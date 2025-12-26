চন পৰা চাপৰিতে বিচাৰি পাইছে জীয়াই থকা সম্বল, কৰিছে সেউজীয়া

চন পৰা চাপৰিতে বিচাৰি পাইছে জীয়াই থকা সম্বল, কৰিছে সেউজীয়া
কিবা এটা কৰি খোৱাৰ প্ৰবল ইচ্ছা থাকিলে চন পৰা মাটিও হৈ পৰে সেউজীয়া । তিনিগৰাকী কৃষকে তাৰেই দেখুৱাইছে নিদৰ্শন ।
Published : December 26, 2025 at 1:10 PM IST
ধেমাজি: 'মন কৰিলে ছন বাকৰি মাটিতেই ধন' এই আপ্তবাক্যশাৰীক আখৰে আখৰে প্ৰতিপন্ন কৰিলে তিনিগৰাকী কৃষকে ৷ ধেমাজি বিষ্ণুপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ গপাক গাঁৱৰ গোবিন্দ সোণোৱালৰ লগতে টংক চিন্তে আৰু ভদ্ৰেশ্বৰ সোণোৱালে মনত সাহস বান্ধি কঁহুৱানিৰ মাজত আৰম্ভ কৰিলে কৃষি বিপ্লৱ ৷
জীয়াঢলৰ বালিচৰৰ কহুৱানি ভাঙি ৰচিছে সপোন:
এটা সময়ত গপাক চাপৰিত আছিল এখন গাঁও, আছিল খেতি-পথাৰ । পিছে প্ৰলয়ংকৰী জীয়াঢলৰ বাঢ়নী পানীয়ে ঘৰ-ভেটি উছন কৰাত ঠিকনা সলনি হয় গাঁওবাসীৰ । পিছত বলুকা চাপৰিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ভৰি পৰে ডাঠ কঁহুৱা আৰু ইকৰা নল-খাগৰিৰে আৰু এই চাপৰিতে কেইবাবছৰ আগৰে পৰা গপাক চাপৰিৰ কঁহুৱানি মুকলি কৰি গৰুখুঁটি স্থাপন কৰি গোবিন্দ সোণোৱালহঁতে সূচনা কৰে কৃষি বিপ্লৱৰ ৷
বিধে বিধে বতৰৰ পাচলি আৰু শস্যৰে শুৱনি গপাক চাপৰি:
বৰ্তমান গপাক চাপৰিত সৰিয়হ, মাটিমাহ, মগুমাহ, কবি, ৰঙালাও, আদা, হালধি, আলু, লাই, লফা খেতিৰে সেউজীয়া হৈ পৰিছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও কৃষি বিভাগে যোগান ধৰা তৈল বীজৰ পুলি ৰোপণ কৰিছে । লগতে আপেল বগৰী ,কল, চাহ গছৰ পুলিও ৰোপণ কৰিছে তেওঁলোকে ৷
ইতিমধ্যে ধান খেতি কৰি চল্লিশ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিছে ৷ দৈনিক বজাৰলৈ পাচলি নিয়ে যদিও এতিয়ালৈকে সকলোবোৰৰ হিচাপ ৰখা নাই ৷ মুঠৰ ওপৰত পলসুৱা মাটি আৰু গোবৰ সাৰৰ সংমিশ্ৰণত সকলোবোৰ খেতি ভাল হৈছে আৰু এই খেতি কৰি যথেষ্ট লাভৱান হোৱা বুলি তেওঁলোকে সদৰী কৰে ৷
এই সন্দৰ্ভত কৃষক গোবিন্দ সোণোৱালে কয়,"আগতে ইয়াতে গাঁৱৰ ৰাইজ আছিল ৷ নদীখন যেতিয়া আহিল মানুহবোৰ গুচি গ’ল । আমি তেতিয়াৰে পৰাই আছোঁ । ম'হখুঁটিলৈ দেউতা আছিল । দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত মই ইয়ালৈ আহিলোঁ ৷ আমি তিনিজনে কৰিছোঁ ৷"
কৃষি বিভাগৰ সহযোগিতাক ধন্যবাদ:
কৃষকক সকাহ দিয়াৰ নামত চৰকাৰৰ বিয়াগোম কৃষি বিভাগটো আছে যদিও বহু কৃষকে সময় মতে বীজ-সাৰ আদি নোপোৱাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া । কিন্তু গোবিন্দ সোণোৱাল আৰু তেওঁৰ সহযোগী কৃষক ভদ্ৰেশ্বৰ সোণোৱাল আৰু টংক চিন্তেই পৰ্যাপ্ত সহায় লাভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
ধেমাজি কৃষি বিভাগৰ পৰা সাৰ আৰু বতৰৰ বিভিন্ন বীজ লাভ কৰা বুলি জানিবলৈ দি পি এম কিষাণৰ কিস্তিৰ সমুদায় ধনৰাশি কৃষিকৰ্মত বিনিয়োগ কৰিবলৈ সুবিধা পোৱাৰ বাবে চৰকাৰখনক ধন্যবাদ দিয়ে কৃষক গোবিন্দই ৷
বজাৰক লৈ আশাবাদী কৃষককল:
বহুতে বজাৰৰ অভাৱৰ কথা কোৱা শুনা যায় যদিও এওঁলোকে ধেমাজি নগৰলৈ ন’গলেও ওচৰৰ টেকজুৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰিয়েই আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰে ৷ সহযোগী কৃষক দুগৰাকীয়েও কৃষিকাৰ্যত জড়িত হৈ ভালপোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ৷
ইফালে তেওঁৰ সৈতে আন দুগৰাকী কৃষকে কাম কৰি থকাৰ উপৰিও দৈনিক ৫/১০গৰাকী মহিলাই কাম কৰিও পৰিয়াল চলাবলৈ সক্ষম হৈছে । একেদৰে তেওঁলোকৰ কৃষিকৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ ওচৰৰ গাঁৱৰ যুবকসকলো আগবাঢ়ি অহা কথা কয় কৃষক কেইজনে ৷