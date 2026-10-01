ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত গো-ধনৰ চোৰাং কাৰবাৰ অব্যাহত : এজনক গ্ৰেপ্তাৰ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে চলি থকা অবৈধ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত মুঠ ১১জন লোকক বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷
Published : October 1, 2026 at 12:59 PM IST
ধুবুৰী: মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে ক্ষমতাত বহাৰে পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ দীৰ্ঘদিনে অসমত চলি অহা গোধন সৰবৰাহৰ দৰে অপৰাধমূলক কাৰ্য ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বা অসম আৰক্ষীয়ে কোনো সোপাঢিলা নীতি গ্ৰহণ কৰা নাই ৷
ভাৰত-বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত গঢ়ি উঠা এনেধৰণৰ অবৈধ কাৰবাৰৰ সাম্ৰাজ্য ধ্বংস কৰিবলৈ ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৷ বিশেষকৈ গো-ধনৰ চোৰাং বেহাৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে ৷
মঙলবাৰে নিশা ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে জিলাখনৰ বড় মছজিদ এলেকাৰ পৰা গো-ধনৰ চোৰাং ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িতৰ সন্দেহত এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ জিলা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱাশীষ বৰাই এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে সন্ধিয়া সাংবাদিকক সম্বোধন কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকজনক চহৰৰ বড় মছজিদৰ সমীপৱৰ্তী এলেকাৰ বাসিন্দা ছাহাদ আলী শ্বেখ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷
জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱাশীষ বৰাই কয়, ‘‘ছাহাদ আলী শ্বেখে হাৱালা আৰু গো-ধন সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত এটা সক্ৰিয় চক্ৰৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।’’
উল্লেখ্য যে, বিগত ১০ ছেপ্টেম্বৰতো জিলাখনৰ আৰক্ষীয়ে আবুল চান্দ নামৰ এজন লোকক আটক কৰিছিল । চান্দৰ ঘৰ ধুবুৰীৰ ঝগৰাৰপাৰ চতুৰ্থ খণ্ডত ৷ লোকজনক আৰক্ষীয়ে চলোৱা জেৰাত বহু কথাই পোহৰলৈ আহে ৷ বিশেষকৈ ভাৰত-বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে যে অবৈধভাৱে ধন সৰবৰাহৰ লগতে গো-ধন সৰবৰাহ হৈ আছে, সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷
উক্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে চলি থকা অবৈধ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত মুঠ ১১জন লোকক বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে এই তদন্তত সৰবৰাহকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা একাধিক ম’বাইল ফোন জব্দ কৰে ৷
লগতে তথ্য-পাতি বিশ্লেষণৰ সময়ত বাংলাদেশৰ সৈতে জড়িত ফোন নম্বৰ, ধনৰ সন্দেহজনক লেনদেনৰ তথ্য, অনুমোদনবিহীন ধন স্থানান্তৰৰ নথি আৰু হোৱাটছএপৰ কথোপকথনৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
এই কথোপকথনসমূহৰ কিছু অংশ গো-ধন সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ খাতিৰত সেই কথা স্পষ্টকৈ ক’বলৈ বিচৰা নাই ৷
এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ধুবুৰী আৰক্ষী থানাত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ ৰ ৬১(২), ১৪৮, ১১২(২), ৩১৮(২),৩২৮ আৰু ৩(৫) ধাৰাৰ লগতে অসম গো-সুৰক্ষা আইন,২০২১ ৰ ১৩(১) ধাৰাৰ লগতে পশুৰ প্ৰতি নিষ্ঠুৰতা প্ৰতিৰোধ আইন, ১৯৬০ৰ ১১(১)(এ),(ডি),(ই) ধাৰাত ৩৫৮/২০২৬ নং গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
সম্প্ৰতি ছাহাদ আলী শ্বেখক জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে । আৰক্ষীৰ তদন্ত আগবঢ়াৰ লগে লগে চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত আন আন লোক আৰু অবৈধ বিত্তীয় লেনদেনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক: ৫ ঘণ্টাতে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটী, ১৩ ঘণ্টাত শিলচৰৰ পৰা শিলিগুড়িলৈ : মুখ্যমন্ত্ৰী