বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে খৰস্ৰোতা সোৱণশিৰিৰ পানী; শংকিত নৈপৰীয়া ৰাইজ

বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে খৰস্ৰোতা সোৱণশিৰিৰ পানী; শংকিত নৈপৰীয়া ৰাইজ
সোৱণশিৰি নদীৰ নৈ পৰীয়া ৰাইজে NHPC-এ জাৰি কৰা সতৰ্কমূলক বাৰ্তা অসমীয়া আৰু মিছিং ভাষাত দিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷
Published : July 14, 2026 at 10:59 AM IST
ধেমাজি : বাৰিষা সময়ত চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰত অব্যাহত থকা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত অস্বাভাৱিক হাৰত সোৱণশিৰি নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷ ইতিমধ্যে সোৱণশিৰি নদীক ভেটা দিয়া NHPC কৰ্তৃপক্ষই সকলো দুৱাৰ খুলি অতিৰিক্ত পানীভাগ এৰি দিছে ৷ যাৰ বাবে ধেমাজি-লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৷
বৰ্তমান পানীৰ প্ৰবাহৰ হাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত প্ৰায় ১২,০০০-১৩,০০০ ঘনমিটাৰ হৈছে ৷ গেৰুকামুখৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই অতিৰিক্ত পানী এৰি দিয়া ফলস্বৰূপে সোঁৱণশিৰি নদীৰ পাৰৰ লগতে নামনি অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ সতৰ্কতামূলক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ৷
প্ৰশাসনৰ তৰফলৰ পৰা সতৰ্কতামূলক চাইৰেণত জৰুৰী বাৰ্তা বাজিছে ৷ লগতে নদীত নামি মাছ ধৰা, নাও চলোৱা, গা ধোৱা বা নদীৰ পাৰৰ নিম্নাঞ্চলত অযথা যাতায়াত নকৰিবলৈ প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে ৷ আনকি খৰস্ৰোতা সোৱণশিৰিৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ৷ সোৱণশিৰি নদীৰ চাউলধোৱা ঘাটৰ কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ তথ্য কেন্দ্ৰৰ সমীপত থকা লেভেল পোষ্টত এই কথা স্পষ্টকৈ ধৰা পৰিছে ৷
ইপিনে NHPC-ৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু ধেমাজি-লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰশাসনে বিগত দুই-তিনিদিন কেৱল হিন্দী আৰু ইংৰাজীতহে সতৰ্কতামূলক চাইৰেণ বজাইছে ৷ যাৰ ফলত নৈপৰীয়া সাধাৰণ ৰাইজে ভাষাটো বুজাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ সেয়ে নামনিৰ নৈপৰীয়া ৰাইজে বুজিব পৰাকৈ হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ সললি অসমীয়া আৰু মিছিং ভাষাত সতৰ্কতামূলক বাৰ্তা দিবলৈ গোগামুখৰ স্থানীয় এগাৰীক সচেতন ব্যক্তিয়ে আহ্বান জনাইছে ৷
স্থানীয় লোকজনে কয়, “বহুত দিনৰ মূৰত সোৱণশিৰিত এতিয়া ইমান ডাঙৰ পানী হৈছে ৷ পানী বাঢ়ি থকাৰ কথাটোৱে এইটোৱে বুজাইছে যে NHPC-এ ৮হাজাৰ কিউবিক পানী এৰি দিয়া হৈছে ৷ এই পানী ১২হাজাৰ কিউবিকলৈ বাঢ়িব ৷ আজি পুৱা NHPC-ৰ নিজৰ নাও এখনো উটি যোৱা আমি দেখিছিলো ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘নামনিবাসীক জাননী দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বিসংগতি দেখা গৈছে । তেওঁলোকে কেৱল হিন্দী আৰু ইংৰাজীতহে সতৰ্কতামূলক চাইৰেণ বজাইছে ৷ যাৰ ফলত নৈপৰীয়া সাধাৰণ ৰাইজে অসুবিধা হৈছে ৷ সেয়ে সকলোৱে বুজিব পৰাকৈ অসমীয়া আৰু মিছিং ভাষাত চাইৰেণ বজালে সকলোৰে সুবিধা হয় ৷’’
মুঠৰ ওপৰত এই বাৰিষা সময়ছোৱাত সোৱণশিৰিৰ নদীপৰীয়া ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখ-লখিমপুৰৰ একাংশ লোকে উজাগৰী নিশা কটাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । কাৰণ যিকোনো সময়তে এক সোৱণশিৰি নামনিবাসী ৰাইজে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, ইয়াৰে সম্ভাৱনাই যে প্ৰকট হৈ পৰিছে ৷