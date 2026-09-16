ধেমাজিৰ ঝাড়ু: এখন গাঁৱৰ জীৱন-জীৱিকাৰ আহিলালৈ পৰিণত হস্তবিদ্য়া

ধেমাজিৰ ঝাড়ু: এখন গাঁৱৰ জীৱন-জীৱিকাৰ আহিলালৈ পৰিণত হস্তবিদ্য়া
ল'কডাউনৰ সময়ৰ পৰা ঝাড়ু প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে ৰাইজে ৷ ল'কডাউনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ঝাড়ু প্ৰস্তুত কৰি ৰাইজে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে...
Published : September 16, 2026 at 4:58 PM IST
ধেমাজি : মহামাৰী ক'ভিডৰ বাবে ল'কডাউনৰ বাবে বহু লোকৰ সপোন চাৰখাৰ কৰিলে যদিও আন বহুতে গঢ়িলে সপোনৰ ব্যৱসায় ৷ বহুতৰ দৰে ল'কডাউনতে ধেমাজিৰ বিষ্ণুপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ পাঁচআলিৰ বামুনী নাথ গাঁৱৰ লোকে প্ৰস্তুত কৰিছিল ঝাড়ু ৷ ল'কডাউনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ঝাড়ু প্ৰস্তুত কৰি ৰাইজে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে ৷
জানিব পৰা মতে, ধেমাজিৰ বিষ্ণুপুৰ পাঁচআলি বামুনী নাথ গাঁৱৰ ৯০শতাংশ লোকে বাঁহেৰে ঝাড়ু প্ৰস্তুত কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে ৷ গাঁওখনৰ পুৰুষ মহিলা সকলোৱে ঝাড়ু প্ৰস্তুত কৰে ৷ কাৰোবাৰ ঘৰত যদি বাঁহৰ কাঠি শুকুৱাইছে আনকাৰোবাৰ ঘৰত বাঁহৰ কাঠিৰ পৰা নিপুন ভাৱে বাঢ়নী তৈয়াৰ কৰি তাক বাঁহৰ টুকুৰাৰ লগত সংলগ্ন কৰি ঝড়ুৰ প্ৰস্তুত কৰিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত গাঁওখনৰে মাইনী শইকীয়া, মীনা নাথ, যোগেন দাস আৰু নাৰায়ণ বৰাই জানিবলৈ দিয়া মতে, ক'ভিড-১৯ মহামাৰী সময়ত চৰকাৰে ল'কডাউন ঘোষণা কৰি ৰাইজৰ পৰা সহযোগিতা বিচাৰিছিল ৷ তাৰ পিছৰে পৰা গাঁওখনলৈ আহিল অভূতপূৰ্ব সুদূৰপ্ৰসাৰী পৰিৱৰ্তন হৈছে ৷ তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে গাওঁবাসীয়ে জীৱিকাৰ উৎস হিচাপে ঝড়ু প্ৰস্তুত কৰা কামত নিয়োজিত হৈ আহিছে ৷
গাঁওখনৰ এগৰাকী মহিলাই কয়, “ল'কডাউনত কেনিও ওলাব নোৱাৰা হ’ল ৷ হাজিৰা কৰিবলৈ গ’লেও উপযুক্ত টকা নাপাও, বস্তুৰ দাম বাঢ়িলে সেই কাৰনে ঝাড়ুকে প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হ’ল ৷ ঝাড়ু কেইডাল বিক্ৰী কৰিয়ে পৰিয়াল চলাবলগীয়া হৈছে ৷"
আন এগৰাকী মহিলাই কয়,“সূতাৰ দাম বঢ়াৰ বাবে আমি তাঁতশাল এৰিলো । এমুঠি সূতাৰ দাম ৭০-৮০টকা, গতিকে আমি ঝাড়ু ৱ্যৱসায়টোকে বাচি ল'বলগীয়া হৈছে ৷ শ্ৰম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা বহুকেইটা পৰিয়ালে আজিকোপতি চৰকাৰী আৱাসগৃহৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা লগতে গাঁওখনলৈ যোৱা পথচোৱা কৰ্তৃপক্ষই মেৰামতি কৰি নিদিলে ৷"
তেওঁ লগত কয়,"এই ঝাড়ুসমূহ ২৫-৩৫ টকা পাইকাৰী দৰত বিক্ৰী কৰা হয় ৷ গাঁৱৰ পৰা বহুতে ক্ৰয় কৰে যদিও বহুতে মাহত দুহাজাৰ ঝাড়ু একেলগে ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত বিক্ৰী কৰাৰ উপৰিও সূদুৰ গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ ঝাড়ুৱে এতিয়া জীৱন জীৱিকাৰ এক মাত্ৰ সাৰথি ৷"
বছৰৰ সকলো সময়তে গাঁওখনৰ বহুজনৰ চোতালত দেখিবলৈ পোৱা যায় ঝাড়ুৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা বাঁহৰ টুকুৰা, বাঢ়নী আদি ৷ কোনোলোকৰ ঘৰত ওচৰ চুবুৰীয়া মহিলা-পুৰুষ একেলগ হৈ ঝাড়ু প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ সেয়ে এইক্ষেত্ৰত কৰ্মউদ্যোমী গাঁওবাসীয়ে চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিছে যথোচিত সহাৰ্য ৷ গাঁখনত এটা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে গাওঁবাসীয়ে সকাহ লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক:জুবিন গাৰ্গ বিশেষ: 'যান্ত্ৰিকতাৰ ওলোটা সোঁতত জুবিনৰ জীৱন ইকেবানা'