈ ভৰি দিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়তো

