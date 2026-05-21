ইচ্ছাশক্তিৰ ওচৰত শাৰীৰিক বাধাও হাৰ মানিব...
বিশেষভাৱে সক্ষম এজন যুৱক এতিয়া বহুতৰ বাবে সহায়ৰ হাত । শাৰীৰিক বাধা নেওচি প্ৰতিদিনে আৰ্তজনৰ কাষত থাকে যুৱকজন ।
Published : May 21, 2026 at 2:50 PM IST
ধেমাজি: ধেমাজিৰ এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক । শাৰীৰিক বাধা স্বত্বেও তেওঁ আনৰ বাবে আজি বিধাতা হৈ পৰিছে । সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি তেওঁ প্ৰতিদিনে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰিদ্ৰ, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক সহায় কৰি ফুৰে । পুৱাই ওলাই যায় আৰু মুখত প্ৰাপ্তিৰ এটি হাঁহি লৈ নিশা ঘৰ সোমায় । বহুতৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে এইজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকে ।
তেওঁ হৈছে গোহাঁই গাঁৱৰ শশাংক গোহাঁই । শশাংকৰ মহানুভৱতাৰ কথা শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব । কেনেদৰে এজন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকে এই কাম কৰিব পাৰে ! জন্মৰে পৰা তেওঁ বিশেষভাৱে সক্ষম । কিন্তু শাৰীৰিক বাধা স্বত্বেও তেওঁ মনৰ ধনী । কাৰণ বয়স যিমানে বাঢ়ি আহিছে, জীৱনৰ সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি থৰক-বৰক খোজেৰে আৰ্তজনৰ হৈ কাম কৰাৰ হেঁপাহো সিমানে বাঢ়িছে ৷
প্ৰতিদিনে তেওঁ সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ মানসেৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় । কেতিয়াবা চৰকাৰৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হিচাপে তেওঁ পোৱা সামান্য ধনখিনিও বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনি শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ত লোকক সহায় কৰে ।
তেওঁৰ সমাজৰ বাবে কাম কৰাৰ এই ইচ্ছাৰ বাবেই দিব্যাংগ মঞ্চ অসমে তেওঁক স্বীকৃতি দিছে । তেওঁ আজি এই সংগঠনটোৰ সদস্য তথা ধেমাজি জিলাৰ সভাপতি । দিব্যাংগ মঞ্চ অসমৰ সমাজ সেৱা গোটৰ ৰাজ্যিক সম্পাদকৰ দায়িত্বতো আছে শশাংক ৷
কেৱল এয়াই নহয় সাহিত্যৰ প্ৰতিও যথেষ্ট আগ্ৰহী শশাংক । শাৰীৰিক বাধাৰ বাবে হাতেৰে ভালদৰে লিখিব নোৱাৰে যদিও এইক্ষেত্ৰত তেওঁৰ সাৰথি মোবাইল । মোবাইলতে তেওঁ বিভিন্ন বিষয়ত লিখে আৰু সামাজিক মাধ্যমত সেইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি সজাগতাৰ প্ৰয়াস কৰে । দশম শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰা শশাংকই মনৰ প্ৰবল ইচ্ছাশক্তিৰ বলতেই আৰু শুভাকাংক্ষীৰ সহযোগত 'জোনাকী বাটেৰে' নামৰ এখন কবিতা পুথিও লিখি উলিয়াইছে । কবি সন্মিলনৰ সৈতেও তেওঁ জড়িত । অৱশ্যে শশাংকক তেওঁৰ পৰিয়ালে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সহায় আৰু সমৰ্থন কৰি আহিছে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মাতৃয়ে কয়, "সৰুৰে পৰা সি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে ৷ ঘৰৰ সকলোৱে তাৰ যত্ন লয় ৷ ভাতখিনি সানি দিলে নিজে খায় ৷ পুৱা ৮-৯ বজাতে ওলাই যায় ৷ আহি পাওতে কেতিয়াবা ৰাতি ১০-১১ টাও বাজে ৷"
শশাংকৰ পিতৃয়ে কয়, "ক'ত কি কৰিব লাগে সিয়ে জানে ৷ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি আছে ৷ দিব্যাংগসকলৰ হৈ কাম কৰি আছে ৷ কিন্তু শশাংকৰ বাবে এটা চৰকাৰী শৌচাগাৰ আৰু এটা ঘৰৰ অভাৱ আছে ।"
ইফালে সৰুৰে পৰা শশাংকক বিভিন্ন ধৰণে সহায় আৰু উৎসাহ দি অহা বৰদেউতাকে কয় যে শশাংকই নিতৌ বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ প্ৰতিবন্ধী লোকসকলক সহায় কৰে । বহুতে তেওঁক ফোন কৰে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ সহায়ৰ বাবে সেই ঠাইত উপস্থিত হয় । শশাংকৰ এই কামবোৰক অঞ্চলটোৰ ৰাইজেও প্ৰশংসা কৰে । শাৰীৰিক বাধাৰে জীৱন যুঁজত হাৰ মনা একাংশ লোক বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবেও শশাংক প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে ।
পৰিয়ালটোৰ অৱশ্যে এটাই দুখ যে শাৰীৰিক বাধা স্বত্বেও সমাজৰ বাবে কাম কৰি থকা শশাংকক আজিলৈ চৰকাৰে বিশেষ সহায় কৰা নাই । অৰুণোদয়ৰ বাহিৰে তেওঁ একোৱে পোৱা নাই । শশাংকৰ সহায় হোৱাকৈ তেওঁৰ নামত এটা চৰকাৰী ঘৰ বা শৌচালয় পালে পৰিয়ালটো আনন্দিত হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰিছে ।
