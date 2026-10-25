ETV Bharat / state

হাতী চাফাৰীৰ বাবে কাজিৰঙালৈ ৰাওনা পোহনীয়া হাতী

হাতী চাফাৰীৰ বাবে নিয়োজিত হ'বলগীয়া পোহনীয়া হস্তীকুলৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ গজগতি । হাতীৰ গৰাকী-তত্বাৱধায়কৰ বিশেষ উদ্যোগ ।

Destination Kaziranga: Captive Elephants from Across Assam Roll In for Safari Duty
হাতী চাফাৰীৰ বাবে কাজিৰঙালৈ ৰাওনা পোহনীয়া হাতী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: ৰাজ্যত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰে দিন ধৰি ৰাজ্যলৈ দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ সোঁত বৈছে । অসমৰ সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্য কৰ্তৃপক্ষ পৰ্যটকক আদৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে । অসমৰ প্ৰথমখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ২০২৬-২৭ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে ৩ অক্টোবৰ ২০২৬ তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে পুনৰ মুকলি কৰা হৈছিল ।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে যোৱা সময়ছোৱাত কেৱল 'জীপ চাফাৰী'ৰ সুবিধাহে উপলব্ধ আছিল যদিও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেশী-বিদেশী দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল । ইয়াৰ মাজতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বহু প্ৰত্যাশিত 'হাতী চাফাৰী' মুকলি কৰাৰ কথা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিছে ।

হাতী চাফাৰীৰ বাবে কাজিৰঙালৈ ৰাওনা পোহনীয়া হাতী (ETV Bharat Assam)

অহা ১ নৱেম্বৰৰ পৰা উদ্যানখনত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব পৰ্যটকৰ অন্যতম প্ৰধান আকৰ্ষণ ‘হাতী চাফাৰী’ । যি কাজিৰঙাৰ বনাঞ্চলক অতি ওচৰৰ পৰা দৰ্শন কৰিব পৰাৰ এক অনন্য অনুভৱ প্ৰদান কৰে । সেয়ে এই 'হাতী চাফাৰী'ৰ চাহিদা অধিক ।

পৰ্যটন বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হাতী চাফাৰীৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোহনীয়া হাতীসমূহ কাজিৰঙালৈ লৈ অহা হৈছে । বিশেষকৈ উত্তৰ গুৱাহাটী, গোৱালপাৰা, ছিপাঝাৰ, মঙলদৈ আদি অঞ্চলৰ পৰা অনা হাতীসমূহ কলিয়াবৰৰ ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ নি থকা হৈছে । ঘাইপথেৰে শাৰী-শাৰীকৈ খোজ কাঢ়ি যোৱা এই গজৰাজক চাবলৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজতো এক উৎসুকতা দেখা গৈছে ।

উল্লেখ্যযোগ্য যে, এই হাতীসমূহৰ পিঠিত উঠিয়েই আগন্তুক দিনবোৰত দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰ ভাগৰ অপূৰ্ব নৈসৰ্গিক দৃশ্য আৰু বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ এশিঙীয়া গঁড়কে ধৰি বিভিন্ন বন্য জীৱকুল অতি কাষৰ পৰা উপভোগ কৰিব পাৰিব । হাতী চাফাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ খবৰে এতিয়া পৰ্যটন ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলকো উৎসাহিত কৰি তুলিছে ।

Destination Kaziranga: Captive Elephants from Across Assam Roll In for Safari Duty
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ গজগতি (ETV Bharat Assam)

অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা কাজিৰঙালৈ বুলি অহা পোহনীয়া হাতীসমূহৰ মাউত-তত্বাবধায়কসকলে কলিয়াবৰৰ কুলিডুঙাৰ বিপিন কাশ্যপৰ ঘৰতে বাহৰ পাতি থকাৰ পিছত দেওবাৰে পুৱা হাতীসহ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰিলৈ ৰাওনা হৈছে ।

মঙলদৈৰ পৰা কাজিৰঙালৈ বাৰ-তেৰজনীমান হাতী আহিছে বুলি এটা হাতীৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি কয়,"আমি মঙলদৈৰ পৰা কালি আহি সকলোৱে জিৰণি ললোঁ । হাতীবোৰক দানা-পানী খুৱালোঁ । হাতীৰ বাবে বিভিন্ন খাদ্য যোগাৰ কৰা হৈছে ।"

কাজিৰঙালৈ বুলি অহা হাতীসমূহৰ বহু মাজতেই বাটত টকা-পইচা, খাদ্য সামগ্ৰী তুলি থকা দেখা যায় । সেই সন্দৰ্ভত হাতীৰ গৰাকীজনে লগতে কয়,"হাতীৰ মালিকসকলে সচেতন হ'ব লাগিব ।হাতীৰ মালিকসকলে মাউতকে দায়িত্ব দি পঠিয়াই দিয়ে, সেই ঠাইলৈ নাযায় । হাতী লৈ মাউতে ৰাষ্টাই-ৰাষ্টাই পইচা তুলি ঘূৰি ফুৰে । সেইটো যাতে নহওক । জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখক, সকলোৱে ভালে থকাটো দৰকাৰ ।"

Destination Kaziranga: Captive Elephants from Across Assam Roll In for Safari Duty
যাত্ৰা পথত ৰাইজে হাতীক যোগান ধৰিলে খাদ্য (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, হাতীৰ নিয়মিত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়েও গৰাকীজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়,"হাতীৰ মাহিলী চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । পেলুৰ ঔষধ খোৱাব লাগে । যাতে সুষ্ঠ হৈ থাকে ।"

কলিয়াবৰৰ বিপিন কাশ্যপে কয়,"আমি কলিয়াবৰৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰিলৈ যাম । তাত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পৰ্যটন বৰ্ষৰ 'হাতী চাফাৰী' আৰম্ভ হ'ব ১ নৱেম্বৰৰ পৰা । এই হাতীসমূহ যোৱা এসপ্তাহ আমাৰ ঘৰতে আছিল, চোৱা-চিতা কৰিলোঁ । মাউত সকলেও জিৰণি ল'লে । আজি পুৱাতে হাতীসমূহ কাজিৰঙালৈ ৰাওনা হৈছে । হাতীলৈ বুলি গাড়ীত খোৱা সামগ্ৰী লোৱা হৈছে । এনেকৈয়ে আমাৰ মৰমলগা হাতীকেইটাক চোৱা-চিতা কৰি আছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: সময়ৰ সোঁতত মৃত্যু হোৱা এটা ৰে'ল ষ্টেচনৰ কাহিনী

কোনোধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নকৰে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে

TAGGED:

ELEPHANT SAFARI
KAZIRANGA
হাতী চাফাৰী
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
পৰ্যটক

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.