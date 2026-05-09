ধুবুৰী আৰক্ষীৰ জালত অবৈধ লটাৰী টিকট বিক্ৰেতা
অবৈধ লটাৰী টিকট বিক্ৰেতাৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ বহু লটাৰী টিকটৰ লগতে নগদ ধন জব্দ আৰক্ষীৰ ৷
Published : May 9, 2026 at 5:26 PM IST
ধুবুৰী: ধুবুৰী আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ৷ শনিবাৰে ধুবুৰী চহৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই অবৈধ লটাৰী টিকট বেহাৰ ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী ৷ একাংশ স্থানীয় লোকৰ একাধিক অভিযোগৰ ভিত্তিত শনিবাৰে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে এই অভিযান চলায় ৷ ফলত বৃহৎ পৰিমাণৰ লটাৰী টিকট আৰু নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী ।
আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি, ধুবুৰী চহৰৰ ডিকে ৰোডৰ মূল ব্যৱসায়িক এলেকাত অৱস্থিত এখন দোকানত গোপনে অবৈধভাবে আন্তঃৰাজ্যিক লটাৰী টিকট বিক্ৰী চলি আছিল ৷ বিশেষ তথ্যৰ ভিত্তিতে এই অভিযান চলোৱা হৈছিল বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
জানিব পৰা মতে, দিলীপ দাস নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে নাগালেণ্ড আৰু ছিকিমৰ দৰে ৰাজ্যৰ লটাৰী টিকটৰ অবৈধভাবে বিক্ৰী আৰু বিতৰণ কেন্দ্ৰ হিচাপে চহৰখনত ব্যৱসায় চলাই আহিছিল । নাগালেণ্ড আৰু ছিকিমৰ লটাৰী টিকটসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্পষ্ট অনুমোদন অবিহনে অসমত বিক্ৰী কৰাটো লটাৰীজ (ৰেগুলেশ্যন) আইন ১৯৯৮ আৰু বৰ্তমানৰ ৰাজ্যিক নীতি-নিয়ম অনুসৰি সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ । তাৰ পছতো গোপনে দিলীপ দাস নামৰ লোকজনে চলাই গৈছিল এই বেহা ৷
ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত ধুবুৰী সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰীতম দাসে কয়, "ধুবুৰীৰ সচেতন নাগৰিকে অবৈধ লটাৰী খেলৰ বিৰুদ্ধে আমাক অভিযোগ দিছিল ৷ সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত, অবৈধ লটাৰী খেলৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান চলে । অভিযানৰ সময়ত দিলীপ দাস নামৰ এজন ব্যৱসায়ীক আটক কৰাৰ লগতে লটাৰীৰ টিকট, নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে ৷"
আনহাতে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ এই পদক্ষেপক স্থানীয় ৰাইজে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ অব্যাহত ৰাখিব বুলি ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
