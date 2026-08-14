ETV Bharat / state

ধেমাজিৰ বিস্ফোৰণ ২০০৪ : আজিও সেই ভয়াৱহ স্মৃতিয়ে শংকিত কৰে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীক

ধেমাজিৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা এতিয়াও এটুকুৰা কেঁচা ঘাঁ হৈ আছে ভুক্তভোগীৰ মনত ৷ ২০০৪ চনৰ স্বাধীনতা দিৱসত সংঘটিত এই বিস্ফোৰণৰ স্মৃতিয়ে আজিও শংকিত কৰে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীক ।

Dhemaji Blast 2004
ধেমাজিৰ বিস্ফোৰণত নিহত সকলৰ কাল্পনিক প্ৰতিকৃতি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 4:06 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি: ২০০৪ চনৰ ১৫ আগষ্ট । দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল উক্ত দিনটোত । ধেমাজি জিলাতো ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত প্ৰশাসনে ৰাজহুৱাভাৱে আয়োজন কৰিছিল স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ ৷

নিৰ্ধাৰিত সময়মতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, প্ৰশাসনৰ বিষয়া, এন চি চিৰ দল আহি উপস্থিত হয় পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত ৷ উপস্থিত হয় সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ভৰত চন্দ্ৰ নৰহো ৷ কিন্তু তেনেতেই এটা প্ৰচণ্ড শব্দই জোঁকাৰি যায় ধেমাজি মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ ৷

ধেমাজিৰ বিস্ফোৰণৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য (ETV Bharat)

স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ

পতাকা উত্তোলনৰ বেদীৰ পৰা নাতিদূৰৈত পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ প্ৰৱেশপথত বিস্ফোৰিত হয় এটা বোমা ৷ লগে লগে ভাঁহি উঠে মানুহৰ চিঞৰ আৰু কান্দোনৰ ৰোল ৷ খেলপথাৰত চিটিকি পৰে কণ কণ শিশুৰ দেহৰ মাংসপিণ্ড, তেজ ৷ ধোঁৱা আৰু তেজৰ মাজত পৰি ৰ’ল কেবাগৰাকীও নিৰীহ শিশু আৰু মহিলাৰ মৃতদেহ ৷ এই বিস্ফোৰণ ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে বহু কেইগৰাকী শিশু আৰু মহিলা চিটিকি পৰে বহু দূৰৈত ৷

১৮ গৰাকী নিৰীহৰ প্ৰাণ কাঢ়িছিল বিস্ফোৰণে

ধেমাজিৰ এই বিস্ফোৰণত প্ৰায় ১০ গৰাকীতকৈও অধিক শিশু আৰু মহিলা থিতাতে নিহত হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয়ত মৃত্যুক সাবটি লয় আন কেবাগৰাকীয়েও । এই প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণত মুঠ ১৮ গৰাকী শিশু আৰু মহিলাৰ মৃত্যু ঘটে । তেতিয়াৰে পৰাই স্বাধীনতা দিৱসৰ পৰৱৰ্তী দিনটো অৰ্থাৎ ১৬ আগষ্ট তাৰিখটো ক’লা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ।

আলফাৰ বৈপ্লৱিক ইতিহাসত কলংকিত অধ্যায়

এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছিল বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফাই । সংগঠনটোৱে সেই সময়ত বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ২০০৯ চনৰ ১৩ ডিচেম্বৰত আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই এই ঘটনাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰে । অসমৰ বিভিন্ন মহলে এই নাৰকীয় কাণ্ডৰ বাবে আলফাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । সেই কলংকৰ দাগ আজিও স্পষ্ট হৈ আছে আলফাৰ বৈপ্লৱিক ইতিহাসত ।

প্ৰাক্তন আলফা নেতা মিহিৰ চেতিয়াই ‘এজন আলফাৰ দিনলিপি’ নামৰ গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰা মতে, আলফাৰ এই আক্ৰমণৰ কথা আগতেই জানিছিল এটা পক্ষই ৷ কিন্তু তাৰ পাছতো লোৱা নহ’ল কোনো ব্যৱস্থা ৷ সেই স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বেই ধেমাজিত স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ বাবে পোষ্টাৰ আঁৰি দিয়াৰ কথাও উল্লেখ আছে গ্ৰন্থখনত ৷ অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ত সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰা নাই ৷

আজিও সেই দিনটোৰ কথা মনত পৰিলে বুকু কঁপে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ

