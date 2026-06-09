ETV Bharat / state

অপহৰণ আৰু যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ: অভিযুক্তক ১০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড

ধুবুৰী POCSO আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় ৷ নাবালিকাক অপহৰণ আৰু ধৰ্ষণৰ গোচৰত এটা অভিযুক্তক ১০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহে আদালতে ৷

POCSO court in Dhubri
ধুবুৰী POCSO আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় (ETV Bharat Assam/ IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 6:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: নাবালিকাক অপহৰণ আৰু যৌন নিৰ্যাতনৰ এক চাঞ্চল্যকৰ গোচৰত ধুবুৰীৰ POCSO আদালতে মঙলবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰি এটা অভিযুক্তক ১০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে । শিশুৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা আৰু দ্ৰুত ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰায়ক এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।

ধুবুৰীৰ অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ তথা বিশেষ ন্যায়াধীশ (POCSO) আলহাজ ছাবিনা মজুমদাৰে (এ.জে.এছ.) এই ঐতিহাসিক ৰায়দান কৰে । দোষী সাব্যস্ত হোৱা অভিযুক্তটো হৈছে আগমনী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খেৰবাৰী পাৰ্ট-৩ গাঁৱৰ বাসিন্দা ফণী শীলৰ পুত্ৰ দয়াল শীল ওৰফে ৰাহুল ।

POCSO court in Dhubri
ধুবুৰী POCSO আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় (ETV Bharat Assam)

আদালতে অভিযুক্তটোক POCSO আইনৰ ধাৰা ৪ আৰু ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ৩৬৬ নং ধাৰাৰ অধীনত দোষী সাব্যস্ত কৰে । আদালতে ঘোষিত শাস্তি অনুসৰি, POCSO আইনৰ ধাৰা ৪ৰ অধীনত অভিযুক্তটোক ১০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু ৫ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বিহে । জৰিমনা অনাদায় থাকিলে অভিযুক্তটোৱে অতিৰিক্ত এমাহৰ সাধাৰণ কাৰাদণ্ড ভোগ কৰিব লাগিব ।

আনহাতে, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ৩৬৬ নং ধাৰাৰ অধীনত অপহৰণৰ অপৰাধত অভিযুক্তটোক এবছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু এহাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বিহা হয় । জৰিমনা অনাদায় থাকিলে অভিযুক্তটোৱে অতিৰিক্ত সাতদিনৰ সাধাৰণ কাৰাদণ্ড ভোগ কৰিব লাগিব । আদালতে উভয় শাস্তি একেলগে চলিব বুলি নিৰ্দেশ দিয়ে ।

POCSO court in Dhubri
দয়াল শীলক ১০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, অভিযুক্তটোক ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ৩৭৬ নং ধাৰা (ধৰ্ষণ) আৰু POCSO আইনৰ ধাৰা ৪ - উভয় ধাৰাৰ অধীনতে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল । যদিও দুয়োটা ধাৰাৰ অধীনত ন্যূনতম ১০ বছৰৰ পৰা আজীৱন কাৰাদণ্ডৰ বিধান আছে, তথাপিও শাস্তিৰ সমতা বিবেচনা কৰি বিশেষ ন্যায়াধীশে POCSO আইনৰ ধাৰা ৪(১)ৰ অধীনত মুখ্য শাস্তি ঘোষণা কৰে ।

ৰাজ্যপক্ষৰ হৈ গোচৰটো দৃঢ়তাৰে পৰিচালনা কৰা বিশেষ চৰকাৰী অধিবক্তা ঋতুপৰ্ণা গুহই কয়, ‘‘ঘটনাটোৰ সূচনা হৈছিল ২০২৪ চনৰ আৰম্ভণিতে । ২০২৪ চনৰ ৫ জানুৱাৰীত ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে আগমনী আৰক্ষী থানাত এখন লিখিত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । এজাহাৰ অনুসৰি, ২০২৪ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পুৱা প্ৰায় ৯ বজাত ১৬ বছৰ ১০ মাহ বয়সীয়া কিশোৰীগৰাকী বিদ্যালয়লৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত সন্ধিয়ালৈকে ঘৰলৈ উভতি অহা নাছিল । পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন স্থানত বিচাৰ-খোচাৰ চলোৱাৰ পাছত জানিব পাৰে যে অভিযুক্ত ৰাহুল শীলে আন কেইবাটাও সহযোগীৰ সহায়ত নাবালিকাগৰাকীক অপহৰণ কৰিছিল ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘তদন্তত পোহৰলৈ আহে যে, অভিযুক্তই কিশোৰীগৰাকীক গোপনে অসমৰ বাহিৰলৈ লৈ গৈ পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰীত থকা নিজৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ বাসগৃহত আত্মগোপন কৰি ৰাখিছিল ।’’

উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ ৫ জানুৱাৰীত ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে আগমনী আৰক্ষী থানাত এখন লিখিত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আগমনী আৰক্ষী থানাৰ ০৪/২০২৪ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ।

এই গোচৰটোৰ তদন্তৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়া জোনালী দেৱীয়ে । তদন্তকালত তেওঁ নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে অভিযুক্তজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

পৰৱৰ্তী সময়ত, সময়সীমাৰ ভিতৰত বিস্তৃত তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰি তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ৩৬৫/৩৭৬ নং ধাৰা আৰু POCSO আইনৰ ধাৰা ৪ৰ অধীনত অভিযুক্ত দয়াল শীলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰে । ইয়াৰ পাছতে বিশেষ গোচৰ নং ৩২৬/২০২৪ হিচাপে আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল ।

অপৰাধ সংঘটিত হোৱা দুবছৰৰ পাছত আদালতে দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰে ৷ এই লৈ ধুবুৰী জিলাৰ শিশুৰ অধিকাৰ কৰ্মী আৰু সচেতন মহলে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকৰ মতে, এই ৰায় নাবালিকাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে এনে অপৰাধ ৰোধত নিৰোধক হিচাপে কাম কৰিব ।

লগতে পঢ়ক : দুবাৰ বিক্ৰী, কেইবাবাৰো যৌন নিৰ্যাতন ! দুবছৰ ধৰি আতংকত দিন অতিবাহিত এগৰাকী নাবালিকাৰ

লগতে পঢ়ক : আইফোনৰ প্ৰলোভন দি মহিলাৰ সৈতে অপকৰ্ম! জনপ্ৰিয় কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰক গ্ৰেপ্তাৰ

TAGGED:

POCSO আইন
অপহৰণ আৰু যৌন নিৰ্যাতন
ই টিভি ভাৰত অসম
ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা
POCSO COURT IN DHUBRI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.