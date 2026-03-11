ETV Bharat / state

অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ তালিকাতো নাম নোসোমাল ! স্বয়ং জনপ্ৰতিনিধিয়েই ক্ষোভ উজাৰিলে

অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত । কলিয়াবৰৰ আমলখি গাঁও পঞ্চায়তত কোনে কৰ্তন কৰিলে কাৰ নাম ?

Deprived of the Orunodoi scheme in Kaliabor
কোনে কাটিলে কাৰ নাম ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: অৰুণোদয় আঁচনিৰ ৯ হাজাৰ টকা বেংক একাউণ্টত সোমোৱাৰ পিছতে বঞ্চিত হিতাধিকাৰীৰ প্ৰশ্নত ব্যতিব্যস্ত হোৱা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ ক্ষোভ । স্বয়ং জনপ্ৰতিনিধিয়েই ক্ষোভ উজাৰি ওলাই আহিল বঞ্চিত হিতাধিকাৰীৰ পক্ষত ।

জনপ্ৰতিনিধিয়ে প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ পৰা এগৰাকীও হিতাধিকাৰীয়ে নাপালে ধন । এই তালিকাৰ পৰা কোনে নাম কৰ্তন কৰিলে সেই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় জনপ্ৰতিনিধিও । এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কলিয়াবৰৰ আমলখি গাঁও পঞ্চায়তত।

কলিয়াবৰৰ আমলখি গাঁও পঞ্চায়তত কোনে কৰ্তন কৰিলে নাম ? (ETV Bharat Assam)

এনে পৰিস্থিতিত পৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে কয়,"ৰাইজে আমাক জিকাই পঠাইছে ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ; কিন্তু আমি ৰাইজৰ কাম কৰিব পৰা নাই । দুখীয়া মানুহৰ সহায়ৰ বাবে আমাক ভোট দি আমাক প্ৰতিনিধি হিচাপে ভোট দি পঠিয়াইছে । আমি ৰাইজক এতিয়া কি বুলি উত্তৰ দিম ? পূৰ্বৰ অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰী সেইসকলো বঞ্চিত হৈছে ।" এইক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি এগৰাকী পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে কয়, "আমাক ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ক ।"

উল্লেখ্য় যে যোৱা ১০ মাৰ্চত ৰাজ্যৰ ৪০ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিছে ৯ হাজাৰকৈ টকা । এই ধন লাভ কৰাৰ পাছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে হিতাধিকাৰীসকল । তাৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰৰ আমলখি গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড সদস্যসকল ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে । কিয়নো, এই পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড সদস্যসকলে প্ৰস্তুত কৰা অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ তালিকাৰ কোনো এজন লোকৰ নাম নাহিল চূড়ান্ত তালিকাত । তাৰ বিপৰীতে ৱাৰ্ড সদস্য়ই বাচনি নকৰা লোকৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই অৰুণোদয় তালিকাত । তাৰ পিছতেই ক্ষুব্ধ হৈ পৰে আমলখি গাঁও পঞ্চায়তৰ একাংশ ৱাৰ্ড সদস্য ।

Deprived of the Orunodoi scheme in Kaliabor
কলিয়াবৰৰ আমলখি গাঁও পঞ্চায়তত অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিতৰ ক্ষোভ (ETV Bharat Assam)

ৱাৰ্ড সদস্যৰ প্ৰশ্ন- কাৰ ছত্ৰছায়াত ৱাৰ্ড সদস্যসকলে প্ৰস্তুত কৰা তালিকা কৰ্তন কৰি অন্য লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ? ৱাৰ্ড সদস্যসকলে এনে অনিয়মৰ বাবে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়," ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ ৰাইজে আমাক জিকাইছে । এতিয়া যদি আমি ৰাইজৰ কাম কৰিব নোৱাৰো, ৰাইজক আমি কি উত্তৰ দিম ? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ অনুৰোধ জনাইছে আমাক কাম কৰাৰ সুবিধা কৰি দিয়ক ।"

লগতে পঢ়ক:নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম চৰকাৰৰ অভিলেখ : আজি ৪০ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব ধন

একেদিনাই একে সময়তে ৪০ লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাল ৩৬০০ কোটি টকা

TAGGED:

নগাঁও
অৰুণোদয়
কলিয়াবৰ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.