ETV Bharat / state

চৰকাৰী বিভাগে বিভাগে বাজেটৰ পুঁজি ব্যয়ত ব্যৰ্থতা: পুঁজি ব্যয়ৰ সফলতা আৰু বিফলতাৰ বিভাগীয় খতিয়ান

কোটি কোটি টকাৰ ঋণ লৈ চৰকাৰে আবণ্টন কৰা পুঁজি প্ৰকৃতাৰ্থত কিদৰে ব্যয় হৈছে ? বিভাগীয় খতিয়ানে উন্মোচিত কৰিছে কোনটো দিশ ?

Departments of state government has failed to spend budget funds and Records of success and failure of expenditure of funds of the department
পুঁজি ব্যয়ৰ সফলতা আৰু বিফলতাৰ বিভাগীয় খতিয়ান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2026 at 7:55 AM IST

15 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে পুঁজিৰ কোনো ধৰণৰ অভাৱ নথকা বুলি সততে কোৱা চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন বিভাগে কিন্তু বাজেট আবণ্টিত পুঁজি ব্যয় কৰাৰ ক্ষেত্রত ব্যৰ্থতাকে দাঙি ধৰিছে । বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ দ্বাৰা আবণ্টিত বাজেটৰ পুঁজি সঠিক সময়ত আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যয় কৰিব নোৱাৰাটো এক গুৰুতৰ প্ৰশাসনিক আৰু অৰ্থনৈতিক সমস্যা ।

শেহতীয়া 'কেগ'ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল নকৰা আৰু সময়মতে পুঁজি খৰচ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত উন্নয়নমূলক কাম-কাজ ব্যাহত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । আনহাতে এই সন্দৰ্ভত বিত্ত বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যতো বাজেটৰ পুঁজি ব্যয় কৰাৰ ক্ষেত্রত বিভাগ সমূহ ব্যৰ্থ হোৱাৰ দিশটো উন্মোচিত হৈছে ।

বিত্ত বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত বাজেটৰ পৰিমাণ আছিল ১৬৮৬৭২৭০.৪৪ লাখ টকা । এই পুঁজিৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ১৪৩৩২৯৬৮.৩৩ লাখ টকা । ব্যয় নোহোৱা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ২৫৩৪৩০২.১১ লাখ টকা ।

Departments of state government has failed to spend budget funds and Records of success and failure of expenditure of funds of the department
চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য (ETV Bharat Assam)

সেইদৰে ২০২৩-২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত আবণ্টিত বাজেটৰ পৰিমাণ আছিল ১৬৯৯৬৬১৩.২৫ লাখ টকা । এই পুঁজিৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ১৩৬৩১৬৬৯ লাখ টকা । ব্যয় নোহোৱা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৩৩৬৪৯৪৪.২৫ লাখ টকা ।

২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত বাজেটৰ পৰিমাণ আছিল ১৫৬৫২৫৬৩.১৭ লাখ টকা । এই পুঁজিৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ১২৭২৮৩৪১.৬৮ লাখ টকা । ব্যয় নোহোৱা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ২৯২৪২২১.৪৯ লাখ টকা ।

Departments of state government has failed to spend budget funds and Records of success and failure of expenditure of funds of the department
চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষত বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত বাজেটৰ পৰিমাণ আছিল ১৩৬৫৫৫০০.২৪ লাখ টকা । এই পুঁজিৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ১০৬৩০৪৬৮.৭৯ লাখ টকা । ব্যয় নোহোৱা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৩০২৫০৩১.৪৫ লাখ টকা । এই তথ্য অনুসৰি বিগত চাৰিটা বিত্তীয় বৰ্ষত চৰকাৰী প্ৰতিটো বিভাগেই বিশাল পৰিমাণৰ বাজেট আবণ্টিত পুঁজি ব্যয় কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।

২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ অনুমোদিত বাজেট আৰু ব্যয়ৰ পৰিমাণ:

চৰকাৰী বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত অনুমোদিত বাজেটৰ পৰিমাণ আছিল ১৬৮৬৭২৭০.৪৪ লাখ টকা । ইয়াৰ বিপৰীতে বিভাগসমূহে ব্যয় কৰা পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ১৪৩৩২৯৬৮.৩৩ লাখ টকা । আনহাতে ব্যয় নোহোৱা পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ২৫৩৪৩০২.১১ লাখ টকা ।

