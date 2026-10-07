ধুবুৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিমা বিসৰ্জনত ব্যৱহাৰ হ'ব অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি
মানুহে নহয়, যন্ত্ৰই দিব প্ৰতিমা বিসৰ্জন ! ধুবুৰী পৌৰসভাৰ উদ্যোগত চলিছে বিশেষ প্ৰস্তুতি । দ্ৰুত আৰু সুৰক্ষিত বিসৰ্জনৰ লক্ষ্য ।
Published : October 7, 2026 at 3:05 PM IST
ধুবুৰী : ৰাজ্যত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । দুৰ্গা পূজা কমিটীসমূহ পূজাক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে । মৃতশিল্পীসকলেও প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিবলৈ সাজু হৈছে । তাৰ মাজতে ধুবুৰীত এক বিশেষ প্ৰস্তুতি চলিছে ।
কাৰণ ধুবুৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিমা বিসৰ্জনত ব্যৱহাৰ হ'ব অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি । এইবাৰ মানুহে নহয়, যন্ত্ৰই প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিব ! দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াক দ্ৰুত, সুৰক্ষিত আৰু অধিক সংগঠিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক বিশেষ উদ্যোগ লৈছে ধুবুৰী পৌৰসভাই ।
পৌৰসভাৰ প্ৰচেষ্টাত এক যান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে । পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা অভিযন্তা তথা শ্ৰমিকে ধুবুৰী চহৰৰ সমীপৰ কাছাৰী ঘাটত এই বিশেষ যান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো নিৰ্মাণ কৰি আছে ।
দুই এদিনৰ ভিতৰতে ই সাজু হৈ উঠিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু সহজে নদীত বিসৰ্জন দিব পৰা যাব । পৌৰসভাই আশা কৰা মতে সকলো ঠিকে থাকিলে এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনত এই ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰা হ'ব ।
উল্লেখ্য যে প্ৰতি বছৰে বিজয়া দশমীৰ দিনা কাছাৰী ঘাটত ১০০ ৰো অধিক পূজা কমিটীয়ে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিয়ে । এনে পৰিস্থিতিত ঘাটত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ আগমন হয় । সেই সময়ত নদীত গধুৰ প্ৰতিমাসমূহ হাতেৰে বিসৰ্জন দিয়াৰ সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
একেদৰে প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিয়াত বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় । এই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ধুবুৰী পৌৰসভাই এই নতুন আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ চিন্তা কৰিছিল । সেই অনুসৰি বিগত প্ৰায় ১০ মাহ ধৰি এই প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে ।
এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰী পৌৰসভাৰ পৌৰপতি ডঃ দেৱময় সন্যালে কয়, "যিহেতু আমাৰ ধুবুৰীত দুৰ্গা পূজাৰ বিসৰ্জন অতি ধুনীয়া হয় । কিন্তু নিশা প্ৰায় ১১ বাজি যায় । তাৰ মাজতে যদি প্ৰতিমা অনা বাহন বিকল হয় তেতিয়া আৰু বেছি পলম হৈ যায় ।
সেয়ে আমি বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰযুক্তিগতভাৱে কৰাৰ বাবে চিন্তা কৰিছিলোঁ । কিন্তু আমি ইয়াত বিশেষজ্ঞ পোৱা নাছিলোঁ । তাৰ পিছত পশ্চিমবংগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত আহি কাম কৰিব বিচৰা নাছিল । তাৰ পিছত কলকাতাৰ এটা দল পালো আৰু যোৱা ১০ মাহৰ পৰা তেওঁলোকে বনাই আছে । গতিকে মাৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে বেছিসংখ্যক প্ৰতিমা ইয়াৰ দ্বাৰা বিসৰ্জন দিব পাৰিম ।"
এই প্ৰকল্পৰ ব্যয়ৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "কেইবাটাও পৰ্যায়ত কাম চলি আছে । প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় ৫৪ লাখ টকা খৰচ কৰা হৈছে । য'ত আমি তলৰ আন্তঃগাঁথনিখিনিৰ কাম কৰিছোঁ । দ্বিতীয় পৰ্যায়তো আৰু অলপ পইচা দি মুঠ ৮২ লাখ টকা খৰচ কৰি বাকীখিনি কাম কৰিছোঁ ।
অৱশ্যে পুঁজি মুকলি কৰা হোৱা নাই কিন্তু নথি-পত্ৰৰ কাম হৈছে । পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু অলপ পুঁজিৰ দৰকাৰ হ'ব । কাৰণ একেটা প্ৰকল্পৰ অধীনত ওচৰতে থকা শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু উদ্যানৰো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । গতিকে প্ৰকল্পটোত প্ৰায় ১ কোটি টকা খৰচ হ'ব ।"
এই বিশেষ প্ৰযুক্তি আৰু পৌৰসভাৰ প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত ধুবুৰী পৌৰসভাৰ ১ নং ৱাৰ্ডৰ কমিছনাৰ উমেশ কুমাৰ ৰয়ে কয়, "ধুবুৰী পৌৰসভাৰ বিভিন্ন কামৰ ভিতৰত এইটো এটা ভাল কাম । কাৰণ প্ৰতিবছৰে বিসৰ্জনৰ কাম পুৱা ১১ বজাত আৰম্ভ হয় আৰু নিশা প্ৰায় ১১ বজালৈ চলে ।
আমাৰ ৱাৰ্ডৰ বা ধুবুৰী চহৰৰ মানুহে বহু কষ্ট পায়, কাৰণ নিশালৈ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ থাকে । সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি আমি ১ নং ৱাৰ্ডত এই প্ৰকল্প বনোৱা চেষ্টা কৰিছোঁ । অসমৰ এনেকুৱা এটা ভাল এস্কেলেটৰ ক'তো নাই বুলি আমি জানো । আছে যদিও নাজানো কিন্তু মানুহে কোৱা শুনিছো ইমান ডাঙৰ আৰু আধুনিকভাৱে বনোৱা হোৱা নাই ।"
ধুবুৰী পৌৰসভাই গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপ নিশ্চিতভাৱে সকলোতে চৰ্চিত হৈছে । কাৰণ যান্ত্ৰিক বিসৰ্জন ব্যৱস্থাই প্ৰশাসন, পূজা কমিটী আৰু ভক্তসকলৰ সময় ৰাহি কৰাৰ লগতে শাৰীৰিক শ্ৰম আৰু দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা বহুখিনি হ্ৰাস কৰিব । একেদৰে দুৰ্গা পূজাৰ পৰম্পৰাগত বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
দুৰ্গা পূজাৰ বাণিজ্য়িকিকৰণ: গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুৰ্গা পূজাত টিকটৰ ব্যৱস্থা