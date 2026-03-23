অসম আৰু অসমীয়াৰ কোনো লাভ হোৱা নাই: জাগুনত আক্ৰমণ প্ৰসংগত ডিজিপি হৰমিৎ সিং

জাগুনত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমিৎ সিং । গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ ৷

DGP of Assam Jagun visit
বোমা নিষ্কাশক দলে আৰ পি জি নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 7:10 PM IST

তিনিচুকীয়া : দেওবাৰে পুৱতি নিশা আলফা (স্বা)-এ আক্ৰমণ কৰা তিনিচুকীয়া জিলাৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ জাগুনৰ দহ মাইলস্থিত অসম আৰক্ষীৰ কমাণ্ডো বাহিনীৰ শিবিৰত উপস্থিত হয় অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমিৎ সিং । শিবিৰটোত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানে কমাণ্ডো শিবিৰটো পৰিদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লয় ।

আনহাতে, ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত চাৰিগৰাকী অসম আৰক্ষীৰ কমাণ্ডোৰ তিনিগৰাকী জোৱানৰ শীঘ্ৰে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে । লগতে অন্য এগৰাকী জোৱানক সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে বুলি সদৰী কৰে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমিৎ সিঙে ৷ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

জাগুনত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং (ETV Bharat Assam)

সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "যি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি কৰিম । কিন্তু আপোনালোকৰ মধ্যমৰ যোগেদি এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিবিলাকে এইটো কৰিছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগে যে এনেকুৱা ঘটনাই কাৰ লাভ হৈছে । অসম আৰু অসমীয়াৰতো কোনো লাভ হোৱা নাই । বাকী আমি যি লিগেলী কৰিব লাগে কৰিম । ভগৱানে আমাৰ ল'ৰাকেইটাক ভালে ৰাখিছে । মই কালি হস্পিটেলত চালোঁ । তিনিজনৰ স্পিলণ্টাৰ ইনজুৰী আছে, অপাৰেচন কৰিব লাগিব । এটা ল'ৰাৰ বাৰ্ণ ইনজুৰী আছে, তেওঁক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

DGP of Assam jagun visit
বোমা নিষ্কাশক দলে আৰ পি জি নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

পৰৱৰ্তী সময়ত তিনিচুকীয়া সদৰত উপস্থিত থাকি তিনিচুকীয়া আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমিৎ সিং । আনহাতে, ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ হোৱা এটা আৰ পি জি আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে সুৰক্ষিত স্থানত বিস্ফোৰণ ঘটায় ।

DGP of Assam jagun visit
বোমা নিষ্কাশক দলে আৰ পি জি নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)