বিত্ত বিভাগৰ বাবে সৰ্বাধিক অনুমোদিত পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৪২৫৯৯৯১.৭৯ লাখ টকা । বিপৰীতে ব্যয়ৰ পৰিমাণ ৩৭৫৬৭৫৩.৩৮ লাখ টকা । সেইদৰে কৃষি বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ২৬২৪৩০.৩০ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় কৰা ধনৰ ১৯৯১১৬.৭১ লাখ টকা ।

Departments of state government has failed to spend budget funds and Records of success and failure of expenditure of funds of the department
চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য (ETV Bharat Assam)

লক্ষ্যণীয় বিষয় যে সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ৫২১৮.২৫ লাখ টকা । ইয়াৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ১৫৩২.৭৬ লাখ টকা । সেইদৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ১১১৭৩৫৫.৮৭ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ১০৭৮১১৪ লাখ টকা ।

উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ৩৫২৭২৫.৭৭ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৩০৪৮৬৭.৪৫ লাখ টকা । পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ বাবে ১২১৫৮০.৭২ লাখ টকা অনুমোদন কৰা হৈছিল যদিও ব্যয় কৰা হয় ৭৮৭২৭.১৩ লাখ টকা ।

গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ১২১০২২.৯৩ লাখ টকা । বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৯৫৫১৫.০৩ ল‍াখ টকা । স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যান বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত ৬০৫৭৮২.৭৭ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৪৬১১৮৩.০৩ লাখ টকা । গৃহ বিভাগৰ বাবে অনুমোদন কৰা ৭৮৭৩১৪.৭২ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৬৫৫১২৮.৯৯ লাখ টকা ।

উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ বাবে আবণ্টন কৰা ১৬৬৭৫৫.৭৫ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ৬৮২৮৭.০১ লাখ টকা ব্যয় কৰা হৈছিল । জলসিঞ্চন বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ১১৬২৭৫.৬৬ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৮০২৬০.৭৮ লাখ টকা । পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ বাবে ৮৭৪৬৩৬.৭৫ লাখ টকা অনুমোদন কৰা হৈছিল আৰু ব্যয়ৰ পৰিমাণ আছিল ৭২৬৩২৮.৩৫ লাখ টকা ।

Departments of state government has failed to spend budget funds and Records of success and failure of expenditure of funds of the department
চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য (ETV Bharat Assam)

শক্তি বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ৪২২৯৬৮.৬০ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় কৰা হৈছিল ৩০২৬৫৭.৯৩ লাখ টকা । জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ২১৮০৭৯.৩৯ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৮৮৩৬৮.২৪ লাখ টকা । লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ (পথ) বাবে অনুমোদিত পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ১১৬৭৯০৬.৪৫ লাখ টকা আৰু ব্যয় হৈছিল ৯৮৪৬০৫.৯৩ লাখ টকা ।

নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ৩৩৪৯৮২.২৬ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ২৮৭০৭৯.৩২ লাখ টকা ব্যয় কৰা হয় । জল সম্পদ বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত ২৫৫০৫৯.১২ লাখ টকাৰ বিৰপীতে ব্যয় কৰা হয় ১৯৯৫৫৩.৫২ লাখ টকা । মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ৫২০৫৫৫.৩২ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ৪৬২‍৮৫১.০৬ লাখ টকা । প্ৰতিটো বিভাগে বৃহৎ পৰিমাণ পুঁজি উক্ত বিত্তীয় বৰ্ষটোত ব্যয় কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।

২০২৩-২৪ বিত্তীয় বৰ্ষৰ অনুমোদিত বাজেট আৰু ব্যয়ৰ ৰূপৰেখা:

২০২৩-২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত অজুমোদিত বাজেটৰ পৰিমাণ আছিল ১৬৯৯৬৬১৩.২৫ লাখ টকা । এই পুঁজিৰ বিপৰীতে ব্যয় কৰা হৈছিল ১৩৬৩১৬৬৯ লাখ টকা । ব্যয় নোহোৱা পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল লাখ টকা ৩৩৬৪৯৪৪.২৫ লাখ টকা । বিত্তীয় বৰ্ষটোত বিত্ত বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ৪৩২৩৯৯৯.৫৯ লাখ টকা । বিপৰীতে ব্যয়ৰ পৰিমাণ ৩৭৭৬৬৬৪ লাখ টকা ।

কৃষি বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত পুঁজিৰ পাৰিমাণ আছিল ২৫৯১৮৬.৭১ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় কৰা ধনৰ ১৯৫৮৪৮ লাখ টকা । সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত ৪৬৮৫.৭৬ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ২৩৩৯ লাখ টকা ।

