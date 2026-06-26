উন্নয়নৰ আঁৰত দৰিদ্ৰতাৰ কান্দোন !

উন্নয়নৰ আঁৰত দৰিদ্ৰতাৰ কান্দোন !
মূৰৰ ওপৰত সুৰক্ষিত চালিৰ সপোন লৈ জীয়াই আছে এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়াল । বৰষুণ দিলেই আতংক । কাছমাৰীত দৰিদ্ৰতাৰ বাস্তৱ ছবি ।
Published : June 26, 2026 at 9:26 AM IST
চামগুৰি : শেহতীয়া বছৰবোৰত নগাঁও চহৰৰ উন্নয়ন লেখত ল'বলগীয়া হৈছে । নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ তৎপৰতাতে চহৰখনৰ বহুখিনি উন্নয়ন হৈছে । কিন্তু সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত এনেকুৱা বহু স্থান আছে য'ত বাস কৰা লোকৰ জীৱন ধাৰণ চহৰৰ উন্নয়নৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে গ্ৰামাঞ্চলৰ একাংশ দৰিদ্ৰ লোকৰ দুৰৱস্থাই চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ উদঙাই দিছে ।
চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনিৰ সফলতাৰ কথা ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ কৰি থকাৰ সময়তে আজিও বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়াল সুৰক্ষিত আশ্ৰয়ৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা দেখা গৈছে । চৰকাৰ আঁচনিৰ অভাৱত জৰাজীৰ্ণ জুপুৰিতে দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । নগাঁও জিলাৰ কাছমাৰী গাঁৱৰ দুটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ ছবিয়ে পুনৰ এবাৰ উন্মোচন কৰিছে এই বাস্তৱক ।
নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খাগৰিজান উন্নয়ন খণ্ডৰ কাছমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ ১০ নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা বুবুলি পাটৰে তেওঁৰ বৃদ্ধা মাতৃক লগত লৈ এটা ভগ্নপ্ৰায় জুপুৰিতে জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে । ভঙা টিনপাত, জৰাজীৰ্ণ বেৰৰ জুপুৰিটো যিকোনো সময়তে বিপদৰ কাৰণ হ'ব পাৰে । দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা বুবুলি পাটৰ আৰু তেওঁৰ মাতৃয়ে দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে প্ৰতিনিয়ত যুঁজ দি আহিছে । বৰষুণৰ বতৰত সমস্যাই অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে । চালৰে পানী সৰি পৰে আৰু নিশাৰ আকাশৰ তৰাও ঘৰতে বহি দেখা পোৱা যায় বুলিও পৰিয়ালটোৱে আক্ষেপেৰে জনায় ।
পৰিয়ালটোৰ অভিযোগ অনুসৰি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চৰকাৰী ঘৰৰ সুবিধা লাভৰ আশ্বাস দিয়া হৈছিল যদিও আজিলৈকে তেওঁলোকে কোনো সহায় লাভ কৰা নাই । ফলত বছৰ বছৰ ধৰি এটা সুৰক্ষিত ঘৰ লাভৰ আশাত অপেক্ষা কৰি আছে এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো ।
এই সন্দৰ্ভত বুবুলি পাটৰে কয়, "চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই । এবাৰ তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল । মোৰ নামত ঘৰ আহিছিল । কিন্তু তেওঁলোকক বেলেগত দি দিলে । এতিয়া ঘৰ নালাগে আৰু এনেকৈয়ে থাকিম ।"
ইফালে একেখন গাঁৱৰে সোমেশ্বৰ নাথৰ পৰিয়ালৰ অৱস্থাও সমানে শোচনীয় । স্বামী-স্ত্ৰীয়ে বাস কৰা ঘৰটোও জৰাজীৰ্ণ আৰু বসবাসৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে । যিকোনো সময়তে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাই তেওঁলোকক আতংকিত কৰি ৰাখিছে ।
দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ হৈ থকাৰ সময়তে কাছমাৰীৰ এই দুটা পৰিয়ালৰ দুৰৱস্থাই বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । স্থানীয় ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে এই পৰিয়ালসমূহৰ সমস্যাৰ প্ৰতি সংশ্লিষ্ট বিভাগ আৰু জনপ্ৰতিনিধিসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।
বিশেষকৈ নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালবোৰৰ ওচৰ চাপি তেওঁলোকক চৰকাৰী ঘৰৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলিও স্থানীয় লোকসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : সৰুপথাৰত কৃষকক দিবলগীয়া বীজ-সাৰ কাৰ্যালয়ৰ গুদামতে নষ্ট