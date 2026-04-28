উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল: ধুবুৰীত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭২.৭৩%

উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল: ধুবুৰীত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৭২.৭৩%
ধুবুৰীৰ শিশু পাঠশালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আনন্দৰ জোৱাৰ ৷ বিদ্য়ালয়খনৰ ৮১ গৰাকীৰ আটাইকেইজনেই প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ।
Published : April 28, 2026 at 4:23 PM IST
ধুবুৰী : মঙলবাৰে ঘোষণা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল । উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ চাৰিওটা শাখাত মুঠ অৱতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ৩,২২,৭২৫ গৰাকী । ইয়াৰে ছাত্ৰৰ সংখ্যা ১,৪৮,১৬৯ গৰাকী, ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ১,৭৪,৫৫৫ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ পৰীক্ষাৰ্থী এগৰাকী ।
মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা হৈছে ২,৬৩,২৫৫ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰৰ সংখ্যা ১,১৭,৭৩১ গৰাকী আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ১,৪৫,৪২৪ গৰাকী । উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত মুঠ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.৫৪ শতাংশ ।
ধুবুৰী জিলাত এইবেলি কলা শাখাত মুঠ ১২,০৯২ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত মুঠ ৮৭৯৫ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হয় ।
শিক্ষা বিভাগে দিয়া তথ্য অনুসৰি, জিলাখনৰ পৰা ১৯৬০ গৰাকী প্ৰথম বিভাগত, দ্বিতীয় বিভাগত ৩২৭০ গৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগত ৩১১৫গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে । জিলাখনৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৭২. ৭৩ শতাংশ ।
একেদৰে ধুবুৰী জিলাত বাণিজ্য শাখাত মুঠ ১৯২ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে ১৩১ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হয় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত ৫১গৰাকী প্ৰথম বিভাগত, ৬২ গৰাকী দ্বিতীয় বিভাগত আৰু ১৯ গৰাকী তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় । বাণিজ্য শাখাত জিলাখনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৬৮.২৩ শতাংশ ।
জিলাখনত বিজ্ঞান শাখাত ৩১৯৫ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে ২৮৭৮ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হয় ৷ প্ৰথম বিভাগত ১৫২৫ গৰাকী, দ্বিতীয় বিভাগত ১১৪৮ গৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগত ২০৫ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হয় । বিজ্ঞান শাখাত জিলাখনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯০. ০৮ শতাংশ ৷
আনহাতে ধুবুৰীৰ শিশু পাঠশালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এইবেলি ভাল ফলাফল কৰিছে । বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ‘‘বিদ্যালয়খনৰ মুঠ ১০৪ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এইবেলিৰ পৰীক্ষাৰ কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । কলা শাখাত ৯৫ জন উত্তীৰ্ণ হৈছে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘প্ৰথম বিভাগত ৫৪, দ্বিতীয় বিভাগত ৩০আৰু তৃতীয় বিভাগত ১১ গৰাকী উত্তীৰ্ণ হৈছে । বিদ্যালয়খনৰ মুঠ ৮১ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই বেলি বিজ্ঞান শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে ৮১ জনেই প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ।’’