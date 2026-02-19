ETV Bharat / state

মোলাই কাঠনি ২.০ত পুনৰ অগ্নিসংযোগ: নিঃশেষ হৈ গ'ল ১০০হেক্টৰ বনভূমি

অৰণ্য মানৱৰ কন্যাই গঢ়া মোলাই কাঠনি ২.০ত পুনৰ অগ্নিসংযোগ ৷ নিঃশেষ হৈ গ’ল ১০০হেক্টৰ বনভূমি। ইটিভি ভাৰত আগত প্ৰতিক্ৰিয়া অৰণ্য মানৱৰ কন্যা মুনমুনী পায়েঙৰ ।

Devastating fire by miscreants in Molai forest-2.0 in Jorhat
মোলাই কাঠনি ২.০ত পুনৰ অগ্নিসংযোগ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 19, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
যোৰহাট : পৃথিৱীখন সেউজীয়া কৰাৰ সংকল্পৰে মানৱ জাতিৰ বাবে আজিও নীৰৱে কাম কৰি আছে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে ৷ অৰণ্য মানৱৰ পদাংক অনুকণ কৰি গৈছে তেওঁৰ কন্যা মুনমুনী পায়েঙে ৷ কিন্তু অৰণ্য মানৱৰ এই কাৰ্য যেন একাংশৰ বাবে চকুৰ কূটা হৈ পৰিছে ৷ যাৰ বাবে অৰণ্য মানৱৰ সেউজীয়া বননীত পুনৰবাৰ চকু পৰিল একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীৰ ।

মুনমুনী পায়েঙে জনোৱা মতে, বুধবাৰে বিয়লি ভাগত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অগ্নিসংযোগ কৰে মোলাই কাঠনি ২.০ ত ৷ এই জুই ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে নিশা প্ৰায় ৮ বজালকৈ জ্বলিল অৰণ্যখন । ফলত ১০০ হেক্টৰ বনভূমি মুহূৰ্ততে জ্বলি শেষ হৈ গ’ল ।

এই জুই ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে বহু কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ বিয়পি পৰিছিল ৷ আনকি এই জুইৰ ফিৰিঙতি পৰিছিল অৰণ্যখনৰ বহু কিলোমিটাৰ দূৰৈত থকা যাদৱ পায়েঙৰ ঘৰত । ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মুনমুনী আৰু তেওঁৰ পিতৃ যাদৱ পায়েঙে বনমন্ত্ৰীক টেলিফোন কৰি সকলো কথা বিৱৰি কয় ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এই ঘটনাক গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱাৰ ইংগিত দিছে ৷

উল্লেখ্য যে, অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে এককভাৱে গঢ়ি তোলা মোলাই কাঠনিৰ লেখিয়াকৈ মুনমুনী পায়েঙে মাজুলী বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত গঢ়ি তুলিছে আন এখন অৰণ্য ৷ নাম মোলাই কাঠনি ২.০ ৷ ইতিমধ্যে ১০লাখ গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈ গ’ল এই অৰণ্যখনৰ বুকুত । এই অৰণ্যখনে ৩৫০ হেক্টৰ পৰা ৪০০ হেক্টৰ মাটিকালিয়ে সামৰি লৈছে ।

মোলাই কাঠনি ২.০ ত পুনৰবাৰ জুই লগাৰ ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েং আৰু তেওঁৰ কন্যা মুনমুনী পায়েং ৷ এই ঘটনাক মুনমুনী পায়েঙে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ৷ কাৰণ মুনমুনী পায়েঙৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা এই অৰণ্যখনত এতিয়ালকৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অগ্নিসংযোগ কৰিছে ৷

এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা লোকৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰি কয়, "এই অৰণ্যখনৰ পৰা মানুহ ওলাই যোৱা ওচৰৰ এজন সৰু ল'ৰাই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে । আমি যিখন অৰণ্য সৃষ্টি কৰিছো, আপোনালোকে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওক আৰু সংৰক্ষণ কৰক । অৰণ্যখনত জুই লগোৱা ফলত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে, এই জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আমি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰো, কিন্তু পুনৰ গছপুলি ৰোপণ কৰিব পাৰিম ।"

পায়েঙে কয়, "এই জুই শিখা বহু দূৰলৈকে দেখা পাইছে মানুহে । বন বিভাগ, জিলা প্ৰশাসনে জুই জ্বলা পিছত খবৰ লয় । কিন্তু কোনো কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই । অৰণ্যখন জুই লগোৱা সকল পাপী হয়, কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰকৃতি কথা বুজি নাপায় । তেওঁলোক পৃথিৱীলৈ আহিব লাগে কাৰণে আহিছে । মই প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগক অনুৰোধ জনাম আমাৰ এই অৰণ্যখনত বন বিভাগৰ এটা কেম্প স্থাপন কৰক, নতুবা মোৰ আৰু দেউতা অৰণ্য লগতে কাৰ্তিক চাপৰি আৰু অৰুণা চাপৰিলৈ তীব্ৰ ভাবুকি নামি আহিব । আমাৰ অৰণ্যৰ আশে পাশে থকা জালোৱা আৰু খুঁটিসমূহৰ লোকক যদি সোধাপোচা কৰা হয় তেনেহলে কিছু তথ্য প্ৰশাসনে লাভ কৰিব পাৰিব ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

