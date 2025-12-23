আমি ৰাইজৰ সৈতে মিলি শান্তি বিচাৰোঁ: হৰমীত সিঙে সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য কৰি থকাৰ সময়তে জ্বলালে দোকান

আমি ৰাইজৰ সৈতে মিলি শান্তি বিচাৰোঁ: হৰমীত সিঙে সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য কৰি থকাৰ সময়তে জ্বলালে দোকান
দুই দিনে উত্তাল কাৰ্বি আংলং । কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিস্থিতিক লৈ মন্তব্য DGP হৰমীত সিঙৰ । কাৰ্বি আংলঙত বন্ধ ইণ্টাৰনেট সেৱা । ৩৮ আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত ।
Published : December 23, 2025 at 10:44 PM IST
নগাঁও: বিগত দুটা দিনে উত্তাল হৈ থকা কাৰ্বি আংলঙৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিঙে । সোমবাৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ডংকামোকাৰ বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পাছৰ পৰাই উমি উমি জ্বলি থকা কাৰ্বি আংলঙৰ জুইৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটে ।
বিগত কেইবাবাহ ধৰি কাৰ্বি আংলঙৰ দল-সংগঠনে কৰি অহা প্ৰতিবাদে শেহতীয়াকৈ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে । সোমবাৰৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰী পক্ষই চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ পাছতো দ্বিতীয় দিনাও উত্তেজনা অব্যাহত থাকে কাৰ্বি ভূমিত । মঙলবাৰে আৰক্ষীলৈ একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত ৩৮ গৰাকীকৈ আৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ বিপৰীতে আৰক্ষীৰ গুলীত এজন প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱালগীয়া হয় ।
আনকি সন্ধিয়াৰ পৰা উত্তপ্ত কাৰ্বি আংলঙত বন্ধ কৰি দিয়া হয় ইণ্টাৰনেট সেৱা । শেহতীয়া এই পৰিস্থিতিক লৈ মন্তব্য কৰে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিঙে । এই সন্দৰ্ভত ডি জি পি হৰমীত সিঙে কয়,"কালিৰ পৰা পৰিস্থিতি শান্ত কৰাৰ বাবে আমি দুয়ো পক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছোঁ । পৰিস্থিতি কালি শান্ত হৈছিল যদিও দুয়ো পক্ষৰ আক্ৰমণত আমাৰ ৩৮ গৰাকী আৰক্ষী আহত হৈছে । এগৰাকী আই পি এছ বিষয়াও আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে । আমি ৰাইজৰ সৈতে মিলি শান্তি বিচাৰোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়,"কালি আমাক কোনো অশান্ত নকৰাৰ আশ্বাস দিয়াৰ পাছত আজি গেছ ছিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ কৰাইছে, আমাক লক্ষ্য কৰি কাঁৰ মাৰিছে । এনে কৰিলে কোনো সমাধান নহয় । সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলোকে শান্ত হবলৈ আহ্বান জনাওঁ । বিষয়টো সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও মন্তব্য কৰিছে, তাৰ পাছতো যদি আমাক আক্ৰমণ কৰে তেন্তে আমি ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব । আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে আমি ব্যৱস্থা ল'বই লাগিব ।”
ইফালে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে মন্তব্য দি থকাৰ সময়তে পুনৰ জ্বলাই দিয়া হয় দোকান গৃহ । জুই দেখুৱাই ডি জি পি গৰাকীয়ে কয়,"এনেকুৱা কৰিলে অসমৰ ক্ষতি হয় কাৰ্বি আংলঙৰ ক্ষতি হয় । একাংশই সামাজিক মাধ্যমত মিছা প্ৰচাৰ কৰি আছে । মোৰ ওপৰত যিমান খং কৰিব লাগে কৰক, কিন্তু চৰকাৰৰ ক্ষতি নকৰিব ।”