২০০৪ চনৰ ১৫ আগষ্টত ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এন চি চিৰ বিষয়া হিচাপে দায়িত্বত তথা কুসুম্বৰ দত্তই ইটিভি ভাৰতৰ আগত বৰ্ণনা কৰে সেই ভয়াৱহতাৰ কথা । তেওঁ কয়, ‘‘২০০৪ চনৰ ১৫ আগষ্টত ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ খেল পথাৰত মই উপস্থিত আছিলোঁ ৷ পুৱা প্ৰায় ৮.৫০ বজাত মই ৰৈ থকাৰ পৰা প্ৰায় ২০০ মিটাৰ দূৰত সেই বিস্ফোৰণ ঘটে । আমি ভবা নাছিলোঁ সেয়া বিস্ফোৰণ হৈছে বুলি । আগতে কেতিয়াও তেনে অভিজ্ঞতা হোৱা নাছিল ।’’

‘‘হালধীয়া কাপোৰ পিন্ধা এগৰাকী মহিলা এজোপা গছৰ উচ্চতালৈ ওফৰি গৈছিল । হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছি খেলপথাৰত । আমি এনচিচিৰ সৰু সৰু কেডেটখিনিক এক সুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ আহোঁ । তাৰ পাছত আমি চিনিয়ৰ কেডেটখিনিয়ে আহত লোকসকলক হাস্পতাললৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ । এতিয়াও মনত ভয় হয়, আকৌ তেনেকুৱা হ’ব নেকি ?’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

‘‘এতিয়াও চকুত সেই দৃশ্য ভাঁহি উঠে ৷ সেই বিস্ফোৰণত নিহতসকললৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৷ এতিয়া সেই ভয় এৰি আকৌ আমাৰ অসমৰ মানুহে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিবলৈ ওলাই আহিছে ৷ আশা কৰিছোঁ, আকৌ যাতে তেনেকুৱা এক ঘটনা নঘটে ৷’’ দত্তই কয় ৷

ধেমাজি বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত আদালতৰ ৰায়

২০১৯ চনত ধেমাজি জিলা আদালতে এই বিস্ফোৰণৰ গোচৰত চাৰিজনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহে । তেওঁলোক হৈছে দীপাঞ্জলি বুঢ়াগোহাঁই, মুহি সন্দিকৈ, যতীন দুৱৰী আৰু লীলা গগৈ । আনহাতে প্ৰশান্ত ভূঞা আৰু হোমেন গগৈ নামৰ দুজনক চাৰি বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহে । কিন্তু ২০২৩ চনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই বিস্ফোৰণৰ গোচৰত অভিযুক্ত আটাইকেইজনকে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে ।

ধেমাজিৰ বিস্ফোৰণত নিহতসকল

এই বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুওৱা প্ৰায় সংখ্যকেই আছিল শিশু আৰু কিশোৰ ৷ আজিও স্বাধীনতা দিৱস আহিলেই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বুকুত শোকে খুন্দা মাৰি ধৰে ৷ এই নৃশংস আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকল আছিল-

  • দীনেশ পাদুন
  • অৰুণা শইকীয়া
  • নমিতা গগৈ
  • চিত্ৰাৱতী দলে
  • প্ৰদীপ্ত গগৈ
  • মানসী বৰগোহাঁই
  • যুগান্তৰ পাদুন
  • বিজিত সোণোৱাল
  • সিদ্ধাৰ্থ টাইড
  • মনজিৎ গগৈ
  • ধনদা গগৈ
  • ৰূপা শইকীয়া

এইসকল দুৰ্ভগীয়াৰ স্মৃতিত ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এটা স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ কৰা হয় ৷ তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন সেই সময়ৰ অসম চৰকাৰে নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ ৩ লাখকৈ টকা আৰু আহতসকলৰ পৰিয়াললৈ ৫০ হাজাৰকৈ টকাৰ এককালীন সাহায্য ঘোষণা কৰে ৷

প্ৰদুন্য ভৰালীৰ সহযোগত ৰাজ শইকীয়াই যুগুত কৰা প্ৰতিবেদন

লগতে পঢ়ক: স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰত্যাহ্বান, বিদ্ৰোহীৰ আতংক আৰু এটা প্ৰজন্মৰ মনত ৰৈ যোৱা অপূৰ্ণ আশা

TAGGED:

ধেমাজিৰ বিস্ফোৰণ
স্বাধীনতা দিৱস
আলফা
BOMB BLAST
DHEMAJI BLAST 2004

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.