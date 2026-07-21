ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেটক 'জনমুখী' আখ্যা ধুবুৰী জিলা বিজেপিৰ
অসম চৰকাৰৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ বাজেটক প্ৰশংসা । ধুবুৰী জিলা বিজেপিৰ সংবাদমেল সম্বোধন ।
Published : July 21, 2026 at 5:37 PM IST
ধুবুৰী: ধুবুৰীত বিজেপি সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসম চৰকাৰৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ বাজেটক প্ৰশংসা কৰে । সংবাদমেলত ধুবুৰী জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ ৰায় আৰু ধুবুৰী জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য হেমেন চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ বাজেটখনক জনমুখী বাজেট বুলি আখ্যা দিয়ে ।
এই বাজেটে অসমৰ লগতে ধুবুৰী জিলাৰ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আশা আৰু আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব তেওঁলোকে সংবাদমেলত প্ৰকাশ কৰে । লগতে সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে এই বাজেটে বিশেষ দিশ দেখুৱাব বুলিও তেওঁলোকে দাবী কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰী জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ ৰায়ে কয়,"এইবাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ২ লাখ নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, আমি ভাবো এই প্ৰতিশ্ৰুতি অনুযায়ী আমাৰ চাপৰত যিটো উদ্যোগ হ'ব তাত প্ৰায় ৩০-৩৫ হাজাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"দ্বিতীয়তে আমাৰ ইয়াত ছেটেলাইট টাউনশ্বিপৰ বাবে ইতিমধ্যে ২ কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে । ধুবুৰী জিলাটো আমি ইণ্ডাষ্টীয়েল পাৰ্ক গঠন কৰিবলৈ পাম বুলি এই বাজেটত উল্লেখ আছে । প্ৰতিটো সমষ্টিত ৫০ খন বিচনাযুক্ত এফআৰইউ আৰু প্ৰতিটো উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এমবিবিএছ চিকিৎসক থাকিব লাগিব, তাৰ কাৰণেও ইতিমধ্যে এই বাজেটত ঘোষণা কৰিছে ।"
ৰায়ে কয়,"ইয়াৰ বাবে বাজেটত স্বাস্থ্য বিভাগত ৩৩ হাজাৰ ২ শ চল্লিছটা পদ সৃষ্টি কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে । ৰূপসী বিমানবন্দৰৰ জৰিয়তে যাতায়তৰ ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থা সূচল কৰাৰ কাৰণে এই বাজেটত টকা ধাৰ্য কৰিছে । তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী, লগতে বিত্ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"