ETV Bharat / state

ধুবুৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিমা বিসৰ্জনত ব্যৱহাৰ হ'ব অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি

মানুহে নহয়, যন্ত্ৰই দিব প্ৰতিমা বিসৰ্জন ! ধুবুৰী পৌৰসভাৰ উদ্যোগত চলিছে বিশেষ প্ৰস্তুতি । দ্ৰুত আৰু সুৰক্ষিত বিসৰ্জনৰ লক্ষ্য ।

mechanised Durga idol immersion in Dhubri
ধুবুৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিমা বিসৰ্জনত ব্যৱহাৰ হ'ব অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 7, 2026 at 3:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : ৰাজ্যত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । দুৰ্গা পূজা কমিটীসমূহ পূজাক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে । মৃতশিল্পীসকলেও প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিবলৈ সাজু হৈছে । তাৰ মাজতে ধুবুৰীত এক বিশেষ প্ৰস্তুতি চলিছে ।

কাৰণ ধুবুৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিমা বিসৰ্জনত ব্যৱহাৰ হ'ব অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি । এইবাৰ মানুহে নহয়, যন্ত্ৰই প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব ! দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াক দ্ৰুত, সুৰক্ষিত আৰু অধিক সংগঠিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক বিশেষ উদ্যোগ লৈছে ধুবুৰী পৌৰসভাই ।

ধুবুৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিমা বিসৰ্জনত ব্যৱহাৰ হ'ব অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি (ETV Bharat)

পৌৰসভাৰ প্ৰচেষ্টাত এক যান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে । পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা অভিযন্তা তথা শ্ৰমিকে ধুবুৰী চহৰৰ সমীপৰ কাছাৰী ঘাটত এই বিশেষ যান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো নিৰ্মাণ কৰি আছে ।

দুই এদিনৰ ভিতৰতে ই সাজু হৈ উঠিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু সহজে নদীত বিসৰ্জন দিব পৰা যাব । পৌৰসভাই আশা কৰা মতে সকলো ঠিকে থাকিলে এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনত এই ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰা হ'ব ।

mechanised Durga idol immersion in Dhubri
অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে ধুবুৰীত প্ৰস্তুতি চলিছে (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে প্ৰতি বছৰে বিজয়া দশমীৰ দিনা কাছাৰী ঘাটত ১০০ ৰো অধিক পূজা কমিটীয়ে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিয়ে । এনে পৰিস্থিতিত ঘাটত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ আগমন হয় । সেই সময়ত নদীত গধুৰ প্ৰতিমাসমূহ হাতেৰে বিসৰ্জন দিয়াৰ সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা থাকে ।

একেদৰে প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিয়াত বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় । এই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ধুবুৰী পৌৰসভাই এই নতুন আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ চিন্তা কৰিছিল । সেই অনুসৰি বিগত প্ৰায় ১০ মাহ ধৰি এই প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে ।

এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰী পৌৰসভাৰ পৌৰপতি ডঃ দেৱময় সন্যালে কয়, "যিহেতু আমাৰ ধুবুৰীত দুৰ্গা পূজাৰ বিসৰ্জন অতি ধুনীয়া হয় । কিন্তু নিশা প্ৰায় ১১ বাজি যায় । তাৰ মাজতে যদি প্ৰতিমা অনা বাহন বিকল হয় তেতিয়া আৰু বেছি পলম হৈ যায় ।

সেয়ে আমি বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰযুক্তিগতভাৱে কৰাৰ বাবে চিন্তা কৰিছিলোঁ । কিন্তু আমি ইয়াত বিশেষজ্ঞ পোৱা নাছিলোঁ । তাৰ পিছত পশ্চিমবংগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত আহি কাম কৰিব বিচৰা নাছিল । তাৰ পিছত কলকাতাৰ এটা দল পালো আৰু যোৱা ১০ মাহৰ পৰা তেওঁলোকে বনাই আছে । গতিকে মাৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে বেছিসংখ্যক প্ৰতিমা ইয়াৰ দ্বাৰা বিসৰ্জন দিব পাৰিম ।"

mechanised Durga idol immersion in Dhubri
মানুহে নহয় যন্ত্ৰই দিব প্ৰতিমা বিসৰ্জন ! (ETV Bharat)

এই প্ৰকল্পৰ ব্যয়ৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "কেইবাটাও পৰ্যায়ত কাম চলি আছে । প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় ৫৪ লাখ টকা খৰচ কৰা হৈছে । য'ত আমি তলৰ আন্তঃগাঁথনিখিনিৰ কাম কৰিছোঁ । দ্বিতীয় পৰ্যায়তো আৰু অলপ পইচা দি মুঠ ৮২ লাখ টকা খৰচ কৰি বাকীখিনি কাম কৰিছোঁ ।

অৱশ্যে পুঁজি মুকলি কৰা হোৱা নাই কিন্তু নথি-পত্ৰৰ কাম হৈছে । পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু অলপ পুঁজিৰ দৰকাৰ হ'ব । কাৰণ একেটা প্ৰকল্পৰ অধীনত ওচৰতে থকা শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু উদ্যানৰো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । গতিকে প্ৰকল্পটোত প্ৰায় ১ কোটি টকা খৰচ হ'ব ।"

এই বিশেষ প্ৰযুক্তি আৰু পৌৰসভাৰ প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত ধুবুৰী পৌৰসভাৰ ১ নং ৱাৰ্ডৰ কমিছনাৰ উমেশ কুমাৰ ৰয়ে কয়, "ধুবুৰী পৌৰসভাৰ বিভিন্ন কামৰ ভিতৰত এইটো এটা ভাল কাম । কাৰণ প্ৰতিবছৰে বিসৰ্জনৰ কাম পুৱা ১১ বজাত আৰম্ভ হয় আৰু নিশা প্ৰায় ১১ বজালৈ চলে ।

আমাৰ ৱাৰ্ডৰ বা ধুবুৰী চহৰৰ মানুহে বহু কষ্ট পায়, কাৰণ নিশালৈ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ থাকে । সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি আমি ১ নং ৱাৰ্ডত এই প্ৰকল্প বনোৱা চেষ্টা কৰিছোঁ । অসমৰ এনেকুৱা এটা ভাল এস্কেলেটৰ ক'তো নাই বুলি আমি জানো । আছে যদিও নাজানো কিন্তু মানুহে কোৱা শুনিছো ইমান ডাঙৰ আৰু আধুনিকভাৱে বনোৱা হোৱা নাই ।"

ধুবুৰী পৌৰসভাই গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপ নিশ্চিতভাৱে সকলোতে চৰ্চিত হৈছে । কাৰণ যান্ত্ৰিক বিসৰ্জন ব্যৱস্থাই প্ৰশাসন, পূজা কমিটী আৰু ভক্তসকলৰ সময় ৰাহি কৰাৰ লগতে শাৰীৰিক শ্ৰম আৰু দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা বহুখিনি হ্ৰাস কৰিব । একেদৰে দুৰ্গা পূজাৰ পৰম্পৰাগত বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

দুৰ্গা পূজাৰ বাণিজ্য়িকিকৰণ: গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুৰ্গা পূজাত টিকটৰ ব্যৱস্থা

TAGGED:

প্ৰতিমা বিসৰ্জন
দুৰ্গা পূজা ২০২৬
ধুবুৰী পৌৰসভা
ইটিভি ভাৰত অসম
MECHANISED DURGA IDOL IMMERSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.