জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কিশোৰ গোস্বামীলৈ ২০২৬ বৰ্ষৰ 'দেৱকুমাৰ বৰা সোঁৱৰণী মিডিয়া ফেল'শ্বিপ' বঁটা

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কিশোৰ গোস্বামীলৈ ২০২৬ বৰ্ষৰ 'দেৱকুমাৰ বৰা সোঁৱৰণী মিডিয়া ফেল'শ্বিপ' বঁটা
তেওঁৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু হৈছে 'অসমৰ বানাই ভাষাৰ সংকটাপন্ন মৌখিক সাহিত্যৰ জৰুৰীকালীন ডিজিটেল আৰ্কাইভ' শীৰ্ষক এক পাইলট প্ৰকল্প ।
Published : June 9, 2026 at 4:05 PM IST
যোৰহাট: সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ল ২০২৬ বৰ্ষৰ 'দেৱকুমাৰ বৰা সোঁৱৰণী মিডিয়া ফেল'শ্বিপ' বঁটা ৷ এই বৰ্ষৰ দেৱকুমাৰ বৰা সোঁৱৰণী মিডিয়া ফেল'শ্বিপ' বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কিশোৰ গোস্বামীক ৷ সোমবাৰে এক বিবৃতি যোগে সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থা (আজু)ই এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থা চমুকৈ আজু, যোৰহাট জিলা সমিতি আৰু সাংবাদিক কল্যাণ নিধিয়ে প্ৰতি বছৰে আগবঢ়াই আহিছে দেৱকুমাৰ বৰা সোঁৱৰণী মিডিয়া ফেল'শ্বিপ ৷
'আজু'ৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি যোগেশ ওজা আৰু 'সাংবাদিক কল্যাণ নিধি'ৰ সম্পাদক নৱজ্যোতি বৰুৱাই বিবৃতিৰ জৰিয়তে কয়, "২০২৩ বৰ্ষৰ পৰা প্ৰয়াত দেৱকুমাৰ বৰা সোঁৱৰণত পৰিয়ালবৰ্গৰ সহযোগত ৰাজ্যখনৰ ছপা, বৈদ্যুতিন অথবা মুক্ত সাংবাদিকক যিকোনো বিষয় বস্তুৰ ওপৰত গবেষণা, অধ্যয়নৰ বাবে এই মিডিয়া ফেল'শ্বিপ প্ৰদান কৰি অহা হৈছে ।"
তেওঁলোকে কয়, "চলিত বৰ্ষত আহ্বায়ক সমিতিৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা আবেদনসমূহৰ মাজৰ পৰা দৈনিক জনমভূমি কাকতৰ জ্যেষ্ঠ উপ-সম্পাদক কিশোৰ গোস্বামীৰ বিষয়বস্তুক যোগ্য বিবেচনা কৰি এই ফেল'শ্বিপৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । তেওঁৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু হৈছে 'অসমৰ বানাই ভাষাৰ সংকটাপন্ন মৌখিক সাহিত্যৰ জৰুৰীকালীন ডিজিটেল আৰ্কাইভ' শীৰ্ষক এক পাইলট প্ৰকল্প ।"
তেওঁলোকে লগতে কয়, "উক্ত বিষয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ ফেল'শ্বিপ প্ৰাপকলৈ নগদ ২০ হেজাৰ টকা আগবঢ়োৱা হ'ব । আগন্তুক ছমাহৰ ভিতৰত তেওঁ অধ্যয়নৰ প্ৰতিবেদন জমা দিব আৰু অহা ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আজু আৰু সাংবাদিক কল্যাণ নিধিৰ বার্ষিক সভাত আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলৈ সন্মানীয় ফেল'শ্বিপ প্ৰদান কৰা হ'ব ।"
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কিশোৰ গোস্বামী সম্পৰ্কে কিছু তথ্য :
১৯৮১ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা কিশোৰ গোস্বামীয়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সাংবাদিকতা আৰু গণ সংযোগ বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিপ্ল'মা গ্ৰহণ কৰি ২০০৬ৰ পৰা সুদীৰ্ঘ ২০ বছৰ ধৰি প্ৰত্যক্ষ সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । 'আজিৰ অসম' কাকতত উপ-সম্পাদকৰূপে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত ভৰি থোৱা গোস্বামীয়ে ২০১১-১৯ চনৰ এপ্ৰিল মাহলৈকে 'নিয়মীয়া বাৰ্তা' কাকতত উপ-সম্পাদকৰূপে কাম কৰে ।
২০১৯ চনৰ পৰা মে' মাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে দৈনিক জনমভূমি কাকতৰ জ্যেষ্ঠ উপ-সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । কৈশোৰ কালৰ পৰাই সাহিত্যৰ চৰ্চাত জড়িত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গোস্বামীৰ কবিতা, প্ৰৱন্ধ বিভিন্ন কাকত-আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছে ৷ হোমেন বৰগোহাঞিৰ মুখ্য সম্পাদনাত প্ৰকাশিত নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতৰ স্বাস্থ্য পৰিপূৰিকা 'স্বাস্থ্য বাৰ্তা'ৰ সম্পাদনাও কৰিছিল গোস্বামীয়ে । তদুপৰি তেওঁ অসম চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগে প্ৰদান কৰা ২০২১-২২ বৰ্ষৰ মিডিয়া ফেল'শ্বিপ বঁটা লাভ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যৰ থলুৱা কৃষিখণ্ডক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ লক্ষ্য: কৃষি বিভাগক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