Departments of state government has failed to spend budget funds and Records of success and failure of expenditure of funds of the department
চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য (ETV Bharat Assam)

সেইদৰে শিক্ষা বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ২১৯২২৪৪ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ১৮৬৬৭৮৮ লাখ টকা । পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ বাবে ১০৫৯৮৩.৫৩ লাখ টকা অনুমোদন কৰা হৈছিল যদিও ব্যয় কৰা হয় ৭৫২৮০ লাখ টকা । গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ১৩১৩৫৮.৫৭ লাখ টকা । বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৯৭৭৭৫ ল‍াখ টকা ।

স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যান বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত ৭৮৫৬২৭.৮৮ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৬৩৮০৭০ লাখ টকা । গৃহ বিভাগৰ বাবে অনুমোদন কৰা ৯২৩৯৮৬ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৬৩০৯৪৩ লাখ টকা । উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ বাবে আবণ্টন কৰা ৩৫০১৪৬.০৫ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ৭৯২৬৫ লাখ টকা ব্যয় কৰা হৈছিল ।

জলসিঞ্চন বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ১০৩৩২৩.৩২ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৮০০০৮ লাখ টকা । পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ বাবে ১১৫৬৯৩৩ লাখ টকা অনুমোদন কৰা হৈছিল আৰু ব্যয়ৰ পৰিমাণ আছিল ৮০২৩৫৫ লাখ টকা । শক্তি বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ৩৬৪২৯৭.২৯ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় কৰা হৈছিল ৩১০৭৩৭ লাখ টকা ।

জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ১৯৫০৪৪.৬৮ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ১৬৮৯৮২ লাখ টকা । লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ (পথ) বাবে অনুমোদিত পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ১১৯৭৩৫৫.২১ লাখ টকা আৰু ব্যয় হৈছিল ৯৮২৪৭১ লাখ টকা । পৰ্যটন বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ১০১৮৫.৬০ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ৬৩৮৬ লাখ টকা ব্যয় কৰা হয় ।

জল সম্পদ বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত ১৫৪৪৯৮.১৯ লাখ টকাৰ বিৰপীতে ব্যয় কৰা হয় ১২৯০৭৬ লাখ টকা । মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ৪১৩৩৩৫.৭০ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ১১৮৯৫৭ লাখ টকা । পৰিবহণ বিভাগৰ বাবে ৮৭৬৪৫ লাখ টকা অনুমোদন জনোৱাৰ বিপৰীতে ব্যয় হয় ৭০৭৬৭ লাখ টকা ।

২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত অনুমোদিত বাজেটৰ বিপৰীতে ব্যয়:

বিত্তীয় ২০২২-২৩ বৰ্ষত বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত বাজেটৰ পৰিমাণ আছিল ১৫৬৫২৫৬৩.১৭ লাখ টকা । এই পুঁজিৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ১২৭২৮৩৪১.৬৮ লাখ টকা । ব্যয় নোহোৱা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ২৯২৪২২১.৪৯ লাখ টকা । উক্ত বিত্তীয় বৰ্ষটোত বিত্ত বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ২৩৯৫৯৯৩.৩২ লাখ টকা । বিপৰীতে ব্যয়ৰ পৰিমাণ ২৩৬৪১৩৩.৮১ লাখ টকা ।

সেইদৰে কৃষি বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত পুঁজিৰ পাৰিমাণ আছিল ২৫৪৭৫৩.৩১ লাখ টকা । বিপৰীতে ব্যয় কৰা হৈছিল ১৬৫৩৫৮ লাখ টকা । সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত ৭০৩৫ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৬৫৬৬ লাখ টকা । সেইদৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ১০৯৫২০৪.৭৮ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৮৯২৯৮৩.৬৫ লাখ টকা ।

পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ বাবে ৯৮৮১৯.২৮ লাখ টকা অনুমোদন কৰা হৈছিল যদিও ব্যয় কৰা হয় ৭৭৬২২.১৪ লাখ টকা । গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ১১৪০৯০.৯৭ লাখ টকা । বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৪৩৫৯৭.১৮ ল‍াখ টকা । স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যান বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত ৭৯০১৭১.৭১ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৬৫৪৭০২.৯০ লাখ টকা ।

গৃহ বিভাগৰ বাবে অনুমোদন কৰা ৭৭৪৯১৪.৭৪ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ২৪০০৩১ লাখ টকা । উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ বাবে আবণ্টন কৰা ১০৯৮০৪.১৭ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ৮৯২৯৬.৪৭ লাখ টকা ব্যয় কৰা হৈছিল । জলসিঞ্চন বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ১২৫১৭৭.২৯ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৯৮৯৩১.১৩ লাখ টকা । পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ বাবে ১৯৯৯৬১৪.২১ লাখ টকা অনুমোদন কৰা হৈছিল আৰু ব্যয়ৰ পৰিমাণ আছিল ১৬৮১৯৫৫.৫৯ লাখ টকা ।

