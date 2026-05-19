নিষেধাজ্ঞা সত্বেও অসাধু লোকে ধৰিছে কণীযুক্ত মাছ, ২০খন জাল জব্দ
ৰাজ্য়ত পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাইলৈকে কণীযুক্ত মাছ ধৰাত নিষেধাজ্ঞা ।
Published : May 19, 2026 at 5:30 PM IST
গুৱাহাটী : পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাইলৈকে ৰাজ্য়ত কণীযুক্ত মাছ ধৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছৰ সংৰক্ষণৰ লগতে বংশবৃদ্ধিত যাতে স্বাভাৱিকভাৱে হোৱাত ব্য়াঘাত নজন্মে তাৰ বাবেই মীন বিভাগে এই সময়ত কণীযুক্ত মাছ ধৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি আহিছে ।
অৱশ্য়ে এনে নিষেধাজ্ঞাৰ পিচতো একাংশ অসাধু লোকে জালেৰে কণীযুক্ত মাছ ধৰি আহিছে । সেইবাবে বিভাগীয়ভাৱে এনে লোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ মাজতেই মঙলবাৰে চন্দ্ৰপুৰৰ কলং নৈত মীন বিভাগে এক অভিযান চলায় । কামৰূপ মহানগৰ জিলা মীন বিভাগে কলং নৈত মাছমৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলায় । কলঙত অভিযান চলাই অভিযানকাৰী দলটোৱে ২০ খনকৈ মাছ ধৰা জাল জব্দ কৰে ।
উল্লেখ্য় যে পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাই মাহলৈ মাছৰ কণী পৰা অথবা বংশ বৃদ্ধিৰ সময় । যাৰবাবে এই সময়চোৱাত খাল, বিল, নৈত মাছ মাৰাটো বন্ধ ৰখা হয়; কিন্তু একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে মীন বিভাগৰ নিৰ্দেশক গুৰুত্ব নিদি অবাধে মাছ ধৰি আহিছে । যাৰবাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা মীন বিভাগৰ দলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত চন্দ্ৰপুৰৰ কলং নৈত অভিযান চলাই ২০ খনকৈ মাছ ধৰা জাল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্য়ে কোনো মাছমৰীয়াক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
অভিযানৰ সময়ত মীন বিভাগৰ বিষয়া বিপুল খাটনিয়াৰে কয়, "আমি আৰক্ষীৰ সহযোগত অসাধু মাছমৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছো । এই সময়ছোৱা মাছৰ প্ৰজননৰ সময় । এক এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাই মাহলৈ মাছে কণী পাৰে । এই সময়ত মাছ মাৰিলে থলুৱা উৎপাদন নাইকিয়া হৈ যাব । সেইবাবে সকলোৱে সজাগতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব । আমি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মীন বিভাগৰ পৰা বহু স্থানত অভিযান চলাইছো । ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৫ জুলাইলৈ আমি সকলোধৰণৰ জাল জব্দ কৰি থানাত জমা ৰাখিম। এই সময়ত জাল মাৰিব নিদিও ।"
বিষয়াগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "এইদৰে কণীযুক্ত মাছ ধৰিলে অসমত মাছৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাব । তেতিয়া আমি বাহিৰৰ মাছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব । আমি বাহিৰৰ পৰা মাছ বেছিকৈ আমদানি কৰিব লাগিব । সেইবাবে আমি এই অভিযান চলাই আছো । "
