ETV Bharat / state

দেশ বিৰোধী শক্তিয়ে যাতে লাই নাপায় তাৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ: সৰ্বানন্দ সোণোৱালে

দলীয় নেতা-কৰ্মীৰ সৈতে নিজা বাসগৃহত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত অংশ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ।

Sarbananda Sonowal
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত শিক্ষাৰ্থীৰ বৃহৎ আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰে । ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পিছতে দেশজুৰি ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা হোৱা দেখা গৈছে । তাৰ মাজতে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে কয়, "ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন অতি নিষ্ঠাৱান জ্যেষ্ঠ নেতা । দেশ বিৰোধী শক্তিয়ে যাতে লাই নাপায় তাৰ বাবে তেওঁ শক্তিশালী সিদ্ধান্ত লৈছে । দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে তেওঁ আদৰণীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁ মোৰ ভাল বন্ধু আছিল বহু বছৰ ধৰি সংসদত তেওঁৰ সৈতে কাম কৰিছো । ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে দেশৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত এনেধৰণৰ শক্তিশালী সিদ্ধান্ত লৈছে ।"

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগক লৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

তেওঁৰ লগতে কয়,"এনেধৰণৰ শক্তিশালী সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে তেওঁক মোৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জনাইছো । তেওঁ সদায় দেশৰ হিতৰ স্বাৰ্থক প্ৰাধান্য দি আহিছে । সদায় ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম হিচাপে ধাৰণা লৈ অহা তেওঁৰ এই ত্যাগে পুনৰ এই কথাটো সোঁৱৰাই দিলে । ছাত্র-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ উজ্জ্বল আৰু স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে এই সিদ্ধান্ত লৈছে ।"

ডিব্ৰুগড়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ১৩৬ সংখ্যক মন কী বাত অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই মন্তব্য কৰে । ডিব্ৰুগড়ৰ লক্ষীনগৰস্থিত নিজা বাসগৃহত দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ উপস্থিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত তেওঁ অংশ লয় ।

ইফালে কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰো শুভেচ্ছা জনাই শ্বহীদ জোৱানসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভতো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে । তেওঁ জনোৱা মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ সৈতে টেলিফোনত কথা পাতিছে আৰু অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শনিবাৰে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি তাৰ ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সকলো তথ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ফোনযোগে অৱগত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ জনোৱা মতে অসমৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিছে ।

লগতে পঢ়ক :

একক ব্যৱহৃত প্লাষ্টিকৰ সঠিক নিষ্কাশনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্ব, বয়ন শিল্পীসকলক গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান

TAGGED:

সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান
অসমৰ বান
মন কী বাত
DHARMENDRA PRADHAN RESIGN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.