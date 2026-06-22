ETV Bharat / state

ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদত নামিল ডায়েলাইছিছ ৰোগী, কিন্তু কিয় ?

ডায়েলাইছিছৰ সুবিধা বন্ধ হোৱাৰ আশংকাত ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদত নামিল ৰোগী ৷ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সেৱা অব্যাহত ৰাখিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান ৰোগীৰ ৷

patients took the protest in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদত নামিল ডায়েলাইছিছ ৰোগী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদত নামিল ৰোগী ৷ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত পথ অবৰোধ কৰি ডায়েলাইছিছ ৰোগীসকল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল নামিল প্ৰতিবাদত ।

শেহতীয়াকৈ অসমৰ একাংশ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান কাৰ্ড সেৱা বন্ধ কৰি দিছে চৰকাৰে ৷ ফলত আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে চিকিৎসা কৰি থকা একাংশ ৰোগীয়ে ব‍্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ডায়েলাইছিছৰ সুবিধা বন্ধ হোৱাৰ আশংকাত প্ৰতিবাদত নামিল ৷

ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিবাদত নামিল ডায়েলাইছিছ ৰোগী (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ যোৱা মূল পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে, সেয়ে স্তব্ধ হৈ পৰি যাতায়ত ব্যৱস্থা ৷ প্ৰতিবাদকাৰী ৰোগীয়ে কয়,"অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ডায়েলাইছিছৰ সুবিধাৰ বাবে আসন আছে মাত্ৰ ১২খন । কিন্তু প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ ৰোগীয়ে কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিব মাত্ৰ ১২ খন আসন থকা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ?"

তেওঁলোকে কয়, "আমাৰ উপায় নাই এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো । আমাক জীয়াই থাকিবলৈ কিবা এটা পথ লাগে সেয়ে আমি এই পথ বাচি লৈছো । ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা অব্যাহত নাথাকিলে নিয়মিত ডায়েলাইছিছৰ ব্যয় বহন কৰাটো অধিকাংশ পৰিয়ালৰ পক্ষে অসম্ভৱ হৈ পৰিব । আগতে যেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছিল তেনেকুৱা কৰিব লাগে । নহ'লে আমাক মাৰি পেলাওক, আমি মৰিবলৈ সাজু ।"

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে লগতে কয়,"যদিহে চৰকাৰে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সেৱা বন্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেতিয়া হ'লে চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত ডায়েলাইছিছৰ বিচনা আৰু চিকিৎসাৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰিব লাগে ৷ অন্যথা ইমান টকা দি কেনেকৈ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰিম ৷ আমি চিকিৎসাৰ ব্যয়ে বহন কৰিম নে পৰিয়ালে চলাম ? সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷"

লগতে পঢ়ক: সুস্থ হৈ উঠিছে বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালী, বৰ্তমান আইচিইউতে ভৰালী

TAGGED:

ডিব্ৰুগড়
ডিব্ৰুগড়ত ৰোগৰ প্ৰতিবাদ
অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
PROTEST IN DIBRUGARH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.