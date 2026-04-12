ঢোলৰ গুমগুমনিত কঁপিছে অমূল্য বাদ্য ভাণ্ডাৰ
হেঁপাহৰ বিহুলৈ পাঁচশ ঢোল বিক্ৰী বাবে সাজু কৰিছে ধেমাজি অমূল্য বাদ্য ভাণ্ডাৰে ৷ ঢুলীয়াৰ ঢোলৰ চাপৰত ৰজনজনাইছে আকাশ-বতাহ ৷
Published : April 12, 2026 at 2:49 PM IST
ধেমাজি: হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ দুটামান দিন । চৌদিশে দেখা গৈছে ভীষণ ব্যস্ততা । ৰ'বলৈ যেন কাৰোৰে আহৰি নাই । সমানে ব্যস্ততা বাঢ়িছে ঢোল নিৰ্মাতাসকলৰ ৷ কিয়নো ৰঙালী বিহুৰ এক অনবদ্য অংগ ঢোল ৷ ধেমাজি জিলাৰ অন্যতম ঢোল নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠান মাছখোৱা চাৰিআলিস্থিত অমূল্য বাদ্য ভাণ্ডাৰত এতিয়া ব্যস্ততা অন্ত নাই । ছয়জন কৰ্মচাৰীয়ে দিনে-নিশায়ে ঢোলৰ বৰতী, খুবনি আদি প্ৰস্তুত কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷
ঢোল নিবলৈ অহা ঢুলীয়াৰ ঢোলৰ চাপৰত ৰজনজনাইছে মাছখোৱা চাৰিআলিৰ আকাশ-বতাহ ৷ বিপনীখনৰ স্বতাধিকাৰী শম্ভু দাসে জনোৱা মতে, ভাৰত চৰকাৰৰ ক্ষুদ্ৰ, লঘু, মজলীয়া উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত উদ্যম পৰ্টেলত পঞ্জীয়ণ কৰা ঢোল নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানটোত গুণগত মানদণ্ডৰ সৰু-বৰ ঢোল, খোল আদি কাঠৰ পৰা খোলা তৈয়াৰ কৰি প্ৰস্তত কৰি আহিছে ৷ যাৰ বাবে অন্য ঢোলৰ বিপনীৰ তুলনাত অমূল্য বাদ্য ভাণ্ডাৰৰ একপ্ৰকাৰ সুকীয়া পৰিচয় আছে ৷
ঢোল নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে কয়, "বৰ্তমান পাঁচশ মান ঢোল নিৰ্মাণ কৰিছো ৷ ইয়াৰে বোকাখাত, যোৰহাট, মাজুলী আদিলৈ যায় ৷ বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে । তথাপি চলাব পৰাকৈ মজুত আছে ৷" বাহিৰৰ জিলাৰ বিহুৱা-বিহুৱতীৰ মাজত সমাদৃত অমূল্য বাদ্য ভাণ্ডাৰৰ ঢোল ৷
অৱশ্যে এইবাৰ প্ৰতিকূল বতৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশে কিছু ব্যাঘাত জন্মায় যদিও বিহুৰ বাবে পাঁচশ ঢোল নিৰ্মাণ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে ভালেসংখ্যক ঢোল বিক্ৰী কৰিছে আৰু ধেমাজিবাসীৰ বাবে এতিয়াও মজুত আছে সৰু-বৰ ঢোল ৷
ন্যুনতম মূল্য ৪ হাজাৰ পৰা ৯ হাজাৰ টকাত উপলব্ধ ঢোল ৷ স্থানীয় ভালে সংখ্যক নৱপ্ৰজন্ম বিহু দলৰ ঢুলীয়াই নিজৰ পচন্দৰ ঢোল বিচাৰি ভিৰ কৰিছে অমূল্য বাদ্য ভাণ্ডাৰত ৷