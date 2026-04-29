উচ্চতৰ মাধ্যমিকত ৮৯.৪ শতাংশ নম্বৰেৰে উজলিল মৰিগাঁৱৰ দেৱৰাজ
সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত চমকপ্ৰদ ফলাফল লাভ মৰিগাঁৱৰ দেৱৰাজ দাসৰ । নীতিগত অধ্যয়ন আৰু একাগ্ৰতাই সাফল্যৰ চাবিকাঠি বুলি মন্তব্য ছাত্ৰগৰাকীৰ ।
Published : April 29, 2026 at 2:59 PM IST
মৰিগাঁও: দাৰিদ্ৰতা যে মেধাৰ প্ৰতিবন্ধক হ’ব নোৱাৰে, তাক পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে মৰিগাঁৱৰ এজন মেধাৱী ছাত্ৰই । এফালে দাৰিদ্ৰতাৰ সৈতে যুঁজ আৰু আনফালে শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা অদম্য হেঁপাহ, এই দুই শক্তিৰ বলত মৰিগাঁৱৰ এজন মাছ বিক্ৰেতাৰ পুত্ৰ দেৱৰাজ দাসে সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত চমকপ্ৰদ ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে । মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ হোৱা দেৱৰাজে মুঠ ৮৯.৪ শতাংশ নম্বৰেৰে ডিষ্টিংচন লাভ কৰি জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
কঠোৰ পৰিশ্ৰমেই সফলতাৰ চাবিকাঠি:
দেৱৰাজৰ এই সফলতাৰ আঁৰত আছিল তেওঁৰ নীতিগত অধ্যয়ন আৰু একাগ্ৰতা । সংবাদমাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত তেওঁ কয় যে বিশেষ কোনো লাহ-বিলাহৰ মাজত নহয়, বৰঞ্চ সীমিত সম্পদৰ মাজতেই তেওঁ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।
তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে মহাবিদ্যালয় চলি থকা দিনবোৰত তেওঁ দৈনিক ৩ ৰ পৰা ৪ ঘণ্টা সময় নিয়মীয়াকৈ পঢ়া-শুনা কৰিছিল । আনহাতে, পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে মহাবিদ্যালয় বন্ধ থকাৰ সময়ত তেওঁ পঢ়াৰ সময় অধিক বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু এক নিৰ্দিষ্ট সময়সূচীৰ মাজত থাকি নিজক প্ৰস্তুত কৰিছিল ।
পিতৃ-মাতৃৰ ত্যাগৰ ফল:
দেৱৰাজৰ পিতৃ পেচাত এজন মাছ বিক্ৰেতা । বহু কষ্টৰে পুত্ৰৰ শিক্ষাৰ খৰচ যোগান ধৰা পিতৃ-মাতৃৰ বাবে এয়া এক আৱেগিক মুহূৰ্ত । তেওঁৰ সফলতাত উৎফুল্লিত পিতৃ-মাতৃয়ে কয় যে অভাবৰ মাজতো তেওঁলোকে দেৱৰাজক পঢ়িবলৈ সদায় উৎসাহ দি আহিছে । দেৱৰাজেও নিজৰ সফলতাৰ কৃতিত্ব পিতৃ-মাতৃৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যকে অৰ্পণ কৰিছে ।
ভৱিষ্যতৰ লক্ষ্য:
উচ্চতৰ মাধ্যমিকত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত দেৱৰাজে পুনৰ মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়তে স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । নিজৰ গৃহ চহৰতে থাকি তেওঁ উচ্চ শিক্ষাৰ সপোন বুকুত বান্ধি আগুৱাই যাব বিচাৰে । ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ ইচ্ছা আছে বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মেধাৱী ছাত্ৰজনে ৰহস্য বজায় ৰাখি কয়,"ভৱিষ্যতৰ এক বিশেষ কল্পনা মোৰ মনত আছে, কিন্তু এতিয়াই সেইটো ক’ব নিবিচাৰোঁ । সময়ত সকলোৱে জানিব পাৰিব ।"
দেৱৰাজৰ এই সফলতাই কেৱল তেওঁৰ পৰিয়াললৈকে নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ মৰিগাঁও অঞ্চলৰ উদীয়মান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এক নতুন প্ৰেৰণাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে । দাৰিদ্ৰতাক নেওচি একাগ্ৰতাৰে আগুৱাই গ’লে যে সফলতা নিশ্চিত, দেৱৰাজ তাৰেই এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন ।