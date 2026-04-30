জীৱনমুখী শিক্ষাৰ পাঠশালাত পৰিণত চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়

জীৱনমুখী শিক্ষাৰ পাঠশালাত পৰিণত চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়
ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ে দাঙি ধৰিছে এক ব্যতিক্ৰমী উদাহৰণ । পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষাৰ লগতে ‘সেউজী পাম’ৰ যোগেদি জৈৱিক কৃষিকৰ্মৰ জ্ঞান প্ৰদান শিক্ষাৰ্থীক ।
Published : April 30, 2026 at 1:07 PM IST
জোনাই: শিক্ষা হৈছে জীৱনৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ ৷ শিক্ষা অবিহনে মানুহৰ জীৱন অন্ধকাৰ বুলি কোৱা হয় ৷ বৰ্তমান সময়ত শিক্ষা এক প্ৰতিযোগিতাতকৈ কোনো গুণেই কম নহয় ৷ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব নোৱাৰিলে এটা ভাল সংস্থাপন, এটা স্বচ্ছল জীৱন যেন সম্ভৱ হৈ নুঠে ৷
কিন্তু কেৱল কিতাপৰ শিক্ষাই এজন শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱন গঢ় দিব পাৰেনে ? কিতাপৰ শিক্ষা গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও তাৰ আনুষাংগিকভাৱে জীৱনত কিবা এটা কৰিবলৈ হ’লে কিছুমান ব্যৱহাৰিক শিক্ষাৰো প্ৰয়োজন ৷
আমাৰ দুয়োখন মহাকাব্য মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণত আমি গুৰুকুলৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাওঁ ৷ গুৰুকুলত কেৱল গ্ৰন্থৰ শিক্ষাই স্থান পোৱা নাছিল ৷ বেদৰ শিক্ষাৰ লগতে শিষ্যসকলক গুৰুৱে অস্ত্ৰচালনা, খেতি-বাতি আদি কামবোৰো শিকাইছিল ৷ অৰণ্যৰ পৰা খৰি, খাদ্য সংগ্ৰহ আদি কামবোৰো তেওঁলোকক শিকোৱা হৈছিল ৷ যাতে প্ৰতিজন শিষ্যই জীৱনত সৰ্বতোপ্ৰকাৰে দক্ষ হ’ব পাৰে ৷ আজিৰ দিনত অৱশ্যে সেয়া নহ’লেও বহুতো শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থীক কেতবোৰ কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় ৷ যিয়ে তেওঁলোকক নিজৰ জীৱনত সহায় কৰিব পাৰে ৷
ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ে এই ক্ষেত্ৰত এক ব্যতিক্ৰমী উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে । পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষাৰ লগতে জৈৱিক কৃষি কৰ্মৰ যোগেদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত স্বাৱলম্বিতাৰ নতুন দিশ উন্মোচন কৰিছে মহাবিদ্যালয়খনৰ "সেউজী পাম" উদ্যোগে । মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডঃ ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত একাংশ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে বিশেষভাৱে নিয়োজিত পৱন শইকীয়াই মাটি চহ কৰি গঢ়ি তুলিছে এই সেউজ বিপ্লৱ ।
মহাবিদ্যালয়খনৰ সেউজী পামত জৈৱিক পদ্ধতিত উৎপাদন কৰা হয় তিঁয়হ, ভেন্দি, জিকা, বিলাহী, জলকীয়া, তিতাকেৰেলা আদি শাক-পাচলি ৷ কেৱল কিতাপৰ শিক্ষাদানেই নহয়, এনে পদক্ষেপেৰে এই মহাবিদ্যালয়খন হৈ পৰিছে জীৱনমুখী শিক্ষাৰ এক বাস্তৱ পাঠশালা ।
এই মহাবিদ্যালয়ৰ কৃষি পামত উৎপাদিত শস্যসমূহ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজ হাতেৰে ছিঙি বজাৰত বিক্ৰী কৰে ৷ তদুপৰি মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক, কৰ্মচাৰী, শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজেও ক্ৰয় কৰে এইসমূহ পাচলি ৷ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ ৰঞ্জিত শইকীয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে, চিলাপথাৰৰ বজাৰত তেওঁলোকৰ দ্বাৰা উৎপাদিত জৈৱিক পাচলিৰ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ৷
ইটিভি ভাৰতক অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনত কেৱল শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষাই যথেষ্ট নহয় । চাকৰিমুখী শিক্ষাই পূৰ্ণতা পাই বুলিও মই নাভাবোঁ ৷ গতিকে সঁচা অৰ্থত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণতা আনিবৰ বাবে আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলক লৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ ৷ বাস্তৱ জীৱনত আগবাঢ়িবলৈ অভিজ্ঞতা লাগে, সেয়া মানুহ আৰু পৃথিৱীৰ পৰা শিকিব লাগিব । বিগত প্ৰায় পাঁচ বছৰ ধৰি মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদনৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞান প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ ৷”
