মানুহে মানুহৰ বাবে..., হাতত গীটাৰ লৈ কণ্ঠশিল্পীৰ সৈতে বান সাহায্য সংগ্ৰহ জিলা আয়ুক্তৰ

মানুহে মানুহৰ বাবে..., হাতত গীটাৰ লৈ কণ্ঠশিল্পীৰ সৈতে বান সাহায্য সংগ্ৰহ জিলা আয়ুক্তৰ
নগাঁৱত কণ্ঠশিল্পী অসমৰ বান সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযান । কণ্ঠশিল্পীৰ বান সাহায্য সংগ্ৰহ অভিযানত হাতত গীটাৰ লৈ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা ।
Published : July 31, 2026 at 12:26 AM IST
নগাঁও: উজনি অসমৰ তিনিখনকৈ জিলা ইতিমধ্যে বানে তচনচ কৰিছে । বানত আক্ৰান্তৰ অৱস্থা দেখি এতিয়া সকলোৰে চকু সেমেকি উঠিছে । সকলোৱে বন্যাৰ্তক সাধ্যানুসৰি সাহায্য আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা চলাইছে । এনে সময়তে নগাঁও চহৰত কণ্ঠশিল্পীসকলে বান সাহায্যৰ বাবে অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নামি পৰা দেখা গ'ল ।
বানপীড়িত ৰাইজক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে 'কণ্ঠশিল্পী অসম'ৰ উদ্যোগত 'সুৰীয়া আহ্বান' শিৰোনামেৰে এক বিশেষ বান সাহায্য সংগ্ৰহ আৰু বিতৰণ অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও চহৰত চলোৱা এই মানৱীয়তাৰ এই সুন্দৰ কাৰ্যসূচীত নগাঁও-বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা উপস্থিত থাকি উদ্যোক্তাসকলৰ এনে সময়োপযোগী প্ৰচেষ্টাক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে উৎসাহিত কৰে ।
বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অনুপম শইকীয়া, কৃষ্ণমণি নাথ, ৰূপম ভূঞাকে আদি কৰি বহু সংখ্যক কণ্ঠশিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই দলটোৱে নগাঁও চহৰত এক 'ৰোড শ্ব' অনুষ্ঠিত কৰি বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পিছত দলটোৱে বোকাখাত, যোৰহাটত একে ধৰনেৰে ৰোড শ্ব' কৰাৰ অন্তত শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ বেতবাৰীত এটি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি জনাইছে ।
তদুপৰি,এই বিশেষ অভিযানৰ মাধ্যমেৰে যোৰহাট, টীয়ক, শিৱসাগৰ, নাজিৰা, চৰাইদেউ, শিমলুগুৰি আৰু সোণাৰি আদি বানপ্লাবিত অঞ্চলসমূহৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত ৰাইজৰ মাজত খাদ্য-বস্তু, প্ৰয়োজনীয় সামগ্রী আৰু বিশেষভাৱে ঔষধ-পাতি বিতৰণ কৰাৰ বাবে ব্যাপক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে বান পীড়িত তিনি জিলাৰ ৰাইজক সকাহ দিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিল্পীসমাজে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । কোনোৱে নিজাকৈ, আন কোনোৱে একলগ হৈ ৰাইজৰ দান-বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি বান সাহায্য বিতৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।