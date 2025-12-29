ETV Bharat / state

বালিখননৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ ভয়ংকৰ পৰিণাম ! দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই থৈ গ'ল 'অৰণ্য মানৱ'ৰ মোলাই কাঠনি

জুইত প্ৰায় ৫,৫০০টা গছপুলি জাহ যোৱাৰ লগতে বহু চৰাই-চিৰিকটি, কীট-পতংগও মৃত্যুমুখত পৰে ।

Miscreants sets fire in Molai Forest
মোলাই কাঠনিত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কৰিলে অগ্নিসংযোগ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 29, 2025 at 1:37 PM IST

3 Min Read
যোৰহাট : পৃথিৱীখন সেউজীয়া কৰাৰ সংকল্পৰে মানৱ জাতিৰ বাবে নীৰৱে কাম কৰি থকা অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ সেউজীয়া বননীত এইবাৰ চকু পৰিল একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ-চাপৰিসমূহ আৰু পৃথিবীখন সেউজীয়া কৰাৰ বাবে পিতৃৰ দৰে আগবাঢ়ি অহা তেওঁৰ কন্যা মুনমুনী পায়েঙে ৰোপণ কৰা বৃক্ষত কোনো কুলাংগাৰে কৰিলে অগ্নিসংযোগ । ৰ'দ-বৰষুণ একাকাৰ কৰি সাহসেৰে মুনমুনীৰ নেতৃত্বত এটা দলে চৰ-চাপৰিত ৰোপণ কৰা লাখ লাখ গছপুলিত দুষ্ট চক্ৰই অগ্নিসংযোগ কৰাত হাঁহাকাৰ লাগিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ মাজত ।

মোলাই কাঠনিত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কৰিলে অগ্নিসংযোগ (ETV Bharat Assam)

মুনমুনী পায়েঙৰ নেতৃত্বত ৰোপণ কৰা গছপুলিৰে সেউজীয়া হৈ পৰা অৰণ্যখনৰ নাম দিয়া হৈছিল মোলাই কাঠনি ২.০। সেই সেউজীয়া অৰণ্যখনৰ ওপৰত চকু পৰিল একাংশৰ আৰু জ্বলাই দিলে মোলাই কাঠনি । উল্লেখ্য় যে মুনমুনী পায়েঙৰ নেতৃত্বত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ-চাপৰিসমূহত ২০২২ চনৰ পৰা ৭০ জনীয়া এটা দলে গছপুলি ৰোপণ কৰি এই অৰণ্যখন সৃষ্টি কৰিছিল । জুইৰ লেলিহান শিখাই দাহ কৰিলে সেউজীয়া হৈ পৰা গছপুলিসমূহৰ লগতে চৰাই-চিৰিকটিও ।

এই খবৰ লাভ কৰি মুনমুনী পায়েংসহ এটা ৯জনীয়া দল উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় আৰু মোলাই কাঠনি চাবলৈ অহা তিতাবৰৰ ৩০জনীয়া এটা শিক্ষাৰ্থীৰ দলৰ সাহস আৰু কষ্টৰ বলত জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্য়ে জুইৰ লেলিহান শিখাত চৰাই চিৰিকটি, কীট-পতংগ আৰু ৰোপণ কৰা পুলি জুইত জাহ যায় । এই সন্দৰ্ভত মুনমুনী পায়েঙে কয়, "দেওবাৰে প্ৰায় ১১ মান বজাত মোলাই কাঠনি ২.০ত কোনো লোকে অগ্নিসংযোগ কৰে বুলি বাঘমৰা পিকনিক স্পটৰ পৰা খবৰ দিয়ে । এই খবৰ লাভ কৰি এখন মেচিন নাৱেৰে এটা ৯জনীয়া দলসহ মই উক্ত স্থানত উপস্থিত হওঁ আৰু আমাৰ সৈতে আমাৰ হাবি চাবলৈ অহা তিতাবৰৰ পৰা অহা ৩০ জনীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ দল এটাও উপস্থিত হয় । সকলোৱে অতি সাহসিকতাৰে বহু সময়ৰ পিছত জুই নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ । দুস্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলোৱা জুয়ে মোলাই কাঠনি ২.০ৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে ।"

এই জুইত প্ৰায় ৫,৫০০টা গছপুলি জাহ যোৱাৰ লগতে বহু চৰাই-চিৰিকটি, কীট-পতংগও মৃত্যুমুখত পৰে । ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ পিছত মাজুলী জিলা বন বিভাগে ফোনেৰে খবৰ লোৱা বুলিও মুনমুনীয়ে কয় । উল্লেখ্য় যে মোলাই কাঠনি চাপৰিৰ কাষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বালি খনন কৰিবলৈ বন বিভাগে অনুমতি দিয়া বুলি এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । ইয়াৰ পিছতেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাত ৰহস্য়ৰ সৃষ্টি হৈছে । Sustainable Green Initiation আৰু Climate Justice people ৰ সহযোগত এটা ৭০জনীয়া দলে মুনমুনী পায়েঙৰ নেতৃত্বত ১৩শ হেক্টৰ ভূমিত ২০২২ চনৰ পৰা প্ৰকৃতিৰ উপযোগী গছপুলি ৰোপণ আৰু গছৰ গুটি সিচা কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু ২০২৪ চনত ই ১০ লাখৰ সংখ্যাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে ।

