ETV Bharat / state

কোন সঁচা কোন মিছা ! ছাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ দেৰগাঁৱৰ উদয়ন একাডেমীৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে

দেৰগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানত ছাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্ক ৷ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত আন দুজন ছাত্ৰৰ সৈতে শাস্তি দিয়াৰ অভিযোগ ৷

Dergaon Udayan Academy Principal accused of torturing a female student
ছাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ দেৰগাঁৱৰ উদয়ন একাডেমীৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 11:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: ৰাজ্যত আকৌ ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ ৷ এইবাৰ এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দেৰগাঁৱৰ এখন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে ৷

অভিযোগ অনুসৰি, দেৰগাঁৱৰ উদয়ন একাডেমী নামৰ এখন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ভাস্কৰ বৰাই এগৰাকী উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰীক লঘু দোষত গধূৰ শাস্তি দিয়াৰ অভিযোগ শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে ।

ছাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ দেৰগাঁৱৰ উদয়ন একাডেমীৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে (ETV Bharat Assam)

ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঋতুস্ৰাৱ চলি থকা অৱস্থাতে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে সকলো জানি বুজিও শাস্তি দিয়া বুলি চৰ্চালৈ আহিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়খনৰে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কয়, ‘‘সোমবাৰে ছাত্ৰীগৰাকী বিদ্যালয়লৈ অহা নাছিল, যাৰ বাবে তেওঁ অধ্যক্ষ মহোদয়ক কাৰণ দৰ্শাই এখন আবেদন দিয়ে ৷ সেই আবেদনখনত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সকলো কথা উল্লেখ কৰে ৷ অৱশ্যে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আবেদনখনত অভিভাৱকৰ চহী কৰি অনাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ ফোন নম্বৰ লিখি দিয়ে ৷ এই কথাতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে অধ্যক্ষগৰাকী ৷ অধ্যক্ষগৰাকীৰ খং উঠা দেখি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আবেদনখনত অভিভাৱকৰ চহী কৰাই আনো নেকি বুলি সোধে ৷ কিন্তু অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীৰ কোনো কথাই শুনিবলৈ প্ৰস্তুত নহয় ৷’’

Dergaon Udayan Academy Principal accused of torturing a female student
দেৰগাঁৱৰ উদয়ন একাডেমী (ETV Bharat Assam)

শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘মই যেতিয়া অন্য এটা শ্ৰেণীত পাঠদান কৰাবলৈ যাওঁ তেতিয়া ছাত্ৰীগৰাকীক আন দুজন ছাত্ৰৰ সৈতে বাহিৰত থিয় কৰাই থোৱা দেখিবলৈ পাওঁ ৷ বহুসময় ধৰি বাহিৰত থিয় হৈ থকাৰ ফলত ঋতুস্ৰাৱ চলি থকাৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীৰ অবস্থা শোচনীয় হৈ পৰে । ছাত্ৰীগৰাকীৰ অৱস্থা দেখি একেলগে বাহিৰত থিয় হৈ থকা এজন ছাত্ৰই মোক কয় ৷ তাৰ পাছতেই ততাতৈয়াকৈ মই ছাত্ৰীগৰাকীক কমন ৰূমলৈ নিও ৷ কিন্তু সেই সময়ত ছাত্ৰীগৰাকী মোৰ লগত যাবলৈ প্ৰস্তুত নাছিল ৷ কাৰণ সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি গ’লে তেওঁ অধ্যক্ষগৰাকীৰ খঙৰ কাৰণ হৈ পৰিব বুলি ভয় খাইছিল ৷’’

ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ পাছতেই মহাবিদ্যালয়খনত কৰ্মৰত হৈ থকা দুগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ৷ বৰ্তমান এই ঘটনাই দেৰগাঁৱত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

আনহাতে এই সমগ্ৰ ঘটনা এক পৰিকল্পিত ঘটনা বুলি অভিহিত কৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ভাস্কৰ বৰাই । তেওঁক সংবাদ মাধ্যমৰ লোকে বহু প্ৰশ্ন কৰে যদিও তেওঁ বিশেষ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ৷ তেওঁ বাৰে বাৰে মাত্ৰ এটা কথাই কয়, ‘‘সময় আহিলে মই সকলো কথা খুলি ক’ম ৷ এয়া একপক্ষীয়ভাৱে হৈ আছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সকলো তথ্য সদৰী কৰিম ৷’’

লগতে পঢ়ক : ছাত্র-ছাত্ৰীৰ ভোটাধিকাৰ নাই কাৰণে আঁচনি নিদি ৬০০ টকীয়া কাপোৰ পিন্ধাইছে: উৎপল শৰ্মা

লগতে পঢ়ক : শিক্ষাৰ্থীৰ পিঠিৰ বোজা কমোৱাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি অভিভাৱকৰ

TAGGED:

ছাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ
দেৰগাঁৱৰ উদয়ন একাডেমী
ঋতুস্ৰাৱৰ সময়তে ছাত্ৰী নিৰ্যাতন
ঋতুস্ৰাৱৰ সময়তে নিৰ্যাতন
TORTURING FEMALE STUDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.