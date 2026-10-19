ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী ভৈৰৱী মন্দিৰত ভক্তৰ সমাগম
মন্দিৰত অধিষ্ঠিত দেৱী ভৈৰৱীৰ বিগ্ৰহতেই ভক্তসকলে পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়ায় ।
Published : October 19, 2026 at 1:08 PM IST
তেজপুৰ: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আজি মহাষ্টমী আৰু নৱমী পূজা । ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে তেজপুৰতো দুৰ্গাপূজাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ । তেজপুৰ চহৰৰ সমীপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী ভৈৰৱী মন্দিৰতো চলিছে পূজা ।
তেজপুৰ চহৰৰ পৰা পূব দিশে প্ৰায় চাৰি কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এই প্ৰাচীন মন্দিৰটো কেৱল ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী হিচাপেই নহয়, ঐতিহ্য আৰু আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ প্ৰতীক হিচাপেও পৰিচিত । বাণ ৰজাৰ ৰাজধানী হিচাপে পৰিচিত তেজপুৰৰ এই মন্দিৰত দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা অবিহনেই চলে পূজা-অৰ্চনা ।
এই মন্দিৰটোৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ইয়াত দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত পৰম্পৰাগতভাৱে দুৰ্গাৰ কোনো পৃথক প্ৰতিমা স্থাপন কৰা নহয় । মন্দিৰত অধিষ্ঠিত দেৱী ভৈৰৱীৰ বিগ্ৰহক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ভক্তসকলে পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়ায় । ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি, এই স্থানত দেৱীৰ পদযুগল আছে ।
ৰুদ্ৰ সিংহৰ সৈতে জড়িত ইতিহাস
এই মন্দিৰটোৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সৈতে বিভিন্ন পৌৰাণিক কাহিনীও জড়িত হৈ আছে । আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহৰ দিনত এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বুলি কোৱা হয় । অৱশ্যে মন্দিৰটোৰ নিৰ্মাণকাল সম্পৰ্কে ঐতিহাসিক তথ্যৰ অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে ।
আনহাতে জনশ্ৰুতি অনুসৰি, বাণ ৰজাৰ জীয়ৰী ঊষাই এই মন্দিৰত নিতৌ পূজা-অৰ্চনা কৰিছিল । মন্দিৰটোৰ সৈতে বাণ ৰজাৰ কৱচ জড়িত হৈ থকা বুলিও সকলোৱে বিশ্বাস কৰে ।
মহাষ্টমীত বলি-বিধান
ভৈৰৱী মন্দিৰটোত দুৰ্গাপূজাৰ মহাষ্টমীত বলি-বিধানৰ পৰম্পৰাও অব্যাহত আছে । পূৰ্বতে এই মন্দিৰত ম'হ বলি দিয়াৰ প্ৰথা আছিল । অৱশ্যে আজিকালি ম'হৰ পৰিৱৰ্তে ছাগলী,পাৰ আদি বলি দিয়া হয় ।
দেশ-বিদেশৰ ভক্তৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ
দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত কেৱল তেজপুৰ বা শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰাই নহয়, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দেশ-বিদেশৰ পৰাও বহু ভক্তই এই মন্দিৰটোলৈ আহি দেৱীৰ আশিস গ্ৰহণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:অষ্টমীৰ সমাপ্তি, মহানৱমী আৰম্ভ : সিদ্ধিদাত্ৰীৰ ৰূপত দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা