ETV Bharat / state

২০০৮ চনতে নিৰ্মাণ কৰা এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয় : ১৮ বছৰে মুকলি নহ'ল দুৱাৰ

ভূত বাংলালৈ পৰিণত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সপোনৰ প্ৰকল্প ।

Deputy IS office Titabor
আজিও মুকলি নহ'ল তিতাবৰৰ বিদ্যালয়সমূহৰ উপ-পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 3, 2026 at 5:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : এইখন অসম মুলুকৰে তিতাবৰ সমজিলাত আছে এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয়, নাম বিদ্যালয়সমূহৰ উপ-পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় । কিন্তু ১৮ বছৰে মুকলি নহ'ল এই বিদ্যালয়সমূহৰ উপ-পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়টো । প্ৰায় ছমাহ পৰিচালিত হোৱাৰ পিছত কাৰ্যালয়টো অন্তৰ্ধান হ'ল তিতাবৰৰ পৰা । তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিগত ১৮ বছৰে উদ্বোধন নোহোৱাকৈ পৰি থাকিল বিদ্যালয়সমূহৰ উপ-পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়টো । বৰ্তমান কাৰ্যালয়টোৰ অৱস্থাই ক্ষুব্ধ কৰি তুলিছে তিতাবৰবাসীক ।

কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ ১৫ বছৰীয়া কাৰ্যকালত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তিতাবৰৰ বিধায়ক তৰুণ গগৈয়ে ডায়েটৰ চৌহদৰ কাষতে ২০০৮ চনৰ ২২ মাৰ্চত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল কাৰ্যালয়টোৰ । তদানীন্তন শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰিপুণ বৰাৰ বিশেষ উদ্যোগত মাত্ৰ এটা বছৰৰ ভিতৰতে নির্মাণ সম্পূর্ণ হৈ উঠা কার্যালয়টো সম্পূর্ণ হোৱাৰ পাছতো আৰম্ভ নকৰাত শিক্ষক সংগঠনসমূহ সৰৱ হৈ উঠে ।

মুকলি নহ'ল ২০০৮ চনতে নিৰ্মাণ কৰা বিদ্যালয়সমূহৰ উপ-পৰিদৰ্শকৰ এটা কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈক এই সন্দৰ্ভত একাধিকবাৰ শিক্ষক সংগঠনসহ ছাত্র সংগঠনসমূহে প্রয়োগ কৰা হেঁচাত শিক্ষা বিভাগে এক আদেশযোগে কার্যালয়টো আৰম্ভ কৰাৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰে । ইতিমধ্যে নির্মাণ সম্পূর্ণ হৈ উঠা কার্যালয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন নকৰাকৈ তদানীন্তন বিদ্যালয়সমূহৰ উপ-পৰিদৰ্শক নৰেণ কোঁৱৰক তিতাবৰৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব অর্পণ কৰি কেইমাহমান কার্যালয়টো পৰিচালনা কৰা হয় যদিও অদৃশ্য শক্তিৰ বলত কাৰ্যালয়টো হঠাৎ বন্ধ হৈ পৰে । খোদ মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈয়ে হস্তক্ষেপ কৰি মুকলি কৰিবলৈ দিয়া কার্যালয়টো এনে কি অদৃশ্য শক্তিৰ বলত পুনৰ বন্ধ হৈ পৰিল সেয়া তিতাবৰবাসীৰ বাবে আজিও এক অবুজ সাঁথৰ ।

তিতাবৰ শিক্ষা খণ্ডত ১৩৯ খন প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪০ খন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আৰু ৩২ খন উচ্চ বুনিয়াদী আৰু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আছে । তিতাবৰ খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ জৰিয়তে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালিত হৈ আছে যদিও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহ যোৰহাটৰ বিদ্যালয়সমূহৰ উপ-পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পৰিচালিত হৈ আছে ।

সম্প্রতি হাবি-জংঘলৰ মাজত অস্তিত্ব প্রতিপন্ন কৰি থকা বিধ্বস্তপ্রায় কাৰ্যালয়টো কংগ্ৰেছৰ ১৫ বছৰীয়া কার্যকালত গতিশীল নোহোৱাটো তিতাবৰৰ বাবে অতি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা । আনহাতে, ১০ বছৰীয়া বিজেপিৰ শাসনকালত কার্যালয়টো পুনৰ আৰম্ভ নোহোৱাটোও আশ্চর্যকৰ কথা । পাহৰণিৰ গৰ্ভলৈ গতি কৰা তিতাবৰৰ বিদ্যালয়সমূহৰ উপ-পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়টো ৰাজনীতিৰ ৰঙা ফিটা ছিঙি অচিৰেই মুকলি হ'বনে ? তাক লৈ এতিয়া সকলোৰে মাজত প্ৰশ্ন উথাপিত হৈছে ।

Deputy IS office Titabor
মুকলি নোহোৱাকৈয়ে ভূত বাংলাত পৰিণত এটি চৰকাৰী কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কত এগৰাকী স্থানীয় সচেতন লোকে কয়, "২০০৮ চনতেই তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত তিতাবৰত বিদ্যালয়সমূহৰ উপ-পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়টোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল । সেই সময়ত শিক্ষা মন্ত্ৰী আছিল ৰিপুণ বৰা । তেওঁৰ তৎপৰতাতেই আধাৰশিলা স্থাপন কৰা বিদ্যালয়সমূহৰ উপ-পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়টোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ল এটা বছৰৰ ভিতৰত । কিন্তু নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো কাৰ্যালয়টোত কাম-কাজ হোৱা নাছিল ।

তেওঁ লগতে কয়, "দল-সংগঠন আৰু ৰাইজ প্ৰতিবাদত সেও মানি বিদ্যালয়সমূহৰ উপ-পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়টো কাৰ্যক্ষম কৰি পুনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ কৰা হ'ল । সেই সময়ৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক নৰেণ কোঁৱৰক ইয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হয় । পাঁচৰ পৰা ছয় মাহ কাম-কাজ চলাৰ পিছত ইয়াৰ কাম-কাজ পুনৰ বন্ধ হৈ পৰিল । ৰাইজৰ কৰ-কাটলেৰে নিৰ্মাণ কৰা এই কোটিটকীয়া ভৱনটো পৰ্যায়ক্ৰমে ভূত বাংলালৈ পৰিণত হ'ল । আহিল বিজেপি চৰকাৰ । কিন্তু এই কাৰ্যালয়টো চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ।"

তেওঁ আৰু কয়, "১৩৯ খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ৪০ খন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, ৩২ খন উচ্চ বুনিয়াদী আৰু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় থকাৰ পিছতো এই কাৰ্যালয়টো কিহৰ কাৰণে অন্তৰ্ধান হ'ল সেয়া ৰহস্যজনক বিষয় । সেয়েহে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী ।"

লগতে পঢ়ক :লুইতৰ খহনীয়াই নিশ্চিহ্ন কৰিছে এখন গাঁও: বিধায়কক প্ৰত্য়ুত্তৰ দিবলৈ সাজু নৈপৰীয়া ৰাইজ
লগতে পঢ়ক :ৰাজ্য়ত অনাবৃষ্টি ! ৪২ বছৰৰ ভিতৰত এখন জিলাত হৈছে কম বৰষুণ

TAGGED:

TARUN GOGOI
EDUCATION DEPARTMENT ASSAM
CM HIMANTA BISWA SARMA
ইটিভি ভাৰত অসম
DEPUTY IS OFFICE TITABOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.