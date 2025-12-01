মোক দিয়ক, মই কৰি দেখুৱাম... ! প্ৰফুল্ল শইকীয়াই জেদটো ৰাখিলে

মোক দিয়ক, মই কৰি দেখুৱাম... ! প্ৰফুল্ল শইকীয়াই জেদটো ৰাখিলে
প্ৰত্যাহ্বান আৰু বদনাম নেওচি এগৰাকী কৃষকৰ অসমীয়াগিৰি, কমলা খেতিৰে নতুন বিপ্লৱৰ সূচনা ৷
Published : December 1, 2025 at 6:00 PM IST
ধেমাজি : এতিয়া কমলাটেঙা বা সুমথিৰা খোৱাৰ বতৰ । শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে কমলাটেঙাৰে । প্ৰতিদিনে অসমৰ বাহিৰৰ বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে কমলা আহি আছে ।
কিন্তু এই কমলা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত কিয় প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপাদন নহয় ? অন্যান্য খেতিৰ দৰে অসমৰ জলবায়ু কমলা খেতিৰ বাবে উপযুক্ত নহয় নেকি ? আনহাতে, কৃষি বিভাগেও কমলা খেতিৰ বাবে স্থানীয় কৃষকক উৎসাহিত কৰা দেখা নাযায় ।
কমলা খেতিৰে সফলতাৰ বাট বুলিছে এজন কৃষকে
এনে কেতবোৰ জটিল সমস্যা আৰু প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি ধেমাজি জিলাৰ লক্ষীপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনস্থ বঙালমাৰী-ধূনাগুড়িত ২০ বিঘা মাটিত কমলা খেতিৰে সফলতাৰ বাট বুলিছে অঞ্চলটোৰ ২নং বৰুৱা গাঁৱৰ প্ৰফুল্ল শইকীয়া নামৰ লোকজনে ৷
দৈনিক ২-৩ কুইণ্টল বিক্ৰী
প্ৰফুল্ল শইকীয়াৰ বাৰীত ডালভৰি লমালমে লাগি আছে ৰসাল সুস্বাদু কমলা । এই কমলাবোৰ এতিয়া শীতৰ সময়ত পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ প্ৰতিদিনে ২-৩ কুইণ্টল কমলা বজাৰত বিক্ৰী কৰে প্ৰফুল্ল শইকীয়াই ৷ অৱশ্যে ২০০২-০৩ চনৰ পৰা কমলাৰ পুলি ৰোপণ কৰাৰ পিছত বিগত তিনিবছৰৰ পৰাহে ফল লাভ কৰিছে প্ৰগতিশীল কৃষকজনে ৷
বছৰত ২-৩ লাখ উপাৰ্জন
বিগত ৩ বছৰত নিজৰ কমলাবাৰীত উৎপাদিত কমলা বিক্ৰী কৰি প্ৰফুল্ল শইকীয়াই দুইৰ পৰা আঢ়ৈ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে ৷ অৱশ্যে এইবছৰ ৩ লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব বুলি আশাবাদী কমলা খেতিয়কজন ৷
অসমীয়া মানুহে কমলা খেতি কৰিব নোৱাৰে বুলি কোৱা কৃষি বিভাগৰ বিষয়াক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ
উল্লেখ্য যে অসমৰ জলবায়ুত কমলা খেতিৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগে আৰু দীঘলীয়া সময় অপেক্ষা কৰিব লাগে । সেয়ে অসমীয়া মানুহে কমলা খেতি কৰিব নোৱাৰে বুলি বদনাম দিয়া চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগেও কমলা খেতিয়কক উৎসাহিত কৰা দেখা নাযায় ৷ কিন্তু এই ধাৰণা নস্যাৎ কৰি অসমীয়া মানুহেও যে কমলা খেতি কৰি লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তাক প্ৰতিপন্ন কৰি দেখুৱালে প্ৰফুল্ল শইকীয়াই ৷
বহুমুখী কৃষিপামেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা প্ৰফুল্ল শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, “২০০২-০৩ চনত গুটি পচাইছিলোঁ ৷ তাৰ পৰা এতিয়া লাগিছে । তিনিবছৰ হৈছে ফল লগা । যোৱাবাৰ দুই লাখমান টকা পাইছিলোঁ ৷ এইবাৰ তিনি লাখৰ ওপৰ হ’ব বুলি ভাবিছোঁ ।"
কমলা খেতিৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু প্ৰতিপালন
কমলা খেতিৰ প্ৰত্যাহ্বান সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এতিয়া কমলাত পোকে খাইছে যদিও পোকৰ ঔষধ ধেমাজিত পাবলৈ নাই ৷ মেইন ফেক্টৰ হ’ল যে আমাৰ বদন লাহন ছাৰে স্কিমটো দিবলৈ মন নকৰে ৷ আমাৰ বোলে অসমীয়া মানুহে খেতি নকৰে ৷ মই ক'লোঁ মোক দিয়ক, দিয়ক মই কৰি দেখুৱাম ৷ সিদিনাখন ছাৰ আৰু বাইদেউ আহিছিল ৷ মই এতিয়া সুখী যে মই কৰি দেখুৱাব পাৰিলোঁ ৷ মোৰ জেদটো ৰাখিলোঁ ৷"
নিঃসন্দেহে অসমৰ অন্যান্য জিলাৰ আগ্ৰহী কৃষকসকলেও প্ৰফুল্ল শইকীয়াৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰি আগবাঢ়ি গ“লে কৃষি খণ্ডত এক নতুন বিপ্লৱ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হ’ব ৷