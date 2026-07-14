ধুুবুৰীত ভ্ৰূণ হত্যাৰ সৈতে জড়িত চক্ৰ উৎখাত, দম্পতীক আটক
ধুুবুৰীৰ ৰৌৱা দ্বিতীয় খণ্ডৰ বাৰগুৰিপাৰা অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ভ্ৰূণ হত্যাৰ সৈতে জড়িত চক্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
Published : July 14, 2026 at 5:13 PM IST
ধুবুৰী: সোমবাৰে নিশা ধুুবুৰীৰ ৰৌৱা দ্বিতীয় খণ্ডৰ বাৰগুৰিপাৰা অঞ্চলত অভিযান চলাই ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিলে ভ্ৰূণ হত্যাৰ সৈতে জড়িত এটা চক্ৰ ৷ এই দম্পতীক আটক কৰিছে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, অবৈধভাবে এই দম্পতীয়ে ঘৰতে অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ নিৰ্মাণ কৰি ভ্ৰূণ হত্যাৰ দৰে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছিল ৷ যাৰ বাবে মফিজুৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ পত্নীক আটক কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, ধুবুৰীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঃ অনুপ জ্যোতি বৰাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে বিশেষ তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলায় ৷ সেই অভিযানতে বাৰগুৰিপাৰা অঞ্চলৰ পৰা ভ্ৰূণ হত্যা কৰা ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱাশীষ বৰাই কয়,"বিশেষ তথ্যৰ ভিত্তিত নিশা চলা অভিযানত ভ্ৰূণ হত্যাৰ কৰা ঘাটি উৎখাত কৰাৰ লগতে দম্পতীক আটক কৰা হয় ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"আটক কৰা হৈছে মফিজুৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ পত্নীক ৷ মফিজুৰ ৰহমান চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত নাৰ্ছ হিচাপে কৰ্মৰত ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি উক্ত ঘৰৰ পৰাই তেওঁলোকে ভ্ৰূণ হত্যাৰ কাৰ্য চলোৱাৰ অভিযোগ লাভ কৰিছিলো । ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ধুবুৰী আৰক্ষী থানাত ২৬২/২০২৬ নং গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । গোচৰটো ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএছ)ৰ ধাৰা ৬১(২), ৩১৯(২), ১০৫, ৯০(২), ২৩৮(ক) আৰু ৩(৫) তথা প্ৰযোজ্য অন্যান্য আইনৰ অধীনত ৰুজু কৰা হৈছে ।"
ধুবুৰী জিলাৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঃ অনুপ জ্যোতি বৰাই কয়,"ৰৌৱা পাৰ্ট-২ স্থিত মফিজুৰ ৰহমানৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হয় ৷ অভিযানত অবৈধ গৰ্ভপাত কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ঔষধ, চিকিৎসা সঁজুলি আৰু আন একাধিক আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে । লগতে মফিজুৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ পত্নীক আটক কৰা হৈছে ৷ এই অবৈধ চিকিৎসা চক্ৰৰ সৈতে আন কোনো ব্যক্তি বা সহযোগী জড়িত আছে নেকি সেই বিষয়েও তদন্ত অব্যাহত আছে ৷"
লগতে পঢ়ক:পৰিত্যক্ত লোহাৰ দলঙেই শেষ ভৰসা: মৰণফান্দৰে বিদ্য়ালয়লৈ যাত্ৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