নলবাৰীত ধুমুহাই তচনচ কৰিলে ১২০ অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ, আহত কেইবাজনো

নলবাৰীত ধুমুহাই তচনচ কৰিলে ১২০ অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ, আহত কেইবাজনো
ধুমুহাই তচনচ কৰি গ'ল নলবাৰী জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্ত ৷ জিলাখনৰ নদলা অঞ্চলত প্ৰায় ১২০ অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি ৷
Published : April 8, 2026 at 3:17 PM IST
নলবাৰী: বছৰৰ আৰম্ভণিতেই ধুমুহাই তচনচ কৰি গ'ল নলবাৰী জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্ত । চ'ত মাহতে প্ৰকৃতিয়ে তাণ্ডৱ চলাই গ'ল নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰীত । মঙলবাৰে নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতি কৰিলে নলবাৰী জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৷
জিলাখনৰ পশ্চিম নলবাৰীত প্ৰায় দুই শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বাট-পথ আৰু ঘৰত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰে ৷ বিশেষকৈ জিলাখনৰ নদলা অঞ্চলত প্ৰায় ১২০ অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিছে ৷
স্থানীয় লোকে জনোৱা অনুসৰি, বছৰটোৰ বাবে ধান মজুত ৰখা ভঁড়াল ঘৰৰ টিঙৰ লগতে ১২০ টা ৰো অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে ৷ যাৰ ফলত খাদ্য সংকট হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে স্থানীয় লোকে ৷ ধুমুহাৰ বাবে জিলাখনত কেইবাজনো লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইফালে বুধবাৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে ভিন্নজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বাট-পথত বাগৰি পৰা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছসমূহ কাটি মুকলি কৰিছে ৷
জিলাখনৰ নদলাত শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ, গামাৰিমুৰীতো বহু লোকৰ ঘৰৰ চালি, ধৰ্মপুৰ জ্ঞানদায়িনী হাইস্কুলৰ বহু কেইটা শ্ৰেণীকোঠাৰ টিন ধুমুহাই উৰুৱাই নিয়া বুলি ৰাইজে উল্লেখ কৰিছে ৷ ইফালে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক প্ৰশাসনে সাহায্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী কৰিছে ৷ বিধ্বংসী ধুমুহাৰ বাবে বহু পৰিয়ালৰ পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে সেয়ে ৰাইজৰ বাবে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী কৰে স্থানীয় লোকে ৷
আনহাতে পশ্চিম নলবাৰীৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত যাতায়ত ব্যৱস্থা ব্যাহত হোৱাৰ লগতে বিদ্যুৎ সেৱাও ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷
