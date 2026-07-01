গৌৰৱেৰে ধুবুৰীবাসী হিচাপে পৰিচয় বহন কৰাৰ আহ্বান মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰৰ
ধুবুৰী জিলা দিৱস উদযাপন । ১৯৮৩ চনৰ ১ জুলাইত ধুবুৰীয়ে পৃথক জিলা হিচাপে চৰকাৰী স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল ।
Published : July 1, 2026 at 7:30 PM IST
ধুবুৰী: ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বুধবাৰে ধুবুৰী জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় ধুবুৰী জিলা দিৱস । ১৯৮৩ চনৰ ১ জুলাইত ধুবুৰীয়ে পৃথক জিলা হিচাপে চৰকাৰী স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ স্মৃতিত এই দিৱস পালন কৰা হয় ।
উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ । তেওঁৰ সৈতে নৱনিযুক্ত ধুবুৰী জিলাৰ আয়ুক্ত দিবাকৰ নাথ আৰু ধুবুৰী পৌৰসভাৰ পৌৰপতি ডঃ দেবময় সান্যাল উপস্থিত থাকে । জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী, বিশিষ্ট নাগৰিক, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলেও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰে কয়, "১৯৮৩ চনৰ ঠিক আজিৰ দিনটোতে ধুবুৰীয়ে পৃথক জিলা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল । এই গৌৰৱময় ইতিহাসক সন্মান জনাই আজি জিলা প্ৰশাসন আৰু সচেতন নাগৰিকৰ উদ্যোগত ধুবুৰী জিলা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে । অসম চৰকাৰৰ এজন সদস্য হিচাপে নিজা জিলাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ।"
তেওঁ কয়,"ধুবুৰীৰ ঐতিহাসিক পৰম্পৰা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত জিলাখনৰ গৌৰৱময় ঐতিহ্য আছে । ধুবুৰী কোনো পিছপৰা জিলা নহয় । আমাৰ মানসিকতা কেতিয়াও পিছপৰা হ'ব নালাগে । আমি য'তেই নাথাকোঁ কিয়, গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰিব লাগিব যে আমি ধুবুৰীবাসী ।"
নতুন প্ৰজন্মক সমাজবিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ পৰা আঁতৰি থাকি ইতিবাচক চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়িবলৈ আহ্বান জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"ধুবুৰীৰ ৰাইজে ভাৰতবৰ্ষৰ য'তেই নাথাকক, কেতিয়াও সমাজবিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত হ'ব নালাগে । সমাজত সন্মান আৰু মৰ্যাদা অটুট ৰাখিব পাৰিলেহে জিলাখনৰ প্ৰকৃত পৰিচয় গঢ়ি উঠিব ।"
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, "কেৱল আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নেই নহয়, মানসিকতাৰ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনেও এখন জিলাৰ সন্মান বৃদ্ধি কৰে ।" ধুবুৰীৰ ঐতিহাসিক পৰিচয় আৰু গৌৰৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ তেওঁ সকলোকে একেলগে কাম কৰাৰ আহ্বান জনায় ।
ইফালে খহনীয়া প্ৰসংগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন স্থানত ক্ষয়-নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ব্যাপক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । বিশেষকৈ গোলকগঞ্জ সমষ্টিত গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে উল্লেখযোগ্য পৰিমাণৰ ধন আবণ্টনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে ১৮৭৬ চনত ব্ৰিটিছ শাসনকালত গোৱালপাৰা জিলা গঠন কৰা হৈছিল আৰু ১৮৭৯ চনত জিলাখনৰ সদৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা ধুবুৰীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । পিছত ১৯৮৩ চনৰ ১ জুলাইত ধুবুৰীয়ে পৃথক জিলা হিচাপে চৰকাৰী স্বীকৃতি লাভ কৰে ।
জিলা দিৱস উপলক্ষে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, কুঁইজ প্ৰতিযোগিতা, স্থানীয় কলা-সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শনী আদি অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে জিলাখনৰ সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য আৰু সাম্প্ৰতিক উন্নয়নক জনসাধাৰণৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰা হয় ।