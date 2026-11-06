ঘৰতে প্লেইনচিট কাটি চমক দিলে ধেমাজিৰ ছাত্ৰই, নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে এখন বিশেষ বাহন
ধেমাজিৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই ঘৰতে নিৰ্মাণ কৰিলে এখন বিশেষ বাহন । পুৰণি মাৰুতী ৮০০ ৰ ইঞ্জিনেৰে সজা বাহনখনে লাভ কৰিছে ব্যাপক চৰ্চা...
Published : November 6, 2026 at 4:28 PM IST
ধেমাজি: বলীউদৰ জনপ্ৰিয় চলচ্চিত্ৰ ‘Taarzan: The Wonder Car’ ছবিখনত কম্পিউটাৰাইজড আৰু যাদুকৰী শক্তিসম্পন্ন এখন বিশেষ গাড়ী দেখুওৱা হৈছিল, যিখন গাড়ীয়ে দৰ্শকক খুবেই ৰোমাঞ্চিত কৰিছিল । পিছে এইবাৰ কোনো চিনেমাৰ পৰ্দাত নহয়, বৰং বাস্তৱ জীৱনত তেনে এখন বাহন সাজি ধেমাজিৰ এজন মাত্ৰ ১৫ বছৰীয়া কিশোৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যাপক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে।
নিজৰ অসাধাৰণ চিন্তা আৰু কাৰিকৰী উদ্ভাৱনী শক্তিৰ চমকত এই ছাত্ৰজনে এতিয়া সকলোকে একপ্ৰকাৰ আচৰিত কৰি তুলিছে ।
১৪ মাহৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম
কাৰোৰে পৰা কোনোধৰণৰ সহায় নোলোৱাকৈ, কেৱল সেই বিশেষ চিনেমাখনৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ হৈ আৰু ম'বাইলত ইণ্টাৰনেট, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায় লৈ ধেমাজি জিলাৰ গেৰুকামুখৰ পাঁচনি কেম্পৰ বাসিন্দা দিপজুন দাসে এই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি তুলিলে ।
গোগামুখ মহৰিকেম্পস্থিত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত দিপজুনে নিজৰ আজৰি সময়খিনিক সদব্যৱহাৰ কৰি প্ৰায় ১৪ মাহৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত ঘৰতে প্লেইনচিট কাটি এই বাহনখন সাজি উলিয়াই ।
ইয়াৰ বাবে তেওঁ এখন পুৰণি মাৰুতী ৮০০ গাড়ীৰ ইঞ্জিন আৰু চেচিষ্ট ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেইখনকে মূল বাহনখনতকৈ ১২ ইঞ্চি দীঘল আৰু ৮ ইঞ্চি বহল কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে নতুন ধৰণেৰে সজাই তোলে ।
৭২-৮০ হাজাৰ টকা ব্যয় আৰু বিশেষ ডিজাইন
এই ব্যতিক্ৰমী বাহনখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কিশোৰজনৰ প্ৰায় ৭০ৰ পৰা ৮০ হাজাৰ পৰ্যন্ত টকা ব্যয় হৈছে । বাহনখন দেখাত হুবহু চিনেমাৰ টাৰজান বাহনখনৰ দৰেই হ’লেও ইয়াৰ বিশেষ ডিজাইন আৰু আকৰ্ষণীয় দুখন দৰ্জাই সকলোৰে দৃষ্টি কাঢ়িছে । ইয়াৰোপৰি ইয়াৰ সুৰক্ষা আৰু আধুনিকতাৰ বাবে পিছফালে দুটাকৈ কেমেৰাও সংস্থাপন কৰা হৈছে ।
সৰুৰে পৰা থকা এটি সপোনৰ বাস্তৱ ৰূপ
নিজৰ এই উদ্ভাৱন সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ দিপজুনে কয়,"মোৰ এটা সপোন আছিল যে মই নিজৰ ডিজাইনেৰে এখন গাড়ী বনাম । সেইবাবেই মই এই গাড়ীখন সাজি উলিয়ালোঁ । ইয়াত মই মাৰুতি ৮০০ৰ ইঞ্জিন আৰু চেচিষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ । কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ মই সমগ্ৰ কামটো নিজে কৰিছোঁ ।"
দিপজুনে এই বাহনখন নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ সময়ত পিতৃ-মাতৃৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলেও বিশেষভাৱে উৎসাহ প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে । গৃহিণী মাতৃ ৰিজুমনি দাস আৰু ব্যৱসায়ী পিতৃ দিগেন্দ্ৰ দাসে পুত্ৰৰ এই প্ৰতিভাক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে । বৰ্তমান সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে দিপজুন আৰু তেওঁৰ হস্তনিৰ্মিত এই ‘টাৰজান গাড়ী’খনক লৈ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে কিশোৰজনৰ এই মেধাৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে ।