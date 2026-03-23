অসম আৰু অসমীয়াৰ কোনো লাভ হোৱা নাই: জাগুনত আক্ৰমণ প্ৰসংগত ডিজিপি হৰমিৎ সিং

অসম আৰু অসমীয়াৰ কোনো লাভ হোৱা নাই: জাগুনত আক্ৰমণ প্ৰসংগত ডিজিপি হৰমিৎ সিং
জাগুনত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমিৎ সিং । গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ ৷
Published : March 23, 2026 at 7:10 PM IST
তিনিচুকীয়া : দেওবাৰে পুৱতি নিশা আলফা (স্বা)-এ আক্ৰমণ কৰা তিনিচুকীয়া জিলাৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ জাগুনৰ দহ মাইলস্থিত অসম আৰক্ষীৰ কমাণ্ডো বাহিনীৰ শিবিৰত উপস্থিত হয় অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমিৎ সিং । শিবিৰটোত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানে কমাণ্ডো শিবিৰটো পৰিদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লয় ।
আনহাতে, ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত চাৰিগৰাকী অসম আৰক্ষীৰ কমাণ্ডোৰ তিনিগৰাকী জোৱানৰ শীঘ্ৰে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে । লগতে অন্য এগৰাকী জোৱানক সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে বুলি সদৰী কৰে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমিৎ সিঙে ৷ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "যি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি কৰিম । কিন্তু আপোনালোকৰ মধ্যমৰ যোগেদি এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিবিলাকে এইটো কৰিছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগে যে এনেকুৱা ঘটনাই কাৰ লাভ হৈছে । অসম আৰু অসমীয়াৰতো কোনো লাভ হোৱা নাই । বাকী আমি যি লিগেলী কৰিব লাগে কৰিম । ভগৱানে আমাৰ ল'ৰাকেইটাক ভালে ৰাখিছে । মই কালি হস্পিটেলত চালোঁ । তিনিজনৰ স্পিলণ্টাৰ ইনজুৰী আছে, অপাৰেচন কৰিব লাগিব । এটা ল'ৰাৰ বাৰ্ণ ইনজুৰী আছে, তেওঁক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত তিনিচুকীয়া সদৰত উপস্থিত থাকি তিনিচুকীয়া আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমিৎ সিং । আনহাতে, ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ হোৱা এটা আৰ পি জি আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে সুৰক্ষিত স্থানত বিস্ফোৰণ ঘটায় ।