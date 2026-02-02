লোমালোমে ওলমি আছে পকা কল ! পিছে দোকানত বা কোনো বাগানত নহয়; পকা কলৰ বিশেষ উৎসৱতহে

লোমালোমে ওলমি আছে পকা কল ! পিছে দোকানত বা কোনো বাগানত নহয়; পকা কলৰ বিশেষ উৎসৱতহে
পকা কলৰ এক বিশেষ উৎসৱ । শ শ পকা কলৰ থোকেৰে ভৰি পৰিছে এই উৎসৱস্থলী । ক'ত আৰু কি এই বিশেষ উৎসৱ জানো আহক ।
Published : February 2, 2026 at 9:00 PM IST
উত্তৰ গুৱাহাটী: কেৱল কল আৰু কল । পকা কলেৰে আমোল-মোলাই আছে চৌদিশ । লোমালোমে ওলমি আছে পকা কলৰ থোক । পিছে এয়া কোনো কলৰ বাগানৰ বা কলৰ দোকানৰ দৃশ্য নহয় । এয়া হৈছে পকা কলৰ এক বিশেষ উৎসৱহে । এক বিশেষ পূজাৰ বাবেহে এনেদৰে পকা কলেৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে অঞ্চলটো ।
উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধুপুৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে পকা কলৰ এক বিশেষ পূজা । শ শ পকা কলৰ থোকেৰে ভৰি পৰিছে গোপাল পূজাস্থলী । উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধুপুৰৰ গোপাল থানৰ গোপাল উৎসৱত গোপাল প্ৰভুৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই আগবঢ়ায় থোকে থোকে পকা কল । এই পকা কলৰ থোকৰ পৰা ভক্তই নিজেই প্ৰসাদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে পকা কল । নিজ খুচি মতে ভক্তই ঘৰলৈয়ো নিব পাৰে পকা কল ।
প্ৰায় ডেৰশ বছৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি এইবেলিও মাঘী পূৰ্ণিমাৰ লগত সংগতি ৰাখি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী মধুপুৰৰ গোপাল উৎসৱ । লোকবিশ্বাস মতে, গোপাল থানৰ গোপাল উৎসৱত পকা কল আগবঢ়ালে ভক্তৰ মনোকামনা পূৰণ হয় । এথোক, দুথোক নহয়, শ শ পকা কলৰ থোকে শোভাবৰ্ধন কৰা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এয়া এক বিশেষ উৎসৱ ।
উৎসৱস্থলীৰ কেউফালে কেৱল থোকে থোকে পকা কল । যেন পকা কলৰ থোকেৰে মালা গাঁঠি থোৱা হৈছে উৎসৱস্থলীত । এয়াই হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মধুপুৰ গোপাল থানৰ গোপাল উৎসৱৰ বিশেষ তাৎপৰ্য ।
এই গোপাল উৎসৱত গোপাল প্ৰভুৰ আশীষ ল'বলৈ আগমন ঘটিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বাহিৰৰো সহস্ৰাধিক ভক্তৰ । ১ ফেব্ৰুৱাৰী, দেওবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত গোপাল উৎসৱৰ সামৰণি পৰিব ৩ ফেব্ৰুৱাৰী, মঙলবাৰে ।
এই উৎসৱ সন্দৰ্ভত মধুপুৰ ধোপৰতল গোপাল থানৰ স্থায়ী সমিতিৰ সম্পাদক কৌশিক দাসে কয়, "গোপাল উৎসৱ উপলক্ষে ভক্তই এনেদৰে আগবঢ়াইছে শ শ পকা কলৰ থোক । জনবিশ্বাস মতে, গোপাল থানৰ গোপাল উৎসৱত পকা কল আগবঢ়ালে ভক্তৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয় । এই পকা কল ভক্তই নিজে প্ৰসাদৰ দৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু ঘৰলৈয়ো নিব পাৰে পকা কল । তাৰবাবে কোনেও বাধা নিদিয়ে আপোনাক । এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ আগমন হৈছে ।"
আনহাতে, মধুপুৰ গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ বাসিন্দা অৰবিন্দ দাসে কয়, "সৰুকালৰে পৰা আমি দেখি আহিছোঁ যে গাঁওবাসীৰ অপায়-অমংগলৰ সৃষ্টি হ'লে এই গোপাল থানত পকা কলৰ থোক আগবঢ়ালে মনোকামনা পূৰণ হয় । সেই বিশ্বাসৰ আধাৰতে প্ৰতিবছৰে এই গোপাল উৎসৱ আয়োজন কৰি আহিছোঁ । গোপাল উৎসৱক ৰাজ্যবাসীৰ মাজত বহুলভাৱে প্ৰচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে সংবাদ মাধ্যমে ।"