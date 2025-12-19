ধিঙত ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ: পত্নীসহ দুই কন্যাক হত্যা
এমদাদুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনে পত্নী তাজমিনা খাতুন আৰু দুই সন্তান দিলহান হাছান আৰু আৰহান হাছানক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে ।
Published : December 19, 2025 at 2:04 PM IST
ধিং : নগাঁও জিলাৰ ধিঙৰ কাছখাটিত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । এক পাৰিবাৰিক কন্দলৰ ফলশ্ৰুতিত ধিঙৰ কাছখাটি অঞ্চলত সংঘটিত হয় এক শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড । এই ঘটনাত পিতৃ এমদাদুল ইছলামে পত্নী তাজমিনা খাতুন আৰু নিজৰ দুই সন্তান দিলহান হাছান আৰু আৰহান হাছানক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে ।
এই ঘটনাটোৱে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । লগতে স্থানীয় লোকে এই নৃশংস কাণ্ডৰ বাবে শোক আৰু ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।
প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, এই হত্যাকাণ্ডটো পাৰিবাৰিক কন্দল আৰু মতানৈক্যৰ ফলত সংঘটিত হৈছে বুলি ৰাইজে জনাইছে । পৰিয়ালটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি অহা বিবাদে শুকুৰবাৰে নিশা চৰম ৰূপ লয় আৰু এমদাদুল ইছলামে ক্ৰোধত অন্ধ হৈ এনে এক নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শুই থকা অৱস্থাত । নিজৰ পৰিয়ালটো শুই থকা অৱস্থাত হত্যাকাৰী এমদাদুলে কুঠাৰেৰে ঘপিয়াই পত্নী আৰু দুই কন্যাক আক্ৰমণ কৰে । পত্নী তাজমিনা খাতুন আৰু দুই সন্তান টোপনিত থকা অৱস্থাতে এই আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় । যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় ।
ইফালে ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ধিং আৰক্ষী থানাৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰে । নিশা ২ বজামানত সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডই এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ধিং অঞ্চল । ইফালে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছত ৰাইজে হত্যাকাৰী এমদাদুলক আটক কৰি ৰছীৰে বান্ধি থয় । পাছত ধিং আৰক্ষীয়ে এমদাদুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তেওঁক জেৰা কৰি প্ৰাথমিক স্বীকাৰোক্তি লাভ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ইফালে মৃতদেহ তিনিটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁৱৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত হত্যাৰ ধৰণ আৰু অস্ত্ৰৰ বিষয়ে অধিক স্পষ্টতা আহিব বুলি আৰক্ষীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
স্থানীয় লোকে এই ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰ দাবী কৰিছে আৰু অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে । তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে অধিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "ৰাতি দুটা বজাত আমি পূৰা হাল্লা শুনি আহিছোঁ । আহি দেখিছোঁ এনেকুৱা ঘটনা । সি (হত্যাকাৰী) কৈ আছে যে মানুহ তিনিজন মাৰিলোঁ, আমাৰ পৰিয়াল মাৰিলোঁ । তাৰ পিছত সি কুঠাৰেৰে গ্ৰিলখন ভাঙিলে । ভাঙি কৈছে যে তহঁতে এতিয়া চা । এইবুলি কৈ সি এইফালে গুটি যাব ধৰিছিল, তাৰ পিছত আমি ধৰি তাক বিন্ধিছোঁ । বান্ধি উঠি পুলিচক দিছোঁ । কি হৈছিল এইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম । আমি হাল্লাটো শুনি চোৰ আহিছে বুলি ভাবি আহিছোঁ । আহি দেখোঁ যে মাৰ্ডাৰ হৈছে ।"