‘‘আমি আলু, কবি, তিঁয়হ, ভেন্দি আদি শাক-পাচলি উৎপাদন কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দ্বাৰাই বজাৰত বিক্ৰী কৰিছোঁ ৷ যোৱা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা আমি প্ৰায় পাঁচহাজাৰ কুঁহিয়াৰ ৰোপন কৰিছোঁ ৷ তাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত থকা মাটিত আমি অধিক শস্য উৎপাদনৰো প্ৰয়াস কৰিছোঁ ৷ এইখিনি আমি বজাৰত উলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে চিলাপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী হিচাপে এক সুকীয়া চাহিদা লাভ কৰিছে ৷ ফলত আমি সম্পূৰ্ণ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা নাই ৷’’ ডঃ শইকীয়াই লগতে কয় ৷
‘‘আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ ভূমি ইমানেই সাৰুৱা, ইয়াত কাম কৰিলেই ফল পোৱা যায় ৷ কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ’ব লাগে, কেৱল পাঠ্যপুথিৰ জ্ঞান তথা শ্ৰেণীকোঠাতে সীমাবদ্ধ থাকিব নালগে ৷ কেৱল চাকৰিমুখী নহৈ, কৃষিকৰ্মৰ দ্বাৰাও স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এক জ্ঞান প্ৰদানৰ প্ৰয়াস আমি কৰিছোঁ ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
অধ্যক্ষগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘যোৱা বছৰলৈকে আমি প্ৰায় ৩ বিঘা ভূমিত খেতি কৰিছিলোঁ ৷ এইবাৰ কুঁহিয়াৰকে ধৰি প্ৰায় ৭ বিঘা ভূমিত আমি প্ৰায়োগিকভাৱে খেতি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ ৷ আমাৰ চিলাপথাৰৰে এজন কৃষক প্ৰবীণ শইকীয়াক মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে লৈ আমি তেওঁৰ নেতৃত্বত কামখিনি কৰি গৈছোঁ ৷ তেওঁ এই কৃষিকৰ্মৰ নেতৃত্ব দি আহিছে ৷ বিগত প্ৰায় দহ বছৰ ধৰি আমি এই কাম কৰি আহিছোঁ ৷ খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সাৰ আমি মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদতেই উৎপাদন কৰোঁ ৷ তাৰোপৰি আমি মৎস্য পালনতো গুৰুত্ব দি আহিছোঁ ৷ পাঁচটাকৈ বায়’ফ্লক্সত আমি মৎস্য উৎপাদনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ৷’’
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে, শ্ৰেণীকোঠাই ভেটি গঢ়ে, কিন্তু জীৱনৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ’বলৈ আৰু তিনিজন শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন ৷ সেয়া হৈছে অভিজ্ঞতা, মানুহ আৰু পৃথিৱী । আনহাতে ধেমাজি জিলাখনক কুঁহিয়াৰ জিলালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰিছে ডঃ ৰঞ্জিত শইকীয়াই ৷ ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ পৰি থকা মাটিত মহাবিদ্যালয়ৰ নেতৃত্বত কুঁহিয়াৰ খেতি কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে । ইয়াৰ উপৰিও কাঠফুলা উৎপাদনৰ দ্বাৰাও মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে ।
১৯৯৬ চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা মহাবিদ্যালয়খনে ২০১৭ চনত চৰকাৰী কলেজ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে । বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ ডঃ ৰঞ্জিত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ সমূহ সদস্যৰ চিন্তা আৰু চেতনাৰে শৈক্ষিক দিশটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে সামাজিক উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত অবিৰতভাৱে বিভিন্ন ব্যতিক্ৰমী কৰ্মসূচী ৰূপায়ন কৰি আহিছে । তেওঁলোকে যোগাসনৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে অভিজ্ঞ ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ সমল প্ৰদান কৰি আহিছে ।
Save Poba Save Nature শ্ল’গানেৰে পবা বনাঞ্চলক সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালে । তদুপৰি আন বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ক লৈ সজাগতা সৃষ্টিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাজলৈ ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে ৷
