উদ্যমিতা আঁচনিৰে দেখিছে ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ নতুন সপোন, ভৰসা তাঁতশালখনেই

উদ্যমিতা আঁচনিৰে দেখিছে ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ নতুন সপোন, ভৰসা তাঁতশালখনেই
তাঁতশালখনকে ভৰসা কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বুলিছে মাজুলীৰ এগৰাকী উদ্যমী মহিলাই । পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।
Published : May 10, 2026 at 2:10 PM IST
মাজুলী: আজিৰ মহিলাই আনৰ ওপৰত ভৰসা কৰাৰ বিপৰীতে কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি তাৰ যেন চেষ্টা প্ৰতিটো দিনতেই অব্যাহত ৰাখিছে । মাজুলীৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলেও এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে স্বাৱলম্বিতাৰ দিশে আগুৱাই গৈছে । পৰম্পৰাগত তাঁতশালখনকে উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে লৈ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ লগতে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰৰ 'উদ্যমিতা আঁচনি'ৰ জৰিয়তে নিজৰ ব্যৱসায় বহলোৱাৰ সপোন দেখিছে এগৰাকী শিপিনীয়ে ।
মাজুলীৰ শেনচোৱা বালিচাপৰিৰ ধৰ্মেশ্বৰী দাস নামৰ এইগৰাকী মহিলাই ২০১০ চনৰ পৰাই জড়িত হৈ আছে তাঁতশালৰ সৈতে । মুগা, পাট, নুনী পাট, পদ্মিনী এনে সকলোধৰণৰ কাপোৰ বোৱাত পাকৈত এইগৰাকী মহিলা ।
ঘৰৰ সকলো কাম-কাজ সামৰি আজৰি সময়খিনি তেওঁ সময় দিয়ে তাঁতশালখনত । এই তাঁতৰ কাপোৰ বিক্ৰী কৰিয়েই তেওঁ নিজৰ ল'ৰা-ছোৱালীক উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি একোটি সুন্দৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি দিছে । এইগৰাকী মহিলাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "মই এই তাঁতশালৰ লগত ২০১০ চনৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ । মই কাপোৰ বৈ, বিক্ৰী কৰি মোৰ ল'ৰা-ছোৱালীক বহুত সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ফুল বচা এযোৰ মেখেলা-চাদৰ সম্পূৰ্ণকৈ বৈ উলিয়াবলৈ প্ৰায় দুসপ্তাহৰ সময় লাগে তেওঁক । পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যয়ো তেওঁক এই কামত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়ায় ।" ইফালে তেওঁ আক্ষেপ কৰি কয়, "এতিয়ালৈকে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উপযুক্ত বজাৰ এখন তেওঁ পোৱা নাই যদিও, শেহতীয়াকৈ চৰকাৰৰ 'উদ্যমিতা আঁচনি'ৰ অন্তৰ্গত হৈ উৎসাহিত হৈ পৰিছে ধৰ্মেশ্বৰী দাস ।"
ইফালে 'উদ্যমিতা আঁচনি'ৰ জৰিয়তে লাভ কৰা ধনেৰে ব্যৱসায়টো অধিক সম্প্ৰসাৰণ কৰি বজাৰলৈ অধিক কাপোৰ যোগান ধৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এইগৰাকী শিপিনীয়ে । তেওঁৰ এই নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টা আৰু কৰ্মোদ্যম নিশ্চয়কৈ সমাজৰ আন দহগৰাকী মহিলাৰ বাবে এক আদৰ্শ হৈ পৰিছে ।