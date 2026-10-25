হাতী চাফাৰীৰ বাবে কাজিৰঙালৈ ৰাওনা পোহনীয়া হাতী

হাতী চাফাৰীৰ বাবে কাজিৰঙালৈ ৰাওনা পোহনীয়া হাতী
হাতী চাফাৰীৰ বাবে নিয়োজিত হ'বলগীয়া পোহনীয়া হস্তীকুলৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ গজগতি । হাতীৰ গৰাকী-তত্বাৱধায়কৰ বিশেষ উদ্যোগ ।
Published : October 25, 2026 at 1:37 PM IST
কলিয়াবৰ: ৰাজ্যত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰে দিন ধৰি ৰাজ্যলৈ দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ সোঁত বৈছে । অসমৰ সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্য কৰ্তৃপক্ষ পৰ্যটকক আদৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে । অসমৰ প্ৰথমখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ২০২৬-২৭ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে ৩ অক্টোবৰ ২০২৬ তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে পুনৰ মুকলি কৰা হৈছিল ।
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে যোৱা সময়ছোৱাত কেৱল 'জীপ চাফাৰী'ৰ সুবিধাহে উপলব্ধ আছিল যদিও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেশী-বিদেশী দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল । ইয়াৰ মাজতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বহু প্ৰত্যাশিত 'হাতী চাফাৰী' মুকলি কৰাৰ কথা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিছে ।
অহা ১ নৱেম্বৰৰ পৰা উদ্যানখনত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব পৰ্যটকৰ অন্যতম প্ৰধান আকৰ্ষণ ‘হাতী চাফাৰী’ । যি কাজিৰঙাৰ বনাঞ্চলক অতি ওচৰৰ পৰা দৰ্শন কৰিব পৰাৰ এক অনন্য অনুভৱ প্ৰদান কৰে । সেয়ে এই 'হাতী চাফাৰী'ৰ চাহিদা অধিক ।
পৰ্যটন বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হাতী চাফাৰীৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোহনীয়া হাতীসমূহ কাজিৰঙালৈ লৈ অহা হৈছে । বিশেষকৈ উত্তৰ গুৱাহাটী, গোৱালপাৰা, ছিপাঝাৰ, মঙলদৈ আদি অঞ্চলৰ পৰা অনা হাতীসমূহ কলিয়াবৰৰ ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ নি থকা হৈছে । ঘাইপথেৰে শাৰী-শাৰীকৈ খোজ কাঢ়ি যোৱা এই গজৰাজক চাবলৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজতো এক উৎসুকতা দেখা গৈছে ।
উল্লেখ্যযোগ্য যে, এই হাতীসমূহৰ পিঠিত উঠিয়েই আগন্তুক দিনবোৰত দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰ ভাগৰ অপূৰ্ব নৈসৰ্গিক দৃশ্য আৰু বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ এশিঙীয়া গঁড়কে ধৰি বিভিন্ন বন্য জীৱকুল অতি কাষৰ পৰা উপভোগ কৰিব পাৰিব । হাতী চাফাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ খবৰে এতিয়া পৰ্যটন ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলকো উৎসাহিত কৰি তুলিছে ।
অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা কাজিৰঙালৈ বুলি অহা পোহনীয়া হাতীসমূহৰ মাউত-তত্বাবধায়কসকলে কলিয়াবৰৰ কুলিডুঙাৰ বিপিন কাশ্যপৰ ঘৰতে বাহৰ পাতি থকাৰ পিছত দেওবাৰে পুৱা হাতীসহ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰিলৈ ৰাওনা হৈছে ।
মঙলদৈৰ পৰা কাজিৰঙালৈ বাৰ-তেৰজনীমান হাতী আহিছে বুলি এটা হাতীৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি কয়,"আমি মঙলদৈৰ পৰা কালি আহি সকলোৱে জিৰণি ললোঁ । হাতীবোৰক দানা-পানী খুৱালোঁ । হাতীৰ বাবে বিভিন্ন খাদ্য যোগাৰ কৰা হৈছে ।"
কাজিৰঙালৈ বুলি অহা হাতীসমূহৰ বহু মাজতেই বাটত টকা-পইচা, খাদ্য সামগ্ৰী তুলি থকা দেখা যায় । সেই সন্দৰ্ভত হাতীৰ গৰাকীজনে লগতে কয়,"হাতীৰ মালিকসকলে সচেতন হ'ব লাগিব ।হাতীৰ মালিকসকলে মাউতকে দায়িত্ব দি পঠিয়াই দিয়ে, সেই ঠাইলৈ নাযায় । হাতী লৈ মাউতে ৰাষ্টাই-ৰাষ্টাই পইচা তুলি ঘূৰি ফুৰে । সেইটো যাতে নহওক । জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখক, সকলোৱে ভালে থকাটো দৰকাৰ ।"
আনহাতে, হাতীৰ নিয়মিত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়েও গৰাকীজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়,"হাতীৰ মাহিলী চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । পেলুৰ ঔষধ খোৱাব লাগে । যাতে সুষ্ঠ হৈ থাকে ।"
কলিয়াবৰৰ বিপিন কাশ্যপে কয়,"আমি কলিয়াবৰৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰিলৈ যাম । তাত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পৰ্যটন বৰ্ষৰ 'হাতী চাফাৰী' আৰম্ভ হ'ব ১ নৱেম্বৰৰ পৰা । এই হাতীসমূহ যোৱা এসপ্তাহ আমাৰ ঘৰতে আছিল, চোৱা-চিতা কৰিলোঁ । মাউত সকলেও জিৰণি ল'লে । আজি পুৱাতে হাতীসমূহ কাজিৰঙালৈ ৰাওনা হৈছে । হাতীলৈ বুলি গাড়ীত খোৱা সামগ্ৰী লোৱা হৈছে । এনেকৈয়ে আমাৰ মৰমলগা হাতীকেইটাক চোৱা-চিতা কৰি আছোঁ ।"