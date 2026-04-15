নৱপ্ৰজন্ম গুৰুমুখী হোৱাটো ভাল লক্ষণ : ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত ভকত-বৈষ্ণৱৰ ভিৰ

নৱপ্ৰজন্ম গুৰুমুখী হোৱাটো ভাল লক্ষণ : ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত ভকত-বৈষ্ণৱৰ ভিৰ
আজি পহিলা ব'হাগ । পহিলা ব'হাগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষটিৰ কুশল-কামনাৰে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত সেৱা ৰাইজৰ ।
Published : April 15, 2026 at 5:49 PM IST
টীয়ক: সেমেকা মনেৰে হ'লেও ৰাজ্যত এতিয়া বৈছে ৰঙালীৰ উচাহৰ ঢল । পৰম্পৰা, ঐতিহ্য বৰ্তাই ৰাখি মঙলবাৰে গৰু বিহু উদযাপনৰ পাছত আজি পহিলা ব'হাগত ৰাজ্যবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে মানুহ বিহু । চোতালে চোতালে হুঁচৰি, বিহু জুৰিছে ডেকা-গাভৰুৱে । আৰম্ভ হৈছে পৰম্পৰাগত খেল-ধেমালি । একেদৰে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতে বছৰটোৰ কুশল কামনাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ভিৰ কৰিছে ৰাইজে ।
ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালভাৱে পহিলা ব'হাগৰ পুৱাই ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত-বৈষ্ণৱে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে ৰাজ্যৰ সকলোৰে মংগল কামনাৰে এগছি চাকি-বন্তি জ্বলাই সেৱা ল'লে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত ।
পূৰ্বৰ পৰাই পহিলা ব'হাগৰ দিনটোত অগণন ভক্তৰ সমৱেশ ঘটে এই বৰনামঘৰত ৷ অনুৰূপ দৃশ্য আজিও দেখিবলৈ পোৱা যায় । ভক্তৰ সমাৱেশেৰে সপ্তবৈকুণ্ঠথলীলৈ পৰিণত কৰিছে বৰনামঘৰৰ চৌহদ । ইপিনে নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্তৰ, সকলো স্তৰৰ লোকৰ মংগল কামনা কৰিছে আজিৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোত ।
নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰবীণ কলিতাই কয়, "আজি বহাগৰ প্ৰথম দিনটোত অক্ষয় বন্তিৰ সেৱা ল'বলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু ভকত-বৈষ্ণৱ আহিছে । আমিও পৰিচালনা সমিতিয়ে সকলোৰে কুশল-মংগলৰ অৰ্থে অক্ষয় বন্তিত তেল, এখনি শৰাই আগবঢ়াইছোঁ । লগতে আহিব পৰা নোৱৰা সকলোকে যেন ঈশ্বৰে কুশলে ৰাখে তাৰ কামনা কৰিছোঁ । এইবাৰ অৱশ্যে পূৰ্বতকৈ ভক্তৰ সমাবেশ বৃদ্ধি পাইছে । নৱপ্ৰজন্ম গুৰুমুখী হোৱাটো ভাল লক্ষণ ।"