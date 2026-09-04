ETV Bharat / state

নেঘেৰিটিং শিৱদৌল: অভিলাষী আঁচনিৰে মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়নৰ আশ্বাস !

দেৰগাঁও চহৰৰ পৰা ছয় কিলোমিটাৰ নিলগত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত অৱস্থিত নেঘেৰিটিঙ শিৱদৌল.. ধৰ্মীয় পৰ্য্য়টকৰ পছন্দৰ ঠাই...

Development of Negheriting Shivdol with a aspirational plan: CMHimanta Biswa Sarma
অভিলাষী আঁচনিৰে হ'ব নেঘেৰিটিং শিৱদৌলৰ উন্নয়ন; মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ আশ্বাস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 4, 2026 at 11:58 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: আনুমানিক ১৬৮৭ শক (১৭৬৫ চন)ত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই নেঘেৰিটিং নামৰ গিৰি শিখৰত এটা শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল । বিগত সময়ত উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ অভাৱত এই মন্দিৰটো অৱহেলিত ৰূপতেই আছিল।

পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা আহোম ৰাজত্বৰ অন্য়তম কীৰ্তিচিহ্নৰ উন্নয়নৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে কৰি অহা দাবীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ।

অভিলাষী আঁচনিৰে দেৰগাঁৱৰ নেঘেৰিটিং শিৱদৌলৰ উন্নয়নৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিলে। নেঘেৰিটিং শিৱদৌল শীঘ্ৰে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব ৷ বৃহস্পতিবাৰে ঐতিহাসিক নেঘেৰিটিং শিৱদৌলক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই প্ৰয়োজনীয় সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিয়ে।

অভিলাষী আঁচনিৰে হ'ব নেঘেৰিটিং শিৱদৌলৰ উন্নয়ন; মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ আশ্বাস (ETV Bharat Assam)

শিৱদৌলত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত, পুৰাতত্ত্ব বিভাগ আৰু বিভিন্ন বিভাগীয় বিষয়াৰ সৈতে শিৱদৌলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঐতিহাসিক মন্দিৰটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ পিচতেই মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়," নিৰ্বাচনৰ সময়ত নেঘেৰিটিং শিৱদৌল পৰ্যটনস্থলীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো । আজি শিৱদৌল সমিতি স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে পঞ্চায়তৰ সৈতে আলোচনা কৰিলো । মন্দিৰ ভাগ যিহেতু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ সংৰক্ষিত সম্পত্তি আৰু সেইবাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰো । কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰি সেইবিষয়ে আলোচনা কৰি পৰবৰ্তী সময়ত নেচনেল মনোমেন অথৰিটিৰ অনুমতি লৈ মন্দিৰ ভাগ সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হ'ব ।"

"ইয়াত অতিথিশালা, ভোগ ঘৰ, মানুহে ব্য়ৱসায় কৰিব পৰাকৈ ভেণ্ডৰ জ'ন, ধূপ জ্বলোৱা স্থান সকলো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । আমি সকলোখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম । ইয়াৰ উপৰি নেঘেৰিটিং শিৱদৌল প্ৰবেশ দ্বাৰত এখন তোৰণ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । চাফ চিকুণ আদি মন্দিৰ সমিতিয়ে কৰিব লাগিব । স্থানীয় ৰাইজেও এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব লাগিব ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে কয় ।

নেঘেৰিটিঙ শিৱদৌলৰ ইতিহাস

দেৰগাঁও চহৰৰ পৰা ছয় কিলোমিটাৰ নিলগত এই নেঘেৰিটিঙ শিৱদৌল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰত অৱস্থিত হয়। এই সন্দিৰটো আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই এই মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আগতে দেৰগাঁও গেলাবিল নৈৰ পাৰত মহাদেৱৰ এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল । সেই শিৱ মন্দিৰটো নৈয়ে খহাই নিয়ে । ইয়াৰ পিচত আনুমানিক ১৬৮৭ শকত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই নেঘেৰিটিং নামৰ গিৰি শিখৰত নিৰ্মাণ কৰিছিল ।

৯৫ টা শিলৰ চিৰি বগাই যোৱাৰ পিচত বিশ গছ চিৰি নোহোৱা বাট অতিক্ৰম কৰিব লাগে । ইয়াৰ পাছত এখন লোহাৰ গেট আছে আৰু তাৰ এশ গছ আগুৱাই গ'লে মন্দিৰৰ বাটচ'ৰা পোৱা যায় ।

১০ বিঘা ভূমিৰ মাজভাগত এই শিৱদৌল অৱস্থিত যদিও বিগত সময়ত ঐতিহাসিক স্থানখনৰ কোনো উন্নয়ন হোৱা নাছিল । শিৱ মন্দিৰটোলৈ ভক্তৰ আগমণ হৈ থকাৰ পিচতো কোনো এখন চৰকাৰে ইয়াক পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছিল ।

মন্দিৰটোৰ সৈতে জড়িত জনশ্ৰুতি

এই মন্দিৰটোৰ নামৰ সৈতে এবিধ চৰাইৰ নাম সাঙোৰ খাই আছে । জনশ্ৰুতি মতে, উক্ত গিৰি শিখৰত নেঘেৰি চৰাইৰ খোৰোং আছিল বাবে এই মন্দিৰটোৰ নাম নেঘেৰিটিং বুলি নামকৰণ কৰা হৈছিল । ইয়াত দেৱদাসী নৃত্য পৰিৱেশন কৰা হৈছিল । চিনাতলীয়া নটৰ জীয়ৰী ফুলমতী দেৰগাঁৱৰ নটি আছিল । সেই সময়ত ফুলমতীৰ নৃত্যত আপ্লুত হৈ ৰাজেশ্বৰ সিংহই ফুলমতীক ৰাজকাৰেঙলৈ নিয়াৰ পিচত ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰী তথা প্ৰমথেশ্বৰী নাম দি বৰৰজা উপাধিৰে বিভূষিত কৰি ৰাণী সজাইছিল ।

আহোম যুগৰ কাৰুকাৰ্যৰ চমক

এই মন্দিৰটোৰ নিৰ্মাণশৈলী দেখিলেই অনুমান কৰিব পাৰি যে মন্দিৰটো আহোম ৰাজত্বৰ সময়তেই সজা হৈছিল । চেপেটা ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা কৰ্দৈশিৰীয়া শিৱদৌল আহোম যুগৰ কাৰুকাৰ্য গৌৰব প্ৰতিফলিত কৰি আছে । মূল দৌলটোৰ চাৰিওফালে চাৰিটা দৌল আছে । প্ৰতিটো দৌলৰ আগচ'ৰাও দেখা পোৱা যায় । এই দৌলত বান লিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে । এই লিংগৰ আকাৰ প্ৰায় ৩ ফুট ওখ । বাকী কেইটাত গণেশ, বিষ্ণু, দুৰ্গা আৰু সূৰ্য দেৱতাৰ বিগ্ৰহ আছে ।

ৰাজ্য় চৰকাৰে সম্প্ৰতি এই মন্দিৰটোৰ উন্নয়ন কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আশ্বাস দিয়াৰ পিচতেই স্থানীয় ৰাইজেও আশা প্ৰকাশ কৰিছে।

লগতে পঢ়ক: শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী : শংকৰদেৱৰ অনন্য সৃষ্টি মাহ-প্ৰসাদৰ গুৰুত্ব

ছাকু বাই : ধাই মাতৃৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি মাতৃস্নেহৰ বিৰল নিদৰ্শন ডাঃ অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
নেঘেৰিটিং শিৱদৌল
স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহ
AHOM KINGDOM
NEGHERITING SHIVDOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.