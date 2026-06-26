ETV Bharat / state

হেৰ’ইনসহ সাতজনকৈ ব্যক্তি আৰক্ষীৰ জালত, ক’ত চলিল এই অভিযান ?

বৃহস্পতিবাৰে নিশা ধুবুৰী জিলাত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই সফলতা লাভ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ ৷

DRUGS SEIZED
হেৰ’ইনসহ সাতজনকৈ ব্যক্তি আৰক্ষীৰ জালত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 8:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: ব্যাপক ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ পাছতো ৰাজ্যত অব্যাহত আছে এই বৰবিহৰ সৰবৰাহ তথা চোৰাং বেহা ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত বিশেষকৈ সীমামূৰীয়া জিলাসমূহত যোৱা সময়ছোৱাত প্ৰায় প্ৰতিদিনেই আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ মূলতঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যত ড্ৰাগছৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছিল ৷ তৎস্বত্বেও এই বৰবিহৰ বেহাৰ ঘাই শিপাডাল উভালিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী-প্ৰশাসন ৷

বৃহস্পতিবাৰে নিশা ধুবুৰী জিলাত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই সফলতা লাভ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ এক গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় য়াবা টেবলেট আৰু হেৰ'ইনসহ সাতজন ব্যক্তিক আটক কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

হেৰ’ইনসহ সাতজনকৈ ব্যক্তি আৰক্ষীৰ জালত (ETV Bharat)

আটকাধীন ব্যক্তি কেইজন হৈছে ফিৰোজ শেখ(৩০), আব্দুল সমীৰ(৪৪), যশ আগৰৱাল(২৩), সুব্ৰত ঘোৰামি(২৬), মইনুল খান(৩৫), ছাইদুল ইছলাম (২০) আৰু মুন খান(৩৫) ।

বৃহস্পতিবাৰ নিশা ধুবুৰী চহৰৰ আই জি ৰোড অঞ্চলৰ ফিৰোজ শেখ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত অভিযান চলাই ৩৭.০৬ গ্ৰাম হেৰ’ইন, ৩৯০ টা য়াবা টেবলেট, ৪৯০০ নগদ ধনসহ পাঁচটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰাৰ লগতে সাতজন ব্যক্তিজন আটক কৰে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ।

ধুবুৰীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ শাখা) ডাঃ অনুপ জ্যোতি বৰাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে চলায় এই অভিযান । এই অভিযান সন্দৰ্ভত ধুবুৰীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক (অপৰাধ শাখা) ডাঃ অনুপ জ্যোতি বৰাই কয়, ‘‘এটা নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আই জি ৰোডৰ এই ঘৰটোত অভিযান চলাওঁ ৷ অভিযানৰ সময়ত নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে সাতজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ ৷ মুঠ ৩৫ টা হেৰ’ইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ, এশৰো অধিক খালী কণ্টেইনাৰ আৰু ৩৯০ টা য়াবা টেবলেট পোৱা গৈছে । আমাৰ সমগ্ৰ ধুবুৰী জিলাতে এছ এছ পি ছাৰৰ নেতৃত্বত এটা ক্ৰাইম ইউনিট গঠন হৈছে ৷ এই ইউনিটে সমগ্ৰ জিলাতে অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছে ৷ এনে অভিযান জিলাখনত চলি থাকিব ৷’’

আটকাধীন আটাইকেইজনকে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ধুবুৰী সদৰ আৰক্ষী থানালৈ আনি সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে । উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি ফিৰোজ শেখে উক্ত ঘৰৰ পৰাই নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিক্ৰী কৰাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।

লগতে পঢ়ক: উত্তপ্ত অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত: চিআৰপিএফ শিবিৰ ঘেৰাও স্থানীয় লোকৰ

TAGGED:

ড্ৰাগছ
হেৰ’ইন
ধুবুৰী
ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
DRUGS SEIZED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.