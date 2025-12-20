ETV Bharat / state

হাত-কাণ-মুখ এটায়ো সহযোগ নকৰে... তথাপিও মোগলাই পৰঠাৰ দোকানত সফল যোদ্ধা ৰাজদ্বীপ

কথা ক'ব নোৱৰা, কাণেৰে নুশুনা ৰাজদ্বীপ সৰকাৰে পিতৃক সহযোগ কৰি চলাই নিছে ঘৰ-সংসাৰ । পুত্ৰক স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই গৈছে পিতৃয়েও ।

Dhubri specially abled youth self reliant
মোগলাই পৰঠাৰ দোকানত সফল যোদ্ধা ৰাজদ্বীপ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 20, 2025 at 2:28 PM IST

ধুবুৰী : জীৱন যুদ্ধ ৷ জীয়াই থকাৰ এখন সংগ্ৰাম ৷ আন নহ’লেও পেটৰ ভাতমুঠিৰ বাবেই ৰাজদ্বীপে চলাই গৈছে এই যুদ্ধ ৷ ৰাজদ্বীপ মানে, ধুবুৰীৰ ৰাজদ্বীপ সৰকাৰ ৷

বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক ৰাজদ্বীপে পিতৃৰ কাম-কাজত সহায় কৰি চলাই আছে জীৱন সংগ্ৰাম । বিশেষভাৱে সক্ষম হৈয়ো যুৱকজনে ঘৰতে বহি থাকি পৰিয়াল বা অন্যান্য লোকৰ বোজা হ'ব বিচৰা নাই । এখন হাত জুইত পুৰি নষ্ট হোৱা, কথা ক'ব নোৱৰা আৰু কাণেৰে নুশুনা ৰাজদ্বীপ সৰকাৰৰো মনত আছে বহু সপোন, ইচ্ছা আৰু আকাংক্ষা ।

বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক ৰাজদ্বীপে পিতৃৰ কাম-কাজত সহায় কৰি চলাই আছে জীৱন সংগ্ৰাম (ETV Bharat Assam)

ধুবুৰী চহৰৰ ১ নম্বৰ ৱাৰ্ডত থকা নিজা মোগলাই পৰঠাৰ দোকানখনত পিতৃৰ লগত সহযোগ কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আছে ৰাজদ্বীপ সৰকাৰে । বহু সৰুৰে পৰা পিতৃৰ লগত মোগলাই পৰঠাৰ দোকানত সহযোগ কৰা ৰাজদ্বীপে কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰে, গান শুনিবলৈ মন কৰে, মাতৃৰ লগত ম’বাইল ফোনত ভিডিঅ' কল, গ্ৰাহকৰ লগত আকাৰ ইংগিত দি কথা বুজিব আৰু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু তেওঁ অপাৰগ ক'বলৈ আৰু শুনিবলৈ ।

সৰুতে আত্মীয়ৰ ঘৰত খেলি থকা অৱস্থাত জুয়ে পুৰিছিল ৰাজদ্বীপক ৷ ফলত তেওঁৰ এখন হাত বেয়াকৈ নষ্ট হৈ পৰিছিল । তাৰ পিছৰে পৰাই হাতখন বেয়া হৈ যোৱাৰ লগতে লাহে লাহে ৰাজদ্বীপে কথা ক'ব নোৱৰা হৈ পৰে ৷ আনকি তেওঁ কাণেৰেও নুশুনা হৈ পৰে ।

ৰাজদ্বীপৰ পিতৃ মাধৱ সৰকাৰে বহু চিকিৎসা কৰিও সুফল নাপালে । ৰাজদ্বীপ জনা-বুজা হোৱাৰ পিছৰ পৰাই দেউতাকে নিজৰ মোগলাই পৰঠাৰ দোকানত তেওঁক আনি সকলো কাম-কাজ লাহে লাহে বুজাবলৈ ধৰে ৷ আজিৰ দিনত সকলো কাম কৰিব পৰে ৰাজদ্বীপে ।

Dhubri specially abled youth self reliant
ধুবুৰীৰ এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকৰ সংগ্ৰাম কাহিনী (ETV Bharat Assam)

গ্ৰাহকৰ লগত আকাৰে ইংগিতে কথা বতৰা পাতিও দোকানখন চলাই লৈ গৈছে ৰাজদ্বীপে । পুত্ৰ স্বাৱলম্বী হোৱা দেখি পিতৃ মাধৱ সৰকাৰেও মনত একপ্ৰকাৰ শান্তি লাভ কৰিছে ।

পিতৃ মাধৱ সৰকাৰে কয়, ‘‘মোৰ ঘৰ ধুবুৰী জিলাৰ বালাজান অঞ্চলত । মই ধুবুৰীত প্ৰায় ১৮ বছৰ পূৰ্বে মোগলাইৰ দোকান এখন খুলিছিলো । ৰাজদ্বীপৰ কথা ভাবি মাজে মাজে মনটো বেয়া লাগি যায় যদিও বিশেষভাৱে সক্ষম হৈয়ো সি দোকানখন চলাই স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে ৷ বৰ্তমান ৰাজদ্বীপক লৈ মই বৰ সুখী ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মোৰ সন্তান চাৰিটা । তিনিটা ল'ৰা, এজনী কন্যা, পত্নীসহ ঘৰখনত ছয়জন সদস্য । এই দোকানখনেৰে মোৰ ঘৰ-সংসাৰ চলি আছে । পৰিয়ালটো চলাই নিবলৈ ৰাজদ্বীপে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে ৷ যদি ৰাজদ্বীপৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা কোনোধৰণৰ সহায় সহযোগ পাও, তেন্তে তাৰ উন্নত চিকিৎসা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম ৷’’

Dhubri specially abled youth self reliant
ৰাজদ্বীপ সৰকাৰৰ জীৱন সংগ্ৰাম (ETV Bharat Assam)

ৰাজদ্বীপৰ পিতৃ মাধৱ সৰকাৰে কয়, ‘‘মোৰো বহুত ইচ্ছা আছিল ডাঙৰ পুত্ৰ ৰাজদ্বীপক উচ্চশিক্ষিত কৰি তোলাৰ । কিন্তু ৰাজদ্বীপৰ সেই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে বহু চিকিৎসাৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত গৈ চিকিৎসা কৰালো ৷ কিন্তু কোনো সুফল নাপালো ৷ সেয়ে এতিয়া মই ৰাজদ্বীপক নিজৰ লগতে দোকানতে ৰাখি কাম-বন শিকাবলৈ ধৰিলো ।’’