শক্তি বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ২৪৩৪৫৭.৬১ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় কৰা হৈছিল ১৯৯১৭৭.০৬ লাখ টকা । জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ১৮১১৪৪.৯০ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ১২৩১৬২.৭০ লাখ টকা । লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ (পথ) বাবে অনুমোদিত পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ১২০৭৪২৭.৮৪ লাখ টকা আৰু ব্যয় হৈছিল ৮৬৯৩৬৩.৭২ লাখ টকা ।

পৰ্যটন বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ১৩২৩৮.৯২ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ৮৬৮২.৫০ লাখ টকা ব্যয় কৰা হয় । জল সম্পদ বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত ১৮৩৯৪৫.৯১ লাখ টকাৰ বিৰপীতে ব্যয় কৰা হয় ১১৩৩৪৩.৫২ লাখ টকা । পৰিবহণ বিভাগৰ বাবে ৮১৮০৭.৬০ লাখ টকা অনুমোদন জনোৱাৰ বিপৰীতে ব্যয় হয় ৬৩৬১০.৪৭ লাখ টকা । সমাজ কল্যান বিভাগৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা ৩৫১২৩০.৯০ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় কৰা হয় ২৬০৮৪৯.৫০ লাখ টকা ।

২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষত অনুমোদিত বাজেট আৰু ব্যয়:

২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষত বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত বাজেটৰ পৰিমাণ আছিল ১৩৬৫৫৫০০.২৪ লাখ টকা । এই পুঁজিৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ১০৬৩০৪৬৮.৭৯ লাখ টকা । ব্যয় নোহোৱা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৩০২৫০৩১.৪৫ লাখ টকা । বিত্তীয় বৰ্ষটোত বিত্ত বিভাগলৈ অনুমোদিত পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ২১৮০৭১১.৫২ লাখ টকা । বিপৰীতে ব্যয়ৰ পৰিমাণ ১৮৪০২৪৩ লাখ টকা ।

সেইদৰে কৃষি বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত পুঁজিৰ পাৰিমাণ আছিল ২৬৭১৯৩.২০ লাখ টকা । বিপৰীতে ব্যয় কৰা হৈছিল ১৯০২১৩.২৯ লাখ টকা । সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত ৭৭৪২.৭৩ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৭৩৮৯.৬৩ লাখ টকা । সেইদৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ১০৮৬৭৮৭.৬৯ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৯৪৪৫৭৬.৩৩ লাখ টকা ।

পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ বাবে ৭৭৩৩৭.৭৫ লাখ টকা অনুমোদন কৰা হৈছিল যদিও ব্যয় কৰা হয় ৫৮৮৪৩.৩৩ লাখ টকা । গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ১১৫৬৪৮.৯০ লাখ টকা । বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৭৯১৮৩.২৬ ল‍াখ টকা । স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যান বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত ৯৪৫৪৯৫ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৪৫৩২০২.৫৫ লাখ টকা ।

গৃহ বিভাগৰ বাবে অনুমোদন কৰা ৫৮০৬১৫ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৪৭৪১২৩ লাখ টকা । উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ বাবে আবণ্টন কৰা ২৪১৯৩.৯৮ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ১৫৪৩৬ লাখ টকা ব্যয় কৰা হৈছিল । জলসিঞ্চন বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ১৪০২৩৯.৩২ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ৮৪৭৫৭.৯৯ লাখ টকা ।

পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ বাবে ১১০৩৮৫৫ লাখ টকা অনুমোদন কৰা হৈছিল আৰু ব্যয়ৰ পৰিমাণ আছিল ৫৭১৮৪৯.৮৩ লাখ টকা । শক্তি বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ১৯২২৬৭.২০ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় কৰা হৈছিল ৫০৭২৭০.৩০ লাখ টকা । জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ১৫৮৪৪৮ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ১১৪৬৫৭.৩৫ লাখ টকা ।

লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ (পথ) বাবে অনুমোদিত পুঁজিৰ পৰিমাণ আছিল ১১১০০২৯.৭৫ লাখ টকা আৰু ব্যয় হৈছিল ৯৪৫৫২৩ লাখ টকা । পৰ্যটন বিভাগৰ বাবে অনুমোদিত ৮০৯৯ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ৪৫৯৯.৯৬ লাখ টকা ব্যয় কৰা হয় । জল সম্পদ বিভাগৰ বাবে আবণ্টিত ১০৪৭৬১.৪২ লাখ টকাৰ বিৰপীতে ব্যয় কৰা হয় ৭৮১২৪.৪০ লাখ টকা ।

পৰিবহণ বিভাগৰ বাবে ৭৮৩২৮.৩৪ লাখ টকা অনুমোদন জনোৱাৰ বিপৰীতে ব্যয় হয় ৬২৮০৩.৩৭ লাখ টকা । সমাজ কল্যান বিভাগৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা ২৮৩০৯০.৪৫ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় কৰা হয় ২২৮২২৪.২৮ লাখ টকা । নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা ২৭৬২০৮.২৪ লাখ টকাৰ বিপৰীতে ব্যয় হয় ১২৮৩৯৯ লাখ টকা । ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হৈছিল ৩০৯৮৬৪.৫০ লাখ টকা । ইয়াৰ বিপৰীতে ব্যয় হয় ১৭১৩৭৬ লাখ টকা ।

বিভাগসমূহৰ বাজেটৰ পুঁজি ব্যয়ৰ ব্যৰ্থতা আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ:

চৰকাৰী বিভাগসমূহে পুঁজি ব্যয়ত ব্যৰ্থ হোৱা সন্দৰ্ভত নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী শীৰ্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়াই কয়,"প্ৰথমতে হৈছে পৰিকল্পনাৰ অভাৱ । কোনো আঁচনি বা প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰাৰ পূৰ্বে কৰিবলগীয়া প্ৰাৰম্ভিক পৰিকল্পনা, জৰীপ আৰু প্ৰযুক্তিগত অনুমোদনৰ কাম সময়মতে সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে আবণ্টিত পুঁজি অব্যৱহৃত হৈ থাকে । যাৰ বাবে বহু আঁচনিয়ে সফল ৰূপ লাভ নকৰে ।"

তেওঁ কয়,"আনহাতে পূৰ্বৰ বিত্তীয় বৰ্ষত লাভ কৰা পুঁজিৰ সঠিক ব্যৱহাৰৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সময়মতে কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্যিক বিত্ত বিভাগক জমা নিদিয়াৰ বাবে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ পুঁজি মুকলি হোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি হয় । সেইদৰে চৰকাৰী ফাইল অনুমোদনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰক্ৰিয়া, আমোলাতান্ত্ৰিক জটিলতা আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ মাজত থকা সমন্বয়হীনতাই পুঁজি ব্যয়ৰ গতি লেহেমীয়া কৰে ।"

প্ৰশাসনিক বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"ইফালে বছৰটোৰ প্ৰথম তিনিটা কোৱাৰ্টাৰত পুঁজি ব্যয়ৰ হাৰ তেনেই কম থাকে । বিত্তীয় বৰ্ষৰ অন্তিম মাহটোতহে খৰধৰকৈ ধন খৰচ কৰিবলৈ গৈ প্ৰশাসনিক জটিলতা বাঢ়ে আৰু বহু পুঁজি লেপ্স হৈ যায় । আনহাতে প্ৰকল্পসমূহৰ কাম চলি থকাৰ সময়ত নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা বা ঠিকাদাৰসকলে সময়মতে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেও বিল আদায় দিয়াত পলম হয় আৰু পুঁজি ব্যয় নোহোৱাকৈ ৰৈ যায় ।"

ইয়াৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"পুঁজি ব্যয়ৰ ব্যৰ্থতাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ পৰে । শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খণ্ডসমূহ প্ৰভাৱিত হয় আৰু সাধাৰণ জনসাধাৰণ চৰকাৰী আঁচনিৰ সুফলৰ পৰা বঞ্চিত হ’বলগীয়া হয় । বিত্তীয় অনুশাসন বজাই ৰাখিবলৈ চৰকাৰে বৰ্তমান এছ অ' পি ডি পুঁজিৰ ৰিফাণ্ড আৰু ডিজিটেল ট্ৰেকিং ব্যৱস্থা অধিক কঠোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটী চাহ নিলামত প্ৰতি কেজিত ১২ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী বিশেষ পু’এৰ চাহ

বিশ্ব নদী দিৱসৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলং নদী পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰসংগ

TAGGED:

ASSAM GOVT
অসম বাজেট
চৰকাৰী পুঁজি ব্যয়
ইটিভি ভাৰত অসম
SPEND BUDGET FUNDS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